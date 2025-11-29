आजकाल ‘Evil Eye’ चा ट्रेंड, 5000 वर्षांचा आहे इतिहास, वाचा एका क्लिकवर

Cultural Meaning Of Evil Eye Protection: स्मृति मंधाना आणि पलाश मुच्छल या दोघांनीही त्यांच्या अधिकृत इंस्टाग्राम प्रोफाइलवर Evil Eye इमोजी लावला आहे. हा इमोजी वाईट नजरेपासून बचाव करण्यासाठी वापरला जातो. अनेक सेलिब्रिटींपासून ते सामान्य लोकांपर्यंत याचा वापर करतात. अनेकजण Evil Eye चे दागिने घालतात तर काही सण सोशल मिडियावर इमोजी लावतात. पण 'इव्हील आय' चा इतिहास काय आहे हे सोप्या शब्दात समजून घेऊया..Evil Eye म्हणजे काय?जेव्हा लोक स्वतःपेक्षा चांगले किंवा चांगल्या परिस्थितीत असलेले कोणी पाहतात, मग ते कपडे, पदार्थ किंवा घर असो, तेव्हा ते त्या व्यक्तीकडे मत्सराने पाहतात. असं मानलं जातं की या काळात लोकांची नजर नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करते. ज्यामुळे दुसऱ्या व्यक्तीचे नुकसान होते. असेही मानलं जातं की यामुळे दुखापत आणि दुर्दैवी घटना घडू शकते. .Evil Eye चा इतिहासक्यूनिफॉर्म स्वरूपात वाईट डोळ्याचे पहिले रेकॉर्ड केलेले पुरावे सुमारे 5000 वर्षांपूर्वी मेसोपोटेमियामध्ये आढळले. मेसोपोटेमियातील सर्वात जुन्या शहरांपैकी एक असलेल्या टेल ब्राक येथील उत्खननात त्याचे चित्रण करणारे असंख्य ताबीज सापडले. त्या काळातील