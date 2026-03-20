दिवसभर ACमध्ये बसता? तुमची इम्युनिटी कमी होतेय का? काय काळजी घ्यावी जाणून घ्या

AC health effects: उन्हाळ्यात थंडावा मिळावा यासाठी अनेक लोक एसीचा वापर करतात. बाहेरच्या कडक उन्हातून आत आल्याबरोबर तुम्ही लगेच एसी चालू करता, ज्यामुळे त्वरित थंडावा मिळतो आणि स्वर्गात पोहोचल्यासारखे वाटते. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की दिवसभर एसीमध्ये राहण्याचा तुमच्या आरोग्यावर, विशेषतः तुमच्या प्रतिकारशक्तीवर काय परिणाम होतो? अनेक अभ्यासांमधून हे स्पष्टपणे दिसून आले आहे की सतत थंड आणि बंद वातावरणात राहिल्याने शरीराचे नैसर्गिक संतुलन बिघडते. यामुळे संसर्गाचा धोका वाढतो. जर तुम्हालाही उन्हाळ्यात रात्रंदिवस एअर कंडिशनरमध्ये राहण्याची सवय असेल, तर ही सवय तुमची प्रतिकारशक्ती कशी कमकुवत करत आहे आणि विविध आजारांचा धोका कसा वाढवत आहे, हे जाणून घेणे तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे..वारंवार आजारी पडणेसंशोधनातून असे दिसून आले आहे की, जेव्हा तुम्ही सतत एसीमध्ये राहता, तेव्हा तुमच्या शरीराची बाहेरील तापमानाशी जुळवून घेण्याची क्षमता कमी होते. यामुळे तुमची रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होते आणि तापमानातील अगदी किरकोळ बदलांमुळेही सर्दी आणि खोकला होऊ शकतो. म्हणूनच वातानुकूलित वातावरणात राहणाऱ्या बहुतेक लोकांना या समस्या जाणवतात. खरं तर सतत एसी मध्ये राहील्याने आजारपण वाढते. .कोरड्या हवेच्या समस्याएसीमधील हवा जरी वातावरण आणि तुम्हाला थंड करत असली, तरी ती आर्द्रता देखील कमी करते, ज्यामुळे त्वचा आणि श्वसनसंस्थेवर नकारात्मक परिणाम होऊन त्या कोरड्या पडतात. यामुळे घसादुखी, ॲलर्जी आणि जंतुसंसर्गाचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो. एसीमध्ये बसल्यामुळे होणाऱ्या गंभीर हानीचे एक प्रमुख कारण ही कोरडी हवा असू शकते ..व्हेटिंलेशनचा अभावअस्वच्छ वातानुकूलित यंत्रांमुळे जिवाणू आणि बुरशीची वाढ होते, जे श्वासावाटे शरीरात प्रवेश करून रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत करू शकतात. खरे तर, दिवसभर बंद खोलीत राहिल्याने तुम्हाला ताजी हवा मिळत नाही, ज्यामुळे जिवाणू आणि विषाणूंच्या वाढीस प्रोत्साहन मिळते. या स्थितीमुळे रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होते..पुढील गोष्टी कराव्याएसीचे तापमान नेहमी २४ ते २६ डिग्री दरम्यान ठेवा आणि वेळोवेळी रुममध्ये ताजी हवा येऊ द्या. खोलीतील आर्द्रता टिकवून ठेवण्यासाठी, खोलीत पाण्याने भरलेले भांडे ठेवा. तसेच, उन्हाळ्यात भरपूर पाणी प्या आणि पौष्टिक आहार घ्यावा. तसेच, एसीमध्ये धूळ आणि जीवाणू साचून थंड हवेसोबत तुमच्यापर्यंत पोहोचू नयेत यासाठी एसी नियमितपणे स्वच्छ करून घ्या..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.