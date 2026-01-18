लाइफस्टाइल

Stay Warm Without Heater: हीटर न वापरता थंडी म्हणा बाय बाय; घरच्या घरी करा हे 5 स्मार्ट उपाय

Stay Warm Without Heater: जानेवारी महिन्यामध्ये थंडीची तीव्रता जास्तच असते. थंडी, धुके आणि सूर्यप्रकाशाचा अभाव यामुळे तुम्हाला तुमच्या शरीरात सतत गारवा जाणवतो. अशा वेळी अनेक लोक हिटर किंवा शेकोटीचा वापर करतात. मात्र काही सोप्या उपायांनी तुम्ही हिवाळ्यात आरामदायक उब अनुभवू शकता. कसे ते जाणून घेऊयात
Monika Shinde
Stay Warm Without Heater: हिवाळा हा अनेकांचा आवडता ऋतू आहे, स्वतःला निरोगी ठेवण्यासाठी शरीर उबदार ठेवणे खूप महत्वाचे आहे. यासाठी बहुतांश लोक हीटरचा वापर करतात, परंतु त्यामुळे वीज बिल वाढते. शिवाय, हीटर वापरणे किंवा जास्त वेळा शेकोटी जवळ राहणे आरोग्यसाठी चांगले नाही.

