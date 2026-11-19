डॉ. मेधा कुलकर्णीशिक्षणानिमित्त, कौटुंबिक कारणांनी, नोकरीनिमित्त अनेक वेळा एकटीनं बसनं, ट्रेननं, विमानानं प्रवास केला; पण स्मरणात राहिली ती सोलो ट्रिप होती २०२१ च्या कोविडच्या दुसऱ्या लाटेमधील. त्या काळात आंतरराज्य आणि परदेश प्रवासावर खूपच निर्बंध होते. माझा मोठा मुलगा आणि सून अमेरिकेला होते. सून पहिल्यांदाच गर्भवती होती. त्यात त्या दोघांनाही कोविड झाला. भीतीचं वातावरण, लॉकडाऊन, एकटेपणा यामुळे त्यांचं आणि आमचंही मनोधैर्य खचलं होतं. या परिस्थितीत त्यांना सोबत आणि थोडा मानसिक रिलीफ म्हणून मी अमेरिकेला जाण्याचा निर्णय घेतला. .त्यावेळी प्रवास करणं खरंच दिव्य होतं. अमेरिकेनं भारतातून येणारी सर्व विमानं बंद केली होती. भारतातून इतर कोणत्याही देशात १४ दिवस क्वारंटाईन करून मगच अमेरिकेत प्रवेश करता येत होता. या मार्गाची शोधाशोध सुरू झाली. दिल्ली - कोस्टारिका - न्यूयॉर्क असा पर्याय सुचवला. त्याप्रमाणे दिल्लीहून कोस्टारिका देशातील सॅन होजे इथं जाऊन तिथं चौदा दिवस क्वारंटाईन व्हायचं आणि मग तिथून न्यूयॉर्कला जायचं असा प्लॅन ठरला. त्याप्रमाणे २० जुलै २०२१ ला मी दुपारी दिल्लीहून निघाले आणि कोस्टारिकामधील सॅन होजेला २१ तारखेला पोहोचले. कोविड टेस्ट निगेटिव्ह असल्याचं प्रमाणपत्र, इतर कागदपत्रांची रीतसर तपासणी झाल्यानंतर सॅन होजेच्या विमानतळावरून बाहेर पडले. टॅक्सीनं हॉटेलवर पोहोचले आणि १४ दिवसांचा क्वारंटाईन सुरू झाला..देश नवा, भाषा स्पॅनिश; कोविडचे सावट- त्यात मी शाकाहारी. हॉटेलमध्ये फक्त सकाळचा नाश्ता मिळणार होता, त्यातही शाकाहारी पर्यायांमध्ये खूपच कमी गोष्टी होत्या. सुनेनं फेसबुकवर शोध घेऊन कोस्टारिकामधील एक भारतीय स्त्री शोधली - जी शाकाहारी जेवण देत होती. मात्र, खाद्यपदार्थांच्या किमतीपेक्षा ते पोहचवण्याचा खर्चच दुप्पट होता - त्यामुळे एक-दोन वेळाच मागवलं. शेवटी हॉटेलपासून थोड्या अंतरावर असलेल्या एका सुपर शॉपीचा शोध लागला आणि तिथून कोविडचे सर्व नियम पाळून ब्रेड, जॅम, दूध, फळं आणून जेवणाची सोय केली..दिवसभर वेळ काढणं खरंच कठीण जात होतं. टीव्ही होता; पण कार्यक्रम स्पॅनिश भाषेत असायचे. सकाळ-संध्याकाळ एक-दीड तास सुनेशी व मुलाशी फोनवर गप्पा मारणं, मनाचे श्लोक लिहिणं, भगवद्गीतेतील अध्याय, रामरक्षा म्हणणं सुरू केलं. रोज दिवस मोजणं चालू होतं. तशात हॉटेलमधील रिसेप्शनिस्टनं माहिती दिली, की तुम्ही एक दिवसाची कोस्टारिका दर्शन टूर करू शकता. कोविड संसर्गाची टांगती तलवार होतीच; पण मनाचा हिय्या करून सहा तासांची टूर घेतली. बसमध्ये एका सीटवर एकच प्रवासी; मास्क, सॅनीटायझर सगळे नियम पाळून सॅनजोसपासून ३५-४० किलोमीटरवर असलेला इराजू ज्वालामुखी आणि नॅशनल पार्क पाहिले; आणि थोडं बरं वाटलं. असं करून १४ दिवस पार पडले. नंतर कोविड टेस्ट केली ती निगेटिव्ह आली तेव्हा जीव भांड्यात पडला. चार ऑगस्ट २०२१ ला न्यूयॉर्कच्या विमानात बसून न्यूयॉर्कला उतरल्यावर मुलांचा हसरा चेहरा पाहिला आणि या सोलो ट्रिपचं सार्थक झालं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.