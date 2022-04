डोकेदुखी दूर करण्यासाठी योगासने

करिअरमध्ये प्रगती करण्यासाठी काम करत राहाणे, धडपडत राहाणे हा आपल्या धकाधकीच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्याचा समतोल साधत असताना होणाऱ्या ओढाताणीचा परिणाम म्हणून अनेकांना सातत्याने डोकेदुखीचा त्रास जाणवतो. ताणतणाव, अस्वस्थता, डोकेदुखी या सर्व दुखण्यांवर पारंपरिक योगाभ्यास हा रामबाण उपाय ठरू शकतो.

It is very well known as the Downward Facing Dog Pose.