प्रत्येक स्त्रिच्या जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे तिचे दागिने (jewelry ). कोणताही सण-समारंभ असला की स्त्रिया दागदागिने घालून छान साजशृंगार करतात. दागिन्यांमुळे स्त्रियांचं (women) सौंदर्य अधिकच खुलून येतं. त्यामुळे प्रत्येक स्त्री आपल्या दागिन्यांची अत्यंत काळजी घेत असते. त्यातच जर ते दागिने घरातील परंपरागत, वारसाहक्काने मिळाले अलतील तर त्यांची जरा जास्तच काळजी घेतली जाते. परंतु, अनेकदा दागिने वारंवार घातले की त्यांची चकाकी हळूहळू कमी होते. म्हणूनच दागिन्यांची गेलेली चकाकी परत कशी मिळवायची हे काही घरगुती टीप्सच्या माध्यमातून जाणून घेऊयात. (the shine of your jewelry increase-by-these-remedies)

१. सोन्याचे दागिने उजळवण्यासाठी एका वाटीत आंबट दही घ्या. त्यात एक चमचा हळद मिक्स करा व या मिश्रणामध्ये अर्धा तास सोन्याचे दागिने भिजवून ठेवा. त्यानंतर टूथब्रशच्या सहाय्याने हलक्या हाताने त्यांना घासा व पाण्याने स्वच्छ धुवा.

२. चांदीचे दागिने वातावरणामुळे लवकर काळे पडतात. त्यामुळे चुण्याची घट्ट पेस्ट करा व ही पेस्ट चांदीच्या दागिण्यांवर लावा. पेस्ट वाळल्यानंतर टूथब्रशने हा चुना काढून टाका आणि ओल्या फडक्याने दागिने पुसून घ्या.

३. बटाटे उकडलेल्या पाण्यातही चांदीचे दागिने वा भांडी टाकल्यास त्यांची चकाकी वाढते.

४. ताकामध्येही चांदीची भांडी ठेवल्यास त्यांचा रंग उजळतो.

५. सोन्याचे दागिने चिंचेच्या कोळाने घासल्यावरही त्याची चकाकी येते असं म्हटलं जातं.