Diwali for Diabetics: शुगर नको, पण गोडपणं हवं? मग मधुमेहींनी आर्टिफिशियल स्वीटनरने साजरी करा दिवाळी!

Diwali Celebration Tips for Diabetics: घरोघरी दिवाळी निमित्त गोडधोड पदार्थ तयार केले जात आहेत. हे पदार्थ तयार करताना स्टिव्हीया बेस असलेल्या आर्टिफिशियल स्वीटनर (कृत्रिम गोडवा निर्माण करणारा पदार्थ) चा वापर गोड पदार्थात साखरेऐवजी वापरता येतो..त्याचा वापर करून घरातील फराळाचे लाडू, करंजी, शंकरपाळी करता येतात. त्याचा फायदा शुगर असणाऱ्या रुग्णांना होतो. त्यांना हे पदार्थ खाल्यास कुठल्याही प्रकारचा आरोग्याचा त्रास होत नाही..Weight Gain Foods: तुमचं वजन वाढवायचंय का? मग आहारात 'या' पदार्थांचा नक्की समावेश करा!.शुगरफ्री मिठाईचा पर्यायमिठाई बाजारात शुगरफ्री मिठाईचा पर्याय देखील उपलब्ध आहे. प्रत्यक्षात बाजारात ज्या शुगरफ्री मिठाई उपलब्ध आहेत. त्या पारंपरिक दिवाळी फराळाचा भाग नसतात. तरीही घरातील साखरेचे पदार्थ टाळण्यासाठी बाजारातून शुगरफ्री मिठाया वापरल्या जाऊ शकतात..बिनसाखरेचे पदार्थमधुमेहींसाठी तिसरा पर्याय देखील उपलब्ध आहे. तो म्हणजे घरीच फराळाचे गोड पदार्थ हे कमी साखरेचे किंवा बिनसाखरेचे करावेत. त्यामध्ये बिनसाखरेची शंकरपाळी किंवा करंजीतील सारण कमी साखरेचे करता येते..मधुमेहींनी काय करावे- मधुमेहींनी दिवाळी आधी रक्तशर्करा व एचटूवनएसी तपासावे- फराळातील तिखटमीठाचे पदार्थ वापरावे- फराळातील गोड लाडू अर्धाच खावा- चव घेण्यापूरते अन्य गोड पदार्थ खावेत- शुगरफ्री मिठाई असेल तर कॅलरीज तपासावेत.Diwali Travel Pune: दिवाळीच्या सुट्टीत फिरायला जायचंय? मग पुण्यातल्या 'या' सुंदर ठिकाणी जा आणि परदेशासारखा अनुभव घ्या! .मधुमेहींनी फराळातील तिखट मिठाचे पदार्थ खावेत. बिना साखरेचे चिरोटे, शंकरपाळे वापरावेत. चवी पुरता अर्धा लाडू खाता येईल. फराळातील अन्य तिखट पदार्थ खावेत. दिवाळीत खाण्याचे प्रमाण कमी ठेवून चवीपुरते पदार्थ चाखता येतील.- डॉ. संतोष मोटे, मधुमेह तज्ज्ञ, सोलापूरअंजीर व खजुराचे ड्रायफ्रूट मिठाई सर्वात कमी साखरेची असते. त्यामध्ये अन्य साखरेच्या मिठाईच्या तुलनेत ५ टक्क्यापेक्षा कमी साखर असते. अरेबियन खजूर देखील विक्री केली जाते.- भावेश शहा, मिठाई निर्माते, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.