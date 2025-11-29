लाइफस्टाइल

आजकाल ‘Evil Eye’ चा ट्रेंड, 5000 वर्षांचा आहे इतिहास, वाचा एका क्लिकवर

5000 year old history of evil eye symbol: वाईट नजरेपासून वाचण्यासाठी लोक काय करत नाहीत! आजकाल, वाईट नजरेपासून वाचण्यासाठी लोक सोशल मीडियावर Evil Eye इमोजी वापरण्यास सुरुवात केली आहे. पण याचा इतिहास काय आहे हे जाणून घेऊया.
Evil Eye

Evil Eye

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Cultural Meaning Of Evil Eye Protection: स्मृति मंधाना आणि पलाश मुच्छल या दोघांनीही त्यांच्या अधिकृत इंस्टाग्राम प्रोफाइलवर Evil Eye इमोजी लावला आहे. हा इमोजी वाईट नजरेपासून बचाव करण्यासाठी वापरला जातो. अनेक सेलिब्रिटींपासून ते सामान्य लोकांपर्यंत याचा वापर करतात. अनेकजण Evil Eye चे दागिने घालतात तर काही सण सोशल मिडियावर इमोजी लावतात. पण 'इव्हील आय' चा इतिहास काय आहे हे सोप्या शब्दात समजून घेऊया.

Loading content, please wait...
lifestyle
culture
History
Evil Eye

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com