उन्हाळ्यात पाळीव पशूपक्ष्यांची घ्या काळजी; उष्माघाताचा वाढला धोका: पशुवैद्यकीय तज्ज्ञांचा सावधगिरीचा सल्ला

उन्हाळ्याने यंदा लवकरच तीव्र रूप धारण केले असून, या तापमान वाढीचा त्रास नागरिकांसासह प्राण्यांनाही होत आहे. उन्हाच्या तडाख्यामुळे अनेक पशु-पक्ष्यांना वेगवेगळ्या आजारांचा सामना करावा लागत आहे. वातावरणात बदल झाले की, सर्व पक्षी, पाळीव प्राण्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे आजार जडतात. त्यासाठी आधीच वातावरण बदलामुळे सर्व पाळीव, तसेच पशू-पक्ष्यांची काळजी घेणे आवश्यक आहे..डिहायड्रेशन, गॅस्ट्रो, भूक मंदावणे यासारखे त्रास उद्भवत आहे. अलीकडच्या वर्षात मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी घरात पाळले जात आहेत. प्रामुख्याने शहरी भागात वेगवेगळ्या प्रकारचे श्वान, मांजर पाळण्याचे ट्रेंड वाढला असून, व्यवसायासाठी गायी, म्हशी, शेळ्या, कोंबड्या तसेच अनेक पक्षी नागरिक पाळत असतात. मात्र, उन्हाळ्यात उष्माघातामुळे मोठ्या प्रमाणात स्वान, मांजरी आजारी पडत आहेत. अनेक जातींच्या श्वान व मांजरांना उन्हाळ्यात त्यांच्या शरीराचे तापमान सुस्थितीत ठेवण्यासाठी केस गळती होत असते. अनेक डॉक्टर उन्हाळ्यात श्वान-मांजरींचे अतिरिक्त केस काढून टाकण्याचा सल्ला देतात; मात्र संपूर्ण केस काढणे टाळावे, कारण त्यामुळे थेट सूर्यकिरणांचा मारा होऊन त्वचेवर 'हीट पॅचेस' पडू शकतात. पशुवैद्यकांच्या मते शरीराचे तापमान नियंत्रणाबाहेर गेल्यास प्राणी बेशुद्ध पडण्याची शक्यता असते..लक्षणांकडे लक्ष ठेवाउन्हाचा अनेक पशु-पक्ष्यांना आणि पाळीव प्राण्यांनादेखील त्रास होतो. यामुळे अतिसार, थकवा येणे, शांत एकाजागी पडून राहणे किंवा विष्टा पातळ होणे, जास्त श्वास घेणे, लाळ येणे, सुस्ती येणे, उलट्या होणे, जीभ बाहेर येणे, ही उष्माघाताची प्रमुख चिन्हे मानली जातात..काळजी कशी घ्यावी ?दुपारच्या वेळी जनावरांच्या अंगावर थंड पाणी शिंपडावेत्यांना थंड, हवेशीर ठिकाणी ठेवणेशरीराचे तापमान कमी करण्यासाठी पंखे किंवा एअर कंडिशनर वापरावानियमित अंघोळ घालावीअंघोळीनंतर त्यांचे शरीर संपूर्णपणे कोरडे करावेउन्हाच्या कडाक्याच्या वेळेत बाहेर नेणे टाळावेपुरेसे, वेळोवेळी स्वच्छ व ताजे पाणी देणेयोग्य, मुबलक आणि पोषक आहार द्यावा.अॅनिमल वेलफेर बोर्ड ऑफ इंडियातर्फे उन्हाळा सुरू होताच पाळीव प्राणी तसेच रस्त्यांवरील पशू-पक्ष्यांसाठी विविध योजना, मार्गदर्शन, नियमावली जाहीर केली जाते. रस्त्यांवर ठिकठिकाणी पाण्याने भरलेले भांडे ठेवणे, त्यांच्यासाठी शेड बांधणे यासारख्या सुविधा उपलब्ध कराव्यात.डॉ. सारिका फुंडे -भोसले, पशुवैद्यकीय अधिकारीउन्हाळ्यात पाळीव प्राण्यांच्या खाण्याकडे लक्ष देणे गरजेचे असते. मांसाहारी खाद्यपदार्थ देणे टाळावे, तर यावर उपाय म्हणून पाण्यात दही मिसळून देणे, ताक देणे, कलिंगडाच्या फोडी, काकडी असे पाणीदार पदार्थ द्यावेत. त्यांचे निवासस्थान स्वच्छ ठेवणे गरजेचे आहे. जेणेकरून त्यांना आजार होणे, भुरळ येणे टाळता येईल. - शिवराज शेलार, पशुचिकित्सक.रस्त्यावरील तसेच पाळीव प्राण्यांचे संगोपन करायला मला आवडते. त्यासाठी मी सातत्याने शिबिरे आयोजित करतो. पाळीव प्राण्यांची निगा कशी राखावी, त्यांचा आहार, राहणीमान आणि आवश्यक काळजी याबाबत पाळीव प्राणी असलेल्या कुटुंबांमध्ये जाऊन जनजागृती करतो. - आझाद मोरे, पशुप्रेमी.