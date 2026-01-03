तुका म्हणे मोकळे मन

भागवत साळुंखेदिवसामागून दिवस सरतात, महिन्यांमागे महिने जातात. पर्यायाने संपत्या वर्षाचा निरोप घेताना गलबलून जाणाऱ्या मनाला सावरत नव्या वर्षाचं स्वागत हे चक्र सुरूच असतं. जीवसृष्टीत पशुपक्ष्यांच्या तुलनेत मानवी जीवन खूप निराळं आहे. प्रत्येक माणूस काही ना काही योजना आखून त्याच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्नशील असतो. आपण केलेल्या संकल्पाच्या सिद्धीतील यशापशाचा लेखाजोखा ऋतू किंवा वर्ष बदलताना मांडला जातो. ठरवल्यापैकी किती गोष्टी घडल्या आणि किती अपुऱ्या राहिल्या, यावर मग समाधान व उद्विग्नता अवलंबून असते..अपेक्षित काही प्राप्त झालं, की मनुष्य उत्साहाने पुढे चालतो. याउलट अपयशाने अनेकजण कर्तव्यापासून दूर होण्याचा प्रयत्न करतात. जीवनात उदास होऊन ‘या जगात जगणंच नको,’ या धारणेपर्यंत जाणाऱ्यांची संख्या सध्या जगात खूप आहे. भौतिक जीवनातील अशा समस्यांच्या निराकरणासाठी अध्यात्म महत्त्वाचं आहे. सुंदर असलेलं मानवी जीवन आपल्याला मिळालं आहे. हताश होऊन ते अकाली संपवण्याचा वेडेपणा करू नये. तसंच विनाकारण शोक करत ते कमी करू नये. उपनिषदांचा संदेश आहे- ‘या जगात आपले कर्म करत करत शंभर वर्षे जगण्याची इच्छा असावी. कर्मसंगातून मुक्त होण्यासाठी दुसरा मार्ग नाही.’.कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजीविषेत् शतं समाः।एवं त्वयि न अन्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।।आध्यात्मिक सिद्धांतांची प्रात्यक्षिके म्हणजे सत्पुरुषांची जीवनं. संतांचं तत्वज्ञान व त्यांचं चरित्र यांमध्ये कधी विरोधाभास नसतो. आत्यंतिक प्रतिकूलतेचा सामना करत, उद्ध्वस्त होण्याजोग्या सर्व प्रसंगांना पचवून उभा असलेला महाराष्ट्रीय संतमंडळींतील महात्मा म्हणजे श्री संत तुकाराम महाराज. त्यांची अभंगवाणी जे तत्त्वज्ञान सांगते, ते अनुभवातून आलं आहे. ‘तुका म्हणे चाखोनि सांगे। मज अनुभव आहे अंगे।।’ हे त्यांचे बोल मोलाचे आहेत..इच्छित असलेलं काही मिळालं नाही, अथवा जवळ असलेल्यांपैकी एखादी गोष्ट निघून गेली. तर त्याचा खेद मानू नका. आपल्या जवळ असलेलं जे निघून गेलं ते देवाला पावलं असं म्हणा. आवर्जून काही परमेश्वराला देण्यापेक्षा जे गेलं ते त्याला समर्पित या युक्तीने सहज भक्ती घडली समजावं. चांगलं किंवा वाईट जे घडायचं ते प्रारब्धानुसार घडणारच आहे. मनामध्ये कसलाही राग किंवा द्वेष न ठेवता आपले कर्तव्य अखंडित करत राहावं हेच सर्व पुण्याचं लक्षण आहे. असा स्वानुभवजन्य उपदेश अधिकारपणे करताना श्री तुकोबाराय म्हणतात,.हारपल्याची नका चित्ती। धरु खंती वायाच।।पावले ते म्हणा देवा। सहज सेवा या नावे।।होणार ते भोगे घडे । लाभ जोडे संकल्पे।।तुका म्हणे मोकळे मन। अवघे पुण्य या नावे।।.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.