सामर्थ्याचे भान हवे

भागवत साळुंके (आळंदी)जीवसृष्टीत पशू, पक्षी, कृमी अन् कीटक यांपेक्षा मनुष्य वेगळ्या स्वरूपाचा जीव आहे. इतरांच्या तुलनेत भौतिक जगात माणूस विशेष आहे. आपल्या ठायी असलेल्या बौद्धिक सामर्थ्यावर भौतिक जगात बरेच बदल माणूस करू शकला; मानवेतरांना ते शक्य नाही. उदाहरणार्थ, शेकडो वर्षांपूर्वी मधमाश्या अथवा मुंग्यांच्या कामकाजाची जी शैली होती, आजही ती तशीच आहे. मात्र, गेल्या शतकातल्या मानवी व्यवहारात प्रचंड परिवर्तन झाले आहे. .आहार, निद्रा, भय, मैथुन या गोष्टी सर्व जिवांच्या बाबतीत समांतर असल्या तरी केवळ शारीरिक जिवंत असणे एवढाच मानवी अस्तित्वाचा निकष नाही. मनुष्यजीवनात उत्क्रांतीची अपेक्षा आहे. आपल्या सर्वांगीण विकासासाठी अखंड प्रयत्नरत असले पाहिजे. कोणत्याही क्षेत्रातील विशिष्ट ध्येय गाठण्यासाठी धडपडताना काही गोष्टींचे भान सदैव शहाण्या माणसाने ठेवले पाहिजे. आपल्याला जे काही प्राप्त करायचे आहे ते करावे. पण खूपदा असे दिसते की, दुसऱ्या कुणी ती गोष्ट केली आहे म्हणून मीही केलीच पाहिजे, अशा मत्सरातून लोक एखाद्या कार्यात प्रवृत्त होतात. अशा चढाओढीतून अनेकदा केवळ दुःखच वाट्याला येते..काहीच अशक्य नाही, मीही कुठे कमी नाही, वगैरे बाबींचा सूक्ष्मपणे, वास्तवात विचार केला पाहिजे. आपल्या अंगी असलेल्या सामर्थ्याचा आणि जे करायचे आहे याचा ताळमेळ बसला पाहिजे. ज्ञानेश्वरीतील काही उदाहरणांचा उल्लेख यासंदर्भात करता येईल. टिटवी पक्ष्याने आपल्या चोचीने समुद्राची खोली मोजण्याचा चंग बांधला तर? सिंहाबरोबर झुंज देण्याचे आव्हान कोल्ह्याने स्वीकारले तर? बेडकाने माशी खाल्ल्याप्रमाणे एखाद्या विषारी नागाला खाऊन टाकायचे ठरवले तर? मुंगीने मेरू पर्वत ओलांडून जायचे ठरवले तर? चिलटाने समुद्राच्या अलीकडून पोहत-पोहत पलिकडे जायचे म्हटले तर? .यांपैकी कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी येणे शक्य नाही. याप्रमाणे आपणही कुठलेही आव्हान स्वीकारताना आपल्या कुवतीचा विचार करावा. याच अनुषंगाने दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे ज्या मार्गाने आपली वाटचाल सुरू आहे तिथे आपल्या पुढे कोणीतरी पोहोचलेले आहे. ते स्थान आपल्याला गाठायचे आहे. ही आकांक्षा काही वावगी नाही. मात्र, तिथपर्यंत जाण्यासाठी त्यांनी जे कष्ट केले, कोणती साधना अंगीकारली याचा बारकाईने अभ्यास केला पाहिजे. आपण व आपला आदर्श ज्या बिंदूवर आहे, या दोघांना जोडणारी रेषा हा आपला मार्ग असला पाहिजे. थेट इथून तिथे उड्डाण योग्य नसते. हल्ली लोकांना लगेच फलाची अपेक्षा आहे..नदीच्या अलीकडच्या काठावर उभा आहे, त्याने अविचाराने पाण्यात उडी मारू नये. आपल्या पुढे ज्या उपायांनी पाण्यातून तरून गेले आहेत, तेच उपाय आपण करावेत. हे माझ्या आटोक्यात आहे, यातून सहज पार होईन अशा भ्रमावर जाऊ नये. योग्य व्यक्तीचा सल्ला घेऊन उपायांची अंमलबजावणी करावी. त्याचप्रमाणे स्वीकारलेल्या साधनेमध्ये सलगता असावी असावी. सातत्याच्या अभावी आळसाची धाड पडली तर तुम्ही वाया जाल. सोदाहरणपूर्वक अशी जाणीव करून देताना तुकोबाराय म्हणतात,.उभा ऐल थडी। तेणें घालू नये उडी ॥पुढे गेल्याचे उपाय । करावें तें केलें काय ॥दिसते आहारीं । नये जाऊं ऐशावरी ॥आळसाची धाडी। तुका म्हणे बहु नाडी ॥.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.