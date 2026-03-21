Summer Office Wear Secret! फक्त ‘या’ टिप्सने मिळवा कूल आणि स्टायलिश प्रोफेशनल लुक

1. उन्हाळ्यात ऑफिससाठी सुती, लिनन आणि खादी कपडे परिधान करणे चांगले. 2. पेस्टल आणि लाइट रंग शरीर थंड ठेवण्यास मदत करतात. 3. महिलांसाठी कुर्ती, लिनन ट्राउजर आणि फ्लेयर्ड स्कर्टस उत्तम आहेत. 4. पुरुषांनी अनस्ट्रक्चर्ड लिनन जॅकेट्स आणि शर्ट निवडावेत. 5. वजनाने हलके फुटवेअर आणि कमी ॲक्सेसरीज वापरावे..office outfit ideas: उन्हाळा सुरू झाला आहे आणि दिवसेंदिवस तापमान हळूहळू वाढत आहे. कडक ऊन आणि घामामध्येही शांत आणि व्यावसायिक कसे राहायचे, हे नोकरदारांसाठी सर्वात मोठे आव्हान असते. बऱ्याचदा, डार्क फॉर्मल्स आणि गडद रंग उन्हाळ्यात उष्णता शोषून घेतातच, पण दिवसभर तुम्हाला अस्वस्थ आणि सुस्त वाटायला लावतात. आजच्या नवीन फॅशन ट्रेंडनुसार, ऑफिसच्या कपड्यांमध्ये आरामाला आता प्राधान्य दिले जात आहे. उन्हाळ्यात योग्य कपड्यांची निवड तुमच्या आत्मविश्वासावर आणि कार्यक्षमतेवर थेट परिणाम करते. तज्ञांच्या मते, या काळात सुती, लिनन आणि खादीसारखे नैसर्गिक कापड वापरणे हा सर्वोत्तम पर्याय आहे, कारण ते त्वचेला श्वास घेण्यास वाव देतात आणि शरीराचे तापमान नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात. शिवाय, पेस्टल आणि हलके रंग निवडल्याने केवळ डोळ्यांनाच आराम मिळत नाही, तर सूर्यकिरण परावर्तित करून शरीर थंड ठेवण्यासही मदत होते..पर्याय कोणतेकामात ऑफिससाठी लिनन आणि सुती कपडे सर्वात चांगले आहेत. जे घामाला शोषुन घेतात. उन्हाळ्यात नेव्ही ब्लू, स्काय ब्लू,लाइट पिंक, ऑफ व्हाइट रंगाच्या ऑफिसमध्ये कपडे घालू शकतात. .महिलांसाठी स्टायलिश पर्याय वर्किंग वुमनसाठी कुर्ती, लिनन ट्राउजर आणि फ्लेयर्ड स्कर्टस सर्वोत्तम पर्याय आहेत. उन्हाळ्यात टाइट जीन्सऐवजी प्लाजो घालावे. स्टायलिशसह कंफर्टेंबल दिसाल.ओढणी किंवा स्कार्फसाठी शिफॉनच्या कपड्यांचा वापर करावा. .पुरूषांसाठी स्टायलिश पर्यायपुरुषांनी जड ब्लेझर्सऐवजी 'अनस्ट्रक्चर्ड लिनन जॅकेट्स' किंवा फक्त फॉर्मल शर्ट्सची निवड करावी. खुर घट्ट शर्टऐवजी, सैल आणि हवेशीर शर्ट निवडा. ज्यामुळे हवेला खेळती राहण्यास वाव मिळेल. चिनोज आणि हलक्या वजनाची सुती पॅन्ट ऑफिससाठी एक परिपूर्ण 'बिझनेस कॅज्युअल' लूक तयार करतात..अॅक्सेसरीज आणि फुटवेअरतुमचा लूक पूर्ण करण्यासाठी लोफर्स किंवा बॅलेरिनांसारखी हलकी फुटवेअर निवडा. जी तुमच्या पायांना गुदमरल्यासारखी वाटणार नाहीत. जड दागिने आणि चामड्याच्या पट्ट्यांऐवजी, घामामुळे त्वचेला त्रास न देणाऱ्या कमीत कमी ॲक्सेसरीज वापरा. नेहमी सनग्लासेस आणि पाण्याची बाटली सोबत ठेवा. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.