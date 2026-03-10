Smile Makeover: दातांच्या सौंदर्योपचारांकडे वाढतोय कल; आधुनिक उपचारांमुळे 'स्माइल मेकओव्हर'ला सर्वाधिक पसंती

Dental Cosmetic Treatments India: दात हे केवळ अन्न चावण्यासाठीच नव्हे, तर व्यक्तिमत्त्वाच्या सौंदर्याचा महत्त्वाचा भाग मानले जातात. आपले हास्य अधिक मोहक दिसावे आणि बोलताना चेहऱ्याचे सौंदर्य खुलून यावे यासाठी दातांचे सौंदर्योपचार सध्या ट्रेंडिंगमध्ये आले आहेत. सौंदर्याबाबत वाढलेली सजगता आणि उपलब्ध झालेल्या आधुनिक उपचारांमुळे अशा उपचारांकडे नागरिकांचा कल वाढत आहे..दातांसोबतच हिरड्या आणि ओठ यांच्या रचनेत सुधारणा करून हसण्याला अधिक सुंदर आणि आकर्षक बनवण्याची प्रक्रिया म्हणजे 'स्माइल मेकओव्हर'. अशा उपचारांचे प्रमाणही सध्या वाढल्याचे सौंदर्य दंतोपचारतज्ज्ञ सांगतात. पूर्वी दात दुखू लागल्यावरच दंतरोगतज्ज्ञांकडे जाण्याची पद्धत होती. मात्र, आता दातांच्या वेदनांवरील उपचारांसोबतच दातांचे सौंदर्य वाढवण्यासाठीही लोक दंतचिकित्सकांकडे जात आहेत. दंत सौंदर्योपचारांबाबत समाजात वाढती जागरूकता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे उपचारांचे वाढलेले पर्याय यामुळे दंतचिकित्सा क्षेत्रात मोठी प्रगती झाली आहे..Pune Health Crisis: पुण्यात तरुणाईवर अदृश्य संकट! ७५ हजारांना बीपी, ४४ हजारांना मधुमेह; जीवनशैलीचे आजार वेगाने पसरतायत.दातांचे प्रमुख सौंदर्योपचारस्माइल मेकओव्हर : दात, हिरड्या आणि हसण्याच्या एकूण दिसण्यात सुधारणा करण्यासाठी केलेले दंतोपचार.व्हिनिअर्स : दातांचा रंग, आकार किंवा तुटलेले-झिजलेले दात सुधारण्यासाठी दातांच्या पुढील भागावर बसवले जाणारे पातळ कृत्रिम आवरण.ब्रेसेस : वाकडे-तिकडे किंवा एकमेकांवर आलेले दात सरळ करण्यासाठी दातांवर बसवली जाणारी वायर आणि क्लिप्सची यंत्रणा. आता पारदर्शक अलाइनर्सही उपलब्ध असून ते जवळपास दिसत नाहीत आणि काढता-लावता येतात.डेंटल इम्प्लांट्स : पडलेल्या किंवा काढलेल्या दातांच्या जागी कृत्रिम दात बसवण्यासाठी जबड्यात केलेली रोपण प्रक्रिया..दंत सौंदर्योपचारांमध्ये दातांमधील फटी दूर करण्याचे विविध उपचार, दात पांढरे करणे, दातांवर लावली जाणारी छोटी सजावटीची दागिने किंवा चमकदार खडे (टूथ ज्वेलरी) यांचीही मागणी वाढत आहे. याशिवाय हिरड्यांचा आकार सुधारणे (गम रीशेपिंग), काळसर हिरड्यांचा रंग लेझर उपचारांद्वारे गुलाबी करणे (गम पिग्मेंटेशन) असे उपचारही केले जातात.- डॉ. बालाजी सदाफुले, अध्यक्ष, इंडियन डेंटल असोसिएशन, पुणे (पश्चिम विभाग).Migraine in Women: मासिक पाळीपासून कामाच्या ताणापर्यंत… महिलांमध्ये मायग्रेनचा धोका का वाढतोय? तज्ज्ञांनी सांगितली कारणे.आजच्या काळात दातांची योग्य मांडणी आणि सुंदर स्मित याला खूप महत्त्व दिले जाते. दात वाकडे-तिकडे असतील किंवा योग्य रेषेत नसतील तर ते सरळ करण्यासाठी ब्रेसेस किंवा अलाइनर्स या ऑर्थोडोंटिक उपचारांचा वापर केला जातो. या उपचारांमुळे दातांची योग्य मांडणी सुधारते तसेच चावण्याची क्षमता वाढते.- डॉ. ऋतुजा देवडकर, डेंटलवूड मल्टिस्पेशालिटी डेंटल क्लिनिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.