'व्हॅलेटाईन डे'ला जोडीदाराला हँडसम लुकने इंप्रेस करायचंय? मग ट्राय करा या सोप्या टिप्स

सद्या सर्वत्र व्हॅलेंटाईन वीकचे वारे वाहत आहेत. असं वाटतंय की हवेत प्रेम वाहताना दिसतंय. त्यातच आपल्या जोडीदाराला खूश करण्यासाठी तरुण-तरुणी वेगवगळे मार्ग वापरत असतात. काही दिवसात येऊ घातलेला व्हॅलेंटाईन डे स्पेशल व्हावा यासाठी मेहनत घेतली जातेय. या खास दिवशी वेगळं परफेक्ट दिसण्यासाठी मुली मेकअप आणि फेशिअल करणे असे मार्ग निवडतात. दरम्यान आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या स्पेशल दिवशी फक्त मुलीच नाही तर मुलांना देखील स्वतःच्य त्वचेची काळजी घेणे आवश्यक वाटत आहे. ते देखील त्यांच्या त्वचेची खास काळजी घेतात. हे तुम्हाला माहित आहे का? मुलेही मेकअप करतात रफ आणि टफपणा सोडत आजकाल मुलं देखील त्वचेची काळजी घेताना दिसत आहेत. एवढेच नाही तर मुले मेकअप देखील करायला लागली आहेत. आपल्याकडे मुलांचा मेकअप हा फक्त त्याच्या लग्नाच्या दिवशी करण्याची पध्दत आहे. दररोज नाही तर कधीतरीएकाद्या खास दिवशी हँडसम लुकने मुले आपल्या जोडीदाराला इंप्रेस करण्याचा प्रयत्न करत असतात. आज आपण व्हॅलेंटाईन डे सारख्या स्पेशल दिवशी मुलांनी काय मेकअप करावा आणि कसे सुंदर दिसावे याबाबत अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत. कंसीलरचा वापर पुर्वी मेकअप हा फक्त मुलींचाच प्रांत होता, पण आता काळ बददलला असून मुले देखील त्यांच्या त्वचेची चांगली काळजी घेतात. एवढेच नाही तर मेकअपचा वापर देखील सर्रास करताना दिसतात. या व्हॅलेंटाईन डेला तुम्ही कंसीलरचा वापर करु शकता. कंसीलर हे चेहऱ्यावरील काळे डाग, डार्क सर्कल आणि डार्क स्पॉट झाकून टाकण्यासाठी वापरले जाते. सध्याच्या धावपळीच्या आयुष्यामुळे मुलांच्या चेहऱ्यावर डार्क सर्कल्स दिसू लागतात. जर तुमच्याही चेहऱ्यावर असे डाग असतील तर तुम्ही कंसीलरचा वापर नक्की करु शकता. जेणेकरुन तुमचा चेहरा साफ आणि क्लिअर दिसेल. बियर्ड बाम वापरा आजकाल मुले रुबाबदार दिसण्यासाठी दाढी वाढवताना दिसतात. वाढलेल्या दाढीमुळे मुलांची पर्सनॅलिटी उठून दिसते खरी पण या दाढीची निगा राखणे देखील तेवढेच आवश्यक असते. जर एखादा कोणी दाढीची नीट काळजी घेत नसेल तर त्याच दाढीमुळे त्यांचा लुक खराब होऊ शकतो. म्हणुन मुलांनी कायम त्यांच्या दाढीच्या निगेकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. दाढी मुलायम आणि शानदार ठेवण्यासाठी तुम्ही बियर्ड बाम वापरु शकता. या बामच्या वापराने दाढीला स्टाईलीश लुक देणे सोपे जाते. तसेच तुम्ही वेगवेगळ्या शेपमध्ये दाढी स्टाईल करु शकता. स्क्रबिंग फेब्रुवारीच्या महिन्यात वातावरण बऱ्यापैकी थंडीचे असते. त्यामुळे व्हॅलेंटाईन डे च्या दिवशी तुमची त्वचा निर्जीव आणि कोरडी होण्याची शक्यता असते. कोरडी त्वचेची काळजी घेण्यासाठी त्वचेला स्क्रब करणे गरजेचे असते. स्क्रब केल्याने चेहऱ्यावरील मृत त्वचा निघून जाते आणि तुमचा चेहरा तजेलदार होतो. (डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)

Web Title: Special tips for men to look perfect for Valentines Day Marathi article