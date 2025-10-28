Saree Style Tips : साडी म्हणजे संस्कृती! सोनाली पाटीलने सांगितले, साडी का आहे तिचा 'सर्वांत कंफर्टेबल वेअर'?

Celebrity Style : माझा स्वतःचा फॅशन फंडा अगदी साधा आहे. फॅशन करताना तुम्ही त्यात कम्फर्टेबल असायला पाहिजे आणि तुमचा आत्मविश्वास टिकायला पाहिजे. तुम्ही जे काही घालताय ते तुम्हाला आतून छान वाटायला हवं. कारण तुम्ही स्वतःवर विश्वास ठेवला, तर कोणतंही आउटफिट तुमच्यावर खुलून दिसतं..उदाहरण द्यायचं झालं, तर या दिवाळीत मला माझ्या बहिणीकडून एक सुंदर कॉटन साडी गिफ्ट मिळाली; पण माझ्याकडे त्यासाठी ब्लाउज तयार नव्हता. मग मी विचार केला, की थोडं हटके काही करू. मी माझी वेस्टर्न सँडो टॉप ब्लाउज म्हणून वापरली आणि साडी नेसली. त्यातून एक सुंदर इंडो-वेस्टर्न लूक तयार झाला. फॅशन करताना केवळ सुंदर दिसणं नाही, तर प्रसंग, ठिकाण आणि वातावरण यांचा विचार करणं आवश्यक आहे. .उदा. जर पार्टी असेल तर भडक कपडेच घालायचे असं नाही. तुम्ही साधे; पण एलिगंट रंग वापरूनही वेगळे दिसू शकता. सगळ्यांनी घातलंय, म्हणून तुम्हीही तसंच घालावं, असं नाही. मी जेव्हा कुठे जाते, तेव्हा विचार करते, ‘सगळे साडी किंवा वन पीस घालणार आहेत, तर मी यात काय वेगळं करू शकते?’ मग मी साडीचा रंग, ब्लाऊजचा डिझाईन किंवा दागिन्यांमध्ये काहीतरी वेगळं ठेवते. .हवामानानुसार कपडे घालणंही महत्त्वाचं आहे. उन्हाळ्यात मी सुती कपड्यांना प्राधान्य देते. मुंबईसारख्या शहरात पार्टीज उशिरापर्यंत चालतात, त्यामुळे मी असे कपडे निवडते जे दीर्घकाळ आरामदायी राहतील आणि ट्रॅव्हलिंगलाही सोपे पडतील.मला साडी सर्वांत जास्त कंफर्टेबल वाटते. साडी नेसली, की मला माझं सौंदर्य, संस्कृती आणि आत्मविश्वास एकाच वेळी जाणवतो. सोशल मीडियावर लोक मला नेहमी म्हणतात, ‘‘सोनाली, तू साडीमध्ये खूप छान दिसतेस.’’ मी वेस्टर्न आउटफिट घालते, तेव्हाही लोक म्हणतात, ‘‘तू साडीमध्येच जास्त सुंदर दिसतेस.’’ मला मात्र असं वाटतं, की साडी हा फक्त एक कापडाचा प्रकार नाही, तर तो माझ्या चाहत्यांशी आणि माझ्या संस्कृतीशी जोडणारा एक आपुलकीचा धागा आहे..दागिने आणि ॲक्सेसरीज साडी खूप भारी असेल, तर मी गळ्यात जड दागिने घालते आणि कानातले टाळते. कधी कधी साडी इतकी सुंदर दिसते, की काही दागिने घालायची गरजच राहत नाही. वेस्टर्न ड्रेसला इंडो-वेस्टर्न टच द्यायचा असेल, तर मी नथ किंवा पारंपरिक दागिना वापरते. माझ्या मते, स्टाईल अशी असावी, की ती पारंपरिक आणि वेस्टर्न दोन्ही प्रकारे स्विच करता येईल. मराठीत माझी फॅशन आयकॉन सई ताम्हणकर आहे. .तिचा फॅशन सेन्स एकदम हटके आहे. ती ज्या आत्मविश्वासानं आपला प्रत्येक लूक कॅरी करते, तो प्रेरणादायी आहे. हिंदी चित्रपटसृष्टीत मला प्रियांका चोप्रा खूप आवडते. ती फक्त फॅशनमध्येच नाही, तर विचारांमध्येही खूप हटके आहे. ती ज्या पद्धतीने प्रत्येक प्रसंगी वेगळं आणि लक्षवेधी दिसते, ते आजच्या तरुणाईला खूप भावतं आणि मलाही. माझ्यासाठी माधुरी दीक्षित ही कायमस्वरूपी प्रेरणा आहे. तिच्या पेहरावातून तिची संस्कृती आणि ग्रेस दोन्ही जाणवतात..Fashion Tips : ट्रेण्ड्सच्या मागे धावू नका! मानसी नाईकच्या या फॅशन टिप्स तुम्हाला बनवतील अधिक सुंदर.ती पारंपरिकतेला आधुनिकतेसोबत जपते आणि हाच तिच्या फॅशनचा खरा अर्थ आहे. फॅशन म्हणजे ‘स्वतःसारखं’ दिसणं फॅशनमध्ये महत्त्वाचा म्हणजे आत्मविश्वास. तुम्ही ज्या कपड्यांमध्ये सहज, आत्मविश्वासाने आणि हसतमुख राहू शकता, तीच खरी फॅशन आहे. कोणी काय म्हणेल याची चिंता न करता, जर तुम्हाला वाटतं, की ‘मला हे छान दिसतंय’, तर तीच तुमची ओळख आहे. फॅशन म्हणजे इतरांसारखं दिसणं नव्हे, तर स्वतःसारखं दिसणं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.