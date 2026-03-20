Sweat Allergy Remedies: घामामुळे खाज, लालसरपणा वाढतोय? उन्हाळ्यात ऍलर्जीपासून वाचण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ टिप्स

easy remedies for sweat rash and itching: उन्हाळ्यात घाम येणे ही सर्वात त्रासदायक गोष्ट असते. घाम येणे ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे जी शरीराचे तापमान नियंत्रित करण्यास मदत करते. या घामामध्ये पाणी, मीठ आणि काही विषारी घटक असतात. उन्हाळ्यात तापमान वाढल्यामुळे शरीर थंड ठेवण्यासाठी जास्त घाम येतो. पण बऱ्याच लोकांसाठी, जास्त घाम येणे ही एक समस्या बनते. खरं तर, सतत घाम येण्यामुळे खाज सुटणे, पुरळ येणे आणि अॅलर्जी यांसारख्या त्वचेच्या समस्या उद्भवू शकतात. पण योग्य काळजी घेतली नाही तर समस्या आणखी वाढू शकतात. यामुळे पुढीलप्रमाणे काळजी घेऊ शकता. .त्वचा स्वच्छ आणि कोरडी कराअनेकांना उन्हाळ्यात जास्त घाम येतो. ज्यामुळे जिवाणू आणि बुरशीची वाढ होऊन ॲलर्जीसारख्या समस्या उद्भवतात. जर तुम्हाला खूप घाम येत असेल, तर दिवसातून किमान दोनदा अंघोळ करा आणि घाम आल्यानंतर त्वचा स्वच्छ करून कोरडी करा. त्वचेला श्वास घेता यावा यासाठी सुती कपडे वापरा..योग्य कपडे निवडाउन्हाळ्यात तुम्ही कधीही सिंथेटिक किंवा घट्ट कपडे घालू नका. कारण ते घाम रोखतात आणि ॲलर्जीच्या समस्या वाढवतात. उन्हाळ्यात हलके, सैल सुती कपडे घाला. या कपड्यांमध्ये घाम आला तरी ते लवकर सुकतात आणि त्यामुळे पुरळ येत नाही..Nutritionist Health Tips: तुम्हाला 35 वर्षानंतरही राहायचंय फिट आणि निरोगी? न्यूट्रिशनिस्टच्या 'या' टिप्स नक्की फॉलो करा.हायड्रेशन आणि योग्य आहारआपले शरीर आतून आणि बाहेरून थंड ठेवणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे, भरपूर पाणी प्यावे. तुम्ही नारळाचे पाणी, ताक आणि टरबूज व काकडीसारखी फळे यांचे सेवन करू शकता. तसेच, या हंगामात तळलेले आणि मसालेदार पदार्थ खाणे टाळा, कारण यामुळे तुमच्या शरीराचे तापमान वाढून तुम्हाला जास्त घाम येऊ शकतो..घरगुती उपाय वापराउन्हाळ्यात दिवसातून दोनदा अंघोळ करा. तसेच, त्वचेला थंडावा देण्यासाठी आणि ॲलर्जीपासून आराम मिळवण्यासाठी कडुलिंबाचे पाणी, कोरफडीचा गर किंवा चंदनाचा लेप लावा. या सोप्या उपायांमुळे उन्हाळ्यात घामामुळे होणारी ॲलर्जी कमी करता येते आणि त्वचा निरोगी राहण्यास मदत मिळते. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.