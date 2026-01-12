Makar Sankranti Sale : घाई करा! मकर संक्रांतीनिमित्त 'स्मार्ट बाजार'ला मोठी ऑफर; 'या' वस्तू झाल्या एकदम स्वस्त

Makar Sankranti Offers : मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने Smart Bazaar ने ग्राहकांसाठी 'किचन वेअर' आणि 'किराणा मालावर' बंपर डिस्काउंट जाहीर केला आहे. जर तुम्ही मकर संक्रांसाठी खरेदी करण्याचाविचार करत असाल तर ही सुवर्णसंधी तुमच्यासाठीच आहे. येथे तुम्हाला अनेक ब्रँडेड वस्तूसह किराणा अर्ध्या किंमतीत खरेदी करता येणार आहे. तसेच हळदी कुंकवासाठी वाण द्यायचे असेल तर पुढील काही वस्तू बजेटमध्ये खरेदी करु शकता. .किराणा माल आणि संक्रांती स्पेशल डिस्काउंटनारळनारळ १ नग स्मार्ट बाजारमध्ये ३३ रुपयाला मिळते. तर बाजारात ४० रुपयात मिळते. साखर आणि शेंगदाणेसुटी साखर मिडियम ४३ रुपयाला तर सुटे कच्चे शेंगदाणे १ किलो स्मार्टबाजारमध्ये १३५ रुपयाला मिळणार. तर बाजारात साखर ५० रुपये आणि शेंगदाणे १४० रुपयला मिळतात. यामुळे तुमची बचत होईल. मोगरा बासमती आणि क्लासिक कोलम स्टिम तांदूळमोगरा बासमती तांदूळ १० किलो ६६९ रुपयाला तर क्लासिक कोलम स्टिम तांदूळ २६ किलो १०७९ रुपयाला मिळेल. प्रत्येकी १९६ रुपये आणि ७२१ रुपयांची बचत होईल. पोहे आणि तिळगुड लाइफ पोहे जाडे५०० ग्रॅम३६ रुपये तर तिळ ५०० ग्रॅम ८५ रुपयाला खरेदी करता येईल. अनुक्रमे मुळ किंमत ७२ आणि १५५ रुपये आहे..गूळ आणि वेलचीपार्थ चिक्की गूळ ९५० ग्रॅम ६५ रुपयाला आणि गुड लाईफ हिरवी वेलची १५९ रुपयाला स्मार्ट बाजारमध्ये खरेदी करु शकता.गव्हाचे पीठआशीर्वाद व्होल व्हिट आट्यावर ३० टक्के सुट मिळत आहे. स्मार्टबाजारमध्ये मॉम्स पँट्री चक्की फ्रेश आटा ३४९ रुपयाला आणि आशीर्वाद व्होल व्हिट आटा १० किलो४८५ रुपयाला खरेदी करु शकता.बदाम आणि काजूगुड लाइफ बदाम/ काजू(W320) 500 ग्रॅम अनुक्रमे ४२५ रुपये आणि ४५५ रुपयाला मिळत आहे. म्हणजेच तुम्ही अनुक्रमे १९५ आणि २७० रुपयांची बचत होत आहे.तेल आणि तांदूळसफोला गोल्ड ऑईल २.७३ Kg+ इंडिया गेट रोजाना चॉइस बासमती तांदूळ ५ Kg 387 रुपये वाचवू शकता. याची मूळ किंमत ११८६ आहे..तेलकिंग्ज रिफाइन्ड सोयाबीन ऑईल ७५० ग्रॅम/ सनप्युअर रिफाइन्ड सनफ्लॉवर ऑईल २ लिटर अनुक्रमे ११२ आणि २७९ रुपयाला मिळत आहे.तिळ लाडूछेडा तीळ लाडू ५०० ग्रॅम ९४ रुपयापासून मिळत आहे. मूळ किंमत १५० रुपयांच्या पूढे आहे. यामुळे तुमची ५६ रुपयांची बचत होते.देशी घीहल्दीराम नागपुर देशी घा १ लिटरची मूळ किंमत ६५० रुपयांना असून स्मार्ट बाजारमध्ये ५३९ रुपयाला मिळत आहे. म्हणजेच तुमची १११ रुपयांची बचत होते..खाण्याच्या गोष्टीवर खास डिस्काउंटबिस्किट आणि नूडल्सबिस्किट्स लार्ज पॅक आणि सनफिस्ट येप्पी मॅजिक मसाला नूडल्स पॅकवर बाय वन गेट वन (Buy 1 Get 1) किंवा खास सवलत दिली जात आहे.चहातर सोसायटी आणि वाघ बकरी लीफ टी १ Kg पॅकवर १०० रुपयांची बचत करु शकता. मूळ किंमत ६२० असून स्मार्ट बाजारमध्ये ५२० रुपयांमध्ये मिळत आहे. .दैनंदिन जीवनातील उपयुक्त वस्तूंवर स्पेशल डिस्काउंटतेलस, साबण आणि पेस्ट कॉम्बोरोज आपल्याला सकाळी उठल्यावर दात स्वच्छ करायला आणि आंघोळीसाठी साबण आवश्यक असते. तसेच अनेकांना केसांना खोबरेल लावण्याची सवय असते. जर तुम्हाला हे खरेदी करायचे असेल तर बजेटमध्ये घेऊ शकता. कारण स्मार्ट बाजारमध्ये पॅराशूट एलोवेरा ऑईल ४००ml, अॅडवास्ड गोल्ड ऑईल500ml, कोलगेट मॅक्सफ्रेश टूथपेस्ट ३००g, फिएमा सोप असा कॉम्बो ५४९ रुपयाला मिळत आहे. सर्व एक६ित मूळ किंमत ९४२ असून ३९३ रुपय वाचवू शकता. पॅड आणि निव्हिया पर्ल अँड ब्युटी रेडीअन्स रोल कॉम्बोमहिलांना दरमहिन्यात मासिक पाळीत पॅड गरजेचे असते. तुम्ही स्टेफ्री सिक्योर XL ४० चा + निव्हिया पर्ल अँड ब्युटी रेडीअन्स रोल ऑन ५० ml कॉम्बो २४९ ला खरेदी करु शकता. याची एकत्रित मूळ किंंमत ५२४ असून तुमची २७५ रुपयांची बचत होऊ शकते. सनसिल्क आणि क्लीनिक प्लस शॅम्पूसनसिल्क, क्लीनिक प्लस शॅम्पू ३४० ml वर १०० रुपयांची बचत होऊ शकते. स्मार्ट बाजारमध्ये२४० रुपयापासून खरेदी करु शकता. .स्टोरेज सेट्सकिचनमध्ये उपयुक्त अशा कंटेनरवर देखील खास डिस्काउंट आहे. लूज स्टील, ओपनवेअर, मेलामाइन डिनरवेअर वर बाय वन गेट वन ऑफर सुरु आहे. मूळ किंमत ३९ रुपये आणि त्यापुढे असणार आहे. मल्टीपर्पज प्लास्टिक आमि ग्लास कंटेनर ४९ रुपयापासून मिळत आहे. जर तुम्ही २४९९ आणि जास्त खरेदी केल्यावर १ किलो साखर ९ रुपयाला खरेदी करु शकता. टिप: सर्व ऑफर्स कोणत्याही सुचनाशिवाय बदल केले जाऊ शकतात..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.