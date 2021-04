अभिमानास्पद! शिमला-चंदिगड मार्गावर बस चालवणारी सीमा ठाकूर पहिली महिला

आज प्रत्येक क्षेत्रात महिला पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहे. कोणतंही काम असो वा क्षेत्र महिला कोठेही कमी नाहीत. अगदी कॉर्पोरेट कंपन्यांपासून ते रिक्षा चालवण्यापर्यंत विविध क्षेत्रांमध्ये महिला अग्रेसर आहेत. यामध्येच सध्या हिमाचल प्रदेशमध्ये राहणाऱ्या सीमा ठाकूर या महिलेची चर्चा रंगली आहे. सीमा बस चालवत असून त्या एचआरटीसीच्या(Himachal Pradesh Road Transport Corporation) पहिल्या महिला बस चालक ठरल्या आहेत.

हिमाचल प्रदेशमध्ये राहणाऱ्या सीमा या शिमला-चंदीगढ आंतरराज्य मार्गावर बस चालवत असून त्या एचआरटीसीच्या पहिल्या महिला चालक ठरल्या आहेत. विशेष म्हणजे या मार्गावर बस चालवून त्यांनी एक नवा इतिहास रचला आहे.

Seema Thakur, the only woman bus driver in Himachal Road Transport Corporation (HRTC) yesterday drove a bus on Shimla-Chandigarh route to become first HRTC woman driver to drive on an inter-state route.

She says,"It was a great experience. I'm proud that I got this opportunity" pic.twitter.com/YOm6C1cQZG

