दिवसभर ACमध्ये बसता? तुमची इम्युनिटी कमी होतेय का? काय काळजी घ्यावी जाणून घ्या

उन्हाळ्यात एसीमध्ये राहणे खूप सुखद असू शकते, परंतु त्याचे काही तोटे देखील आहेत जे लोकांच्या अनेकदा लक्षात येत नाहीत. या लेखात, आपण दिवस-रात्र एसीमध्ये राहण्याच्या संभाव्य धोक्यांविषयी जाणून घेणार आहोत.
AC health effects,

AC health effects,

Puja Bonkile
AC health effects: उन्हाळ्यात थंडावा मिळावा यासाठी अनेक लोक एसीचा वापर करतात. बाहेरच्या कडक उन्हातून आत आल्याबरोबर तुम्ही लगेच एसी चालू करता, ज्यामुळे त्वरित थंडावा मिळतो आणि स्वर्गात पोहोचल्यासारखे वाटते. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की दिवसभर एसीमध्ये राहण्याचा तुमच्या आरोग्यावर, विशेषतः तुमच्या प्रतिकारशक्तीवर काय परिणाम होतो? अनेक अभ्यासांमधून हे स्पष्टपणे दिसून आले आहे की सतत थंड आणि बंद वातावरणात राहिल्याने शरीराचे नैसर्गिक संतुलन बिघडते. यामुळे संसर्गाचा धोका वाढतो. जर तुम्हालाही उन्हाळ्यात रात्रंदिवस एअर कंडिशनरमध्ये राहण्याची सवय असेल, तर ही सवय तुमची प्रतिकारशक्ती कशी कमकुवत करत आहे आणि विविध आजारांचा धोका कसा वाढवत आहे, हे जाणून घेणे तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे.

