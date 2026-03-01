लाइफस्टाइल

Mobile Virus Signs : मोबाईलमध्ये दिसू लागलेत 'हे' 3 बदल? मग समजून जा फोनमध्ये घुसलाय व्हायरस, लवकर करून घ्या दुरुस्ती

smartphone virus prevention tips : स्मार्टफोनमध्ये व्हायरस किंवा मालवेअरचे प्रमुख लक्षणे जाणून घ्या
smartphone virus prevention tips

smartphone virus prevention tips

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

तुमचा स्मार्टफोन अचानक विचित्र वागू लागलाय का? जर तुमच्या फोनमध्ये खालील ३ महत्त्वाचे बदल दिसून येत असतील तर सावध व्हा कारण तुमच्या डिव्हाइसमध्ये धोकादायक व्हायरस किंवा मालवेअरची एन्ट्री झालेली असू शकते. वेळेत लक्ष न दिल्यास तुमचा पर्सनल डेटा आणि बँक खात्याची माहिती चोरीला जाऊ शकते.

Loading content, please wait...
mobile
Virus
Hacking
5G Smart Phone

Related Stories

No stories found.