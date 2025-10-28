लाइफस्टाइल

Saree Style Tips : साडी म्हणजे संस्कृती! सोनाली पाटीलने सांगितले, साडी का आहे तिचा 'सर्वांत कंफर्टेबल वेअर'?

Actress Sonali Patil : अभिनेत्री सोनाली पाटील सांगतेय साडी का आहे तिचा सर्वांत कंफर्टेबल वेअर. वेस्टर्न टॉपसोबत साडी नेसण्याची हटके आयडिया, फॅशन आयकॉन, आणि स्टाईलमध्ये आत्मविश्वास का महत्त्वाचा, यावर सोनालीच्या खास टिप्स.
Actress Sonali Patil Saree Style Tips

Actress Sonali Patil Saree Style Tips

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Celebrity Style : माझा स्वतःचा फॅशन फंडा अगदी साधा आहे. फॅशन करताना तुम्ही त्यात कम्फर्टेबल असायला पाहिजे आणि तुमचा आत्मविश्वास टिकायला पाहिजे. तुम्ही जे काही घालताय ते तुम्हाला आतून छान वाटायला हवं. कारण तुम्ही स्वतःवर विश्वास ठेवला, तर कोणतंही आउटफिट तुमच्यावर खुलून दिसतं.

Loading content, please wait...
lifestyle
Life
saree
clothes
fashion tips
Traditional
Fashion accessories

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com