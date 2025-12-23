लाइफस्टाइल

Secret Santa Gadgets Gifts: सीक्रेट सांतामध्ये सगळ्यांपेक्षा हटके गिफ्ट द्यायचंय? मग हजार रुपयांच्या आतली 'ही' युनिक गॅजेट्स ठरतील परफेक्ट!

Top Unique Gadgets Under 1,000 for Secret Santa: सीक्रेट सांतामध्ये सगळ्यांपेक्षा हटके गिफ्ट देण्याचा विचार करत असाल, तर मग हजार रुपयांच्या आतील हे स्टायलिश आणि अत्याधुनिक भेट वस्तू ठरतील बेस्ट.
Top Unique Gadgets Under 1,000 for Secret Santa

Top Unique Gadgets Under 1,000 for Secret Santa

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Secret Santa Gadgets Gifts: ऑफिस असो किंवा मिंत्रांचा ग्रुप, सीक्रेट सांताचे नाव ऐकताच उत्साहाबरोबरच थोडा ताणही येतो. आपले बजेट मर्यादित असते, समोरच्याची आवड नेमकी माहिती नसते आणि सगळ्यात मोठी भीती हीच असते की गिफ्ट कंटाळवाणे ठरू नये. अशा वेळी जर गिफ्ट उपयोगी असेल आणि दिसायलाही आकर्षक असेल, तर जास्त खर्च न करता आपल्या बजेटमध्ये सर्व वस्तू घेतल्यास सगळ्यांच्या नजरेत तुम्ही हिरो बनू शकता.

Loading content, please wait...
electronic gadget
Secret Santa
Secret Santa Gift Ideas

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com