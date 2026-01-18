Stay Warm Without Heater: हीटर न वापरता थंडी म्हणा बाय बाय; घरच्या घरी करा हे 5 स्मार्ट उपाय

Stay Warm Without Heater: हिवाळा हा अनेकांचा आवडता ऋतू आहे, स्वतःला निरोगी ठेवण्यासाठी शरीर उबदार ठेवणे खूप महत्वाचे आहे. यासाठी बहुतांश लोक हीटरचा वापर करतात, परंतु त्यामुळे वीज बिल वाढते. शिवाय, हीटर वापरणे किंवा जास्त वेळा शेकोटी जवळ राहणे आरोग्यसाठी चांगले नाही..जर तुम्हाला शरीराला आतून उब हवी असेल तर हीटर किंवा शेकोटी न वापरता कोजी फील मिळवायचा असेल, तर हिवाळ्यातील काही स्मार्ट हॅक्स वरून पाहा. चला तर पाहुयात कोणते स्मार्ट उपाय आहेत..Chaturgrahi Yoga: वर्षातील पहिला चतुर्ग्रही योग! वृषभ, तुळसह या ५ राशींचे चमकणार भाग्य; जाणून घ्या आजच राशीभविष्य.दिवसाची सुरुवात गरम पेयाने करारोज सकाळी तुम्ही गरम पेये घेतल्याने तुमचे शरीर उबदार राहण्यास मदत होते. हर्बल टी, आले- दालचिनी टाकलेला मसाला चहा किंवा गरम दूध, कॉफी हा एक चांगला पर्याय आहे. यात केशर, लवंग, वेलीची इत्यादी मसाल्यानी शरीरात रक्ताभिसरण वाढतात आणि थंडीचा परिणाम कमी करतात.अन्नातून उष्णता मिळवाहिवाळ्यात तुम्ही काय खाता हे तुमच्या शरीरावर अवलंबून असते. गरम उकळते पदार्थ, सूप, भाज्या, फांद्या आणि तंबाखू यांचे मध्यम सेवन केल्याने शरीराला आवश्यक ऊर्जा मिळते. बाजरी, ज्वारी, नाचणी सारखी धान्ये थंडीच्या दिवसांसाठी विशेषतः योग्य आहेत. खूप थंड अन्न किंवा रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवलेले अन्न टाळणे चांगले..घरातील वातावरण उबदार ठेवाघर स्थिर ठेवण्यासाठी मोठे बदल करण्याची गरज नाही. जमिनीवर कार्पेट, कडक चटई आणि मऊ गादी वापरल्याने थंडीची भावना कमी होते. खिडक्या आणि दारांमधून थंड हवा आत येण्यापासून रोखण्यासाठी कापडाचा रोल किंवा ड्राफ्ट स्टॉपर वापरला जातो. पिवळ्या रंगाचे, मऊ प्रकाशाचे दिवे घरात उबदार वातावरण निर्माण करतात.गरम पाणी वापराहिवाळ्यात, गरम पाण्याची वाफ घेणे केवळ आंघोळीसाठीच नाही तर आरामासाठी देखील उपयुक्त आहे. झोपण्यापूर्वी, कोमट पाण्यात पाय ठेवल्याने शरीराला आराम मिळतो आणि झोप चांगली होते. यामुळे रक्तप्रवाह सुधारतो आणि थंडीमुळे होणारी जडत्वाची भावना कमी होते..Solapur Tourism: मुलं घरात राहून कंटाळीत? संडेला सोलापुरातील गड्डा यात्राला नक्की भेट द्या!.निरोगी राहा, शरीर सक्रिय ठेवाआळस वाटणे स्वाभाविक आहे, परंतु शरीर निष्क्रिय ठेवणे फायदेशीर नाही. घरी हलके व्यायाम करणे, स्ट्रेचिंग करणे, योगा करणे किंवा थोडेसे नृत्य करणे शरीरात उष्णता निर्माण करण्यास मदत करते. दररोज फक्त १०-१५ मिनिटे हालचाल नैसर्गिक हीटरसारखे काम करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.