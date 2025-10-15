लाइफस्टाइल

Diwali for Diabetics: शुगर नको, पण गोडपणं हवं? मग मधुमेहींनी आर्टिफिशियल स्वीटनरने साजरी करा दिवाळी!

Diwali Celebration Tips for Diabetics: दिवाळीचा सणात मधुमेहींसाठी आर्टिफिशियल स्वीटनरचा वापर करून गोडधोड पदार्थ करता येऊ शकतात. या शिवाय बिनसाखरेचे पदार्थ खाणे, खाण्यावर संयम ठेवणे व बाजारातील शुगरफ्री मिठाईचा पर्याय समोर आहे
सकाळ वृत्तसेवा
Diwali Celebration Tips for Diabetics: घरोघरी दिवाळी निमित्त गोडधोड पदार्थ तयार केले जात आहेत. हे पदार्थ तयार करताना स्टिव्हीया बेस असलेल्या आर्टिफिशियल स्‍वीटनर (कृत्रिम गोडवा निर्माण करणारा पदार्थ) चा वापर गोड पदार्थात साखरेऐवजी वापरता येतो.

