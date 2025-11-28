Environmental Crisis : विकासाचा वेग की विनाशाचा आरंभ? झाडतोड, प्लॅस्टिक आणि हरवलेली माणुसकी! सुंदर गावाचे शहर झाले

Beautiful village transformed into a concrete jungle : एक छोटंसं सुंदर गाव होतं. आजूबाजूला दाट जंगल. वाऱ्याच्या झुळकेबरोबर एकमेकांशी बोलणारी झाडं, गाणारे पक्षी, हसरी माणसं, गावामधून वाहणारी नदी. .सगळे जण खूश होते, समाधानी होते. ते निसर्गाची पूजा करायचे, ऋतुचक्राबरोबर शेती करायचे, गरजेचं तेवढं घ्यायचे आणि निसर्गाला भरभरून परतही द्यायचे. त्या गावात रोगराई नव्हती आणि कोणी चुकून आजारी पडलं, तर निसर्गोपचार व्हायचे. चार झाडांची पाने तो आजार बरा करून टाकायची!गावामध्ये येण्यासाठी एक छोटी वाट होती. दिवसातून एकदा एक बस तिकडे यायची. गावामध्ये एकाच माणसाकडे एक चारचाकी गाडी होती. कधी बस आणि गाडी समोरासमोर आली, तर ते हसत हसत एकमेकांना वाट करून द्यायचे. बाकी सगळे लोक पायीच प्रवास करायचे. हळूहळू गाव वाढायला लागलं. बाहेरच्या जगात काय चाललंय, हे त्यांच्यापर्यंत पोहोचायला लागलं. एक दिवस त्यांना कळलं की, गावचा रस्ता मोठा होणार! .फक्त मोठाच नाही, तर डांबरी होणार! सगळे जण खूश झाले. विकासाला सुरुवात झाली. झाडांवर पहिली कुऱ्हाड गावातल्याच माणसांनी चालवली. रस्ता मोठा झाला. बसही आता आतपर्यंत येऊ लागली. चारचाकी गाड्यांची संख्याही वाढली. आता गाड्या एकमेकांसमोर आल्या की, ‘मागे कोणी जायचं?’ हा प्रश्न पडायला लागला. गावाचा विकास झपाट्याने होऊ लागला. आजूबाजूचं जंगल कमी होऊ लागलं. नदीत प्लॅस्टिकमध्ये गुंडाळलेलं निर्माल्य तरंगायला लागलं..गावामधली मातीची १००-२०० वर्षे जुनी घरं अचानक कच्ची झाली! एके दिवशी एकाने घर पाडलं व त्या जागी सिमेंटचं पक्क घर बांधलं. पायाला मातीच्या जागी गुळगुळीत टाइल्स लागायला लागल्या. लोक आनंदले. काही महिन्यांतच दुखायला लागलेले गुडघे चोळत बदललेल्या घराचं कौतुकही करायला लागले. .एकाच बघून दुसऱ्यानेही राहतं घर पाडलं आणि छोटं घर कशाला म्हणून ‘वन प्लस वन’ असं ‘डुप्लेक्स’च बांधलं. लहानग्यांच्या हातामध्ये मोबाईल फोन आला, सुतळीला बांधलेला भोवरा कुठेतरी जमिनीत गाडला गेला. रस्त्यावरची वर्दळ खूप वाढली, हसून एकमेकांना दिली जाणारी जागा आता भांडणांनी घेतली.बघता बघता गावाचं सुंदर शहर झालं, वाहत्या नदीला कोंडलं गेलं! नदीच्या आजूबाजूची जागा स्वच्छ केली गेली. जुनी-पुराणी झाडं एका रात्रीतच तोडली गेली. पूर्वीच्या काळचं निळं आकाश आता सिमेंटच्या रंगाचं झालं. हवा शुद्ध करण्यासाठी महागातलं ‘एअर प्युरिफायर’ आलं. नदीपात्रामध्ये आता स्वच्छ पाणी दिसत नाही. पाण्याला फिल्टर करणारी झाडं आता औषधालाही उरली नाही. मग त्या ऐवजी आम्ही मोठमोठ्या मशीन आणल्या. फुकटात मिळणारा निसर्ग सोडून पाण्यामध्येच पैसा ओतला..