सामर्थ्याचे भान हवे

कोणतेही आव्हान स्वीकारताना आपल्या अंगी असलेल्या सामर्थ्याचा आणि कुवतीचा ताळमेळ बसणे आवश्यक आहे. तुकोबांच्या अभंगातून यशासाठी सातत्य आणि मार्गदर्शनाचे महत्त्व या लेखात मांडले आहे.
Balancing Ambition with Personal Capability: Lessons from Dnyaneshwari

भागवत साळुंके (आळंदी)
Updated on

भागवत साळुंके (आळंदी)

जीवसृष्टीत पशू, पक्षी, कृमी अन् कीटक यांपेक्षा मनुष्य वेगळ्या स्वरूपाचा जीव आहे. इतरांच्या तुलनेत भौतिक जगात माणूस विशेष आहे. आपल्या ठायी असलेल्या बौद्धिक सामर्थ्यावर भौतिक जगात बरेच बदल माणूस करू शकला; मानवेतरांना ते शक्य नाही. उदाहरणार्थ, शेकडो वर्षांपूर्वी मधमाश्‍या अथवा मुंग्यांच्या कामकाजाची जी शैली होती, आजही ती तशीच आहे. मात्र, गेल्या शतकातल्या मानवी व्यवहारात प्रचंड परिवर्तन झाले आहे.

