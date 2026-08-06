घरातील हिरवाई : चैतन्यदायी ‘हरित’ प्रवास

आरती सिन्नरकर कोरोनाच्या काळानं प्रत्येकाला काही ना काही शिकवलं. आमच्यासाठी मात्र या काळानं एका छोट्याशा काकडीच्या वेलीपासून सुरू झालेल्या प्रवासाला आयुष्यभराची ‘हिरवी ओळख’ दिली. कोरोनाच्या काळात लावलेल्या एका काकडीच्या वेलीने जवळपास सात-आठ किलो काकड्या दिल्या आणि त्या एका यशानं बागकामाचं वेडच लागलं. आज सहा वर्षांनंतरही हा हिरवा प्रवास उत्साहानं सुरू आहे..या प्रवासामागे माझे पती नितीन यांची मोठी साथ आहे. बागकामाची त्यांना प्रचंड आवड, अभ्यासू वृत्ती आणि अथक मेहनत यामुळेच आमच्या गच्चीवर आज एक समृद्ध सेंद्रिय बाग फुलली आहे.सुरुवातीला रंगाचे चार-पाच रिकामे डबे घेऊन त्यात माती आणि शेणखत भरून काही रोपे लावली. आज मात्र तीस-पस्तीस डबे, मोठे टब, प्लास्टिकच्या बादल्या आणि गच्चीवर तयार केलेल्या वाफ्यांमध्ये विविध प्रकारच्या भाज्या डोलताना दिसतात. गेली सहा वर्षं घरातील पालापाचोळा, ओला कचरा, उरलेलं अन्न आणि शेणखत यांपासून तयार केलेल्या कंपोस्टमुळे आम्हाला शंभर टक्के सेंद्रिय भाजीपाला मिळतो. प्रत्येक उन्हाळ्यात सर्व माती उन्हात वाळवून पुन्हा त्यात शेणखत, कंपोस्ट मिसळून नव्या हंगामासाठी प्रत्येक डबा तयार करण्याचं काम माझे पती मनापासून करतात..त्यांच्या मदतीमुळे गेली दोन वर्षे घरच्या घरी पिकवलेली हळद आणि मिरची वाळवून घरचं हळदपूड आणि तिखट तयार करण्याचाही आनंद आम्हाला मिळाला. आमच्या गच्चीवरच्या बागेत कोबी, फ्लॉवर, पालक, मेथी, लाल माठ, वांगी, शेवगा, लिंबू, हळद, लवंगी मिरची, शिमला मिरची, मुळा, दुधी भोपळा, काकडी, भेंडी, पुदिना, नवलकोल, पावटा, मका, टोमॅटो, अळू, लेट्यूस, ब्रोकोली अशा असंख्य भाज्यांची रेलचेल असते. गेल्या वर्षी दोन स्ट्रॉबेरीची रोपं लावून एक छोटासा प्रयोग केला. त्यावेळी अवघ्या आठ-दहा स्ट्रॉबेरी मिळाल्या; पण यावर्षी योग्य वेळी लागवड केल्यामुळे लालचुटूक स्ट्रॉबेरी मुलांनी स्वतः तोडून खाण्याचा आनंद अनुभवला. तो आनंद कोणत्याही बाजारातील फळांपेक्षा कितीतरी मोठा होता..गच्चीवरील बागेसोबतच घरासमोर सजावटीची झाडे लावल्यामुळे घराचा दर्शनी भागही हिरवाईनं नटला आहे. अंगणातील आंबा, नारळ आणि पपईची झाडं वर्षभर ताजी फळं देतात. या फळांचा आनंद आम्ही घेतोच; पण शेजाऱ्यांनाही त्यात सहभागी करून घेण्याचं समाधान काही वेगळंच असतं. बाग म्हटलं, की फुलं आलीच. जास्वंद, मोगरा, शेवंती यांच्या बहरानं गच्ची सुगंधित होते. विड्याच्या पानाचा वेल आणि रोजच्या स्वयंपाकासाठी लागणारा कढीपत्ता तर बागेची शानच वाढवतात. आमच्या बागेत रासायनिक खतांचा वापर नाही. कांदा-लसणाच्या सालींचं पाणी, हळद, केळीच्या साली यांसारख्या घरगुती उपायांनीच फवारणी केली जाते. त्यामुळे फुलं, फळं आणि भाज्या अधिक जोमानं बहरतात..हिरवाईनं नटलेल्या या बागेत पावसाळ्यात निवांत बसून चहाचा आस्वाद घेणं म्हणजे स्वर्गीय सुखच. त्यात रोपांवर बागडणाऱ्या चिमण्या, खारुताई, भारद्वाज, कावळे, रंगीबेरंगी पक्षी यांची किलबिल मन प्रसन्न करून जाते. कैऱ्यांचा हंगाम सुरू झाला, की वानरंही हक्कानं येतात. धनेशांची जोडी पपईच्या झाडावर बसून पिकलेल्या पपया खाताना पाहणं हा तर निसर्गाचा अनमोल सोहळाच असतो. माझे पती खास पक्ष्यांसाठी काही आंबे आणि पपया झाडावरच ठेवतात. माणूस आणि निसर्ग यांच्यातील हे नातं आमच्यासाठी अमूल्य आहे. खरंच, रोपांवरून प्रेमानं हात फिरवताना जसा आनंद आपल्याला मिळतो, तसाच आनंद ती रोपंही आपल्या डोलण्यातून व्यक्त करत असतात. हिरवाई ही केवळ डोळ्यांना सुखावणारी नसते; ती मनालाही समृद्ध करणारी असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.