डोळस जीवनाचा ‘राजमार्ग’!

डॉ. यशोधन साखरेमानवाच्या आध्यात्मिक आणि आदिभौतिक जीवनाच्या समृद्धतेचा गाभा, पाया काय आहे?... याचा आपण साकल्याने विचार केला; तर त्याचे जे उत्तर येते ते 'विवेक'. आपल्याला आपले पारमार्थिक आणि व्यावहारिक जीवन समृद्ध करायचे असेल, तर मानवाने विवेकाधिष्ठित जीवनप्रणाली अंगीकारली पाहिजे. पण त्यासाठी प्रथमतः विवेक म्हणजे काय हे समजून घेणे आवश्यक आहे. विवेक संज्ञेचा विचार करण्यापूर्वी या शब्दाचा विचार करणे आवश्यक आहे. विवेक शब्दात 'विच्' हा मूळ धातू आहे. त्याचा अर्थ पृथःकरण करणे असा आहे. या शब्दमर्यादेवरून विवेक या शब्दाचा अर्थ पृथःकरण असा निश्चित होतो. .या विवेकशक्तीचे श्री ज्ञानेश्वर माउली सोदाहरण विवेचन करतात.'सलिलीं पय जैसें । एक होऊन मीनलें असे।परीं निवडूनि राजहंसें । वेगळें कीजे ॥कीं अग्निमुखें किडाळ । तोडोनियां चोखाळ ।निवडिती केवळ । बुद्धिमंत ॥ना तरी जाणिवेच्या आयणी । करितां दधिकडसणी ।मग नवनीत निर्वाणीं । दिसे जैसें ॥कीं भूस बीज एकवट । उपणितां राहे घनवट ।तेथ उडे तें फलकट । जाणों आले ॥'.याचा थोडक्यात भाव असा, की पाणी आणि कमळाच्या देठामध्ये असलेले दूध एक झालेले असतात. त्यांचे पृथःकरण करण्याचे सामर्थ्य राजहंसाचे ठिकाणी आहे. सोने आणि किडाळ यांना वेगळे करण्याची बुद्धी, कसब सुवर्णकाराकडे असते. सुगरण गृहिणी दही घुसळून त्यातून ताक आणि लोणी वेगळे काढते. शेतकरी उफणणी करून भूस आणि धान्य यांना वेगळे करतो. त्याप्रमाणे माणसाने विवेकशक्तीद्वारे आपल्यासमोर येणाऱ्या गोष्टींचे डोळसपणाने पृथःकरण करणे आवश्यक असते. पण अनेकदा मानवाच्या ठिकाणी साहजिकतेने गतानुगतिकत्वाची प्रवृत्ती दिसून येते आणि ती विवेकास प्रतिबंधक ठरते. विवेकशक्ती जागृत करण्यासाठी, बळकट करण्यासाठी प्रथमतः गतानुगतिकत्वाची प्रवृत्ती टाकणे हे महत्त्वाचे आहे..या सगळ्या गोष्टी स्वबुद्धीने आत्मसात करणे अवघड आहे. मानवामध्ये विवेकबुद्धी जागृत होण्यासाठी पहिल्यांदा विवेकाचे मानवी जीवनामध्ये काय महत्त्व आहे, हे कळणे आवश्यक आहे, विवेकाच्या संबंधाने मानवी मनामध्ये आदर निर्माण कोण करत असेल, तर ते म्हणजे सद्गुरू. याविषयी श्री ज्ञानेश्वर माउली सांगतात,'मज हृदयीं सद्गुरू । जेणें तारिलों हा संसारपुरू ।म्हणौनि विशेषें अत्यादरू । विवेकावरी ॥'आपले श्रीगुरू विवेकाचे महत्त्व सांगून आपल्या मनामध्ये विवेक जागृती करतात..मानवी जीवनाचा पायाभूत असणारा विवेक, जर आपल्या अंगी बाणला तर मानवी जीवन डोळस होते. विवेकशक्ती फक्त पृथःकरण करण्यापुरती मर्यादित नसून, असत्य-अनित्य यांचा त्याग करून नित्य-सत्य यांचा स्वीकार करण्यामध्ये प्रवृत्त करणारी शक्ती आहे. माउली श्री ज्ञानोबारायांनी या विवेकाचे स्वरूप, त्याचे महत्त्व आपल्या वाङ्ममयात अनेक ठिकाणी प्रतिपादन केले आहे. आपण जीवन विवेकसिद्ध केले, तर आपले आध्यात्मिक आणि आदिभौतिक जीवन निश्चितपणे उन्नत होईल..