आजकाल मान वर केली तर उंचच उंच बिल्डिंग दिसतात. चेहऱ्यावरती आनंदाच्याऐवजी आता सिमेंटचे थर साचतात. त्यात आनंद शोधायला माणसं पळत राहतात. घरी आल्यावर मोबाईलमध्ये काही तरी शोधत राहतात. पोटामध्ये आता विषारी खाणं जातं आणि त्यामुळे जिकडे-तिकडे अगदी सोशल मीडियावरही-विषच बाहेर पडतं!आता आम्ही सगळे सतत आजारी पडतो. क्षणाक्षणाला बदलणाऱ्या ऋतूंमध्ये शरीराला जगवत ठेवतो. इथपर्यंत कसे पोहोचलो कोणाला काही आठवत नाही आणि बाकी विचार करायला आता कुणाकडे वेळही नाही. पेपरमध्ये बातम्या येत राहतात झाडं तोडल्याच्या, पण ऑफिसला उशीर होत असतो, बायकांचा पगार द्यायचा असतो, मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसे वाचवायचे असतात आणि स्वतःच्या आरोग्यासाठी ‘इन्शुरन्सचे हप्ते’ही भरायचे असतात ना!.बाहेर पडल्यावर श्वास गुदमरतो. राखाडी रंगाशिवाय दुसरा रंग दिसत नाही, पण त्यावरही आमची काही हरकत नाही! आम्ही भरपूर पैसे देऊन निसर्गाच्या सानिध्यात जातो आणि तिथे बसून तो हिरवा रंग डोळ्यांत साठवून घेतो. तिथे बसून ‘इंस्टाग्राम’वर निसर्गाच्या होणाऱ्या ऱ्हासाबद्दल बोलणार, तेवढ्यात बॉसचा फोन येतो आणि मग पुन्हा एकदा आम्ही कामाला जुंपून घेतो. बायकांचा पगार, मुलाचं शिक्षण.. हफ्ते.. सगळं तेच ते! आजूबाजूला आता कोणी खऱ्या प्रश्नांबद्दल बोलत नाही. खरे प्रश्न म्हणजे काय हेही आता कळत नाही! पडलेल्या खड्ड्यांमधून, उपटल्या गेलेल्या झाडांमधून, खराब झालेल्या हवेबरोबर श्वास घेत आम्ही जगत राहतो.. जगण्याच्या शर्यतीत मरेपर्यंत पळत राहतो!!.आणि मग एकदा काय झालं....शिस्तीत चाललेल्या निसर्गाला, आपण केलेले बदल सहन नाही झाले. उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा वगैरे ऋतूच त्याने काढून घेतले. मग प्रचंड मोठा पूर आला, थंडी खूप जास्त पडली, उन्हाळ्याचा अतिरेक झाला. कुठे कुठे प्रलय झाला, खूप जास्त माणसं गेली. आम्हाला हळूहळू त्याचीही सवय झाली. आता, माणसं किती गेली? याचे आकडे आम्ही निर्ढावल्यासारखे बघतो. दिवसभर टीव्हीसमोर बातम्या बघत बसतो. सोशल मीडियावर मृतांना श्रद्धांजलीही वाहतो, पण पुन्हा ‘बॉस’चा फोन येतो. मग पुन्हा बायकांचे पगार.. मुलांचे शिक्षण.. हप्ते.. तेच ते!.आता आमची पिकं औषधांशिवाय उगवत नाहीत. अन्न पिकवायलासुद्धा औषधे लागत असतील, तर आम्हाला जगायलाही औषधे लागणारच ना! याच तत्त्वावर सकाळ-संध्याकाळ गोळ्यांची चळत घेत आम्ही जगत राहतो किंवा एक-एक दिवस ढकलत राहतो. मग एक दिवस आजूबाजूला झाडच दिसत नाही. मातीमध्ये काहीही पेरलं, कितीही औषध टाकलं, तरी काही म्हणून उगवत नाही. आतून-बाहेरून पूर्णपणे तीसुद्धा मरून जाते. माणसाला त्याच्याही नकळत मातीचं सुतक लागतं!.Malaysia Travel Guide : मलेशियातील 'या' ठिकाणी येईल कोकणची आठवण!.सूर्य मग पूर्ण तेजाने तळपतो, माणूस जळतो...तडफडतो, पण शहाणा काही होत नाही! कारण कसंही पण ‘जगण्याची’ लागली आहे त्याला घाई! खूप खूप वर्षांपूर्वी.. एक सुंदर गाव होतं... गावच्या आजूबाजूला.. घनदाट-गर्द जंगल होतं! माणसं आनंदी होती.. माणसं आनंदी होती....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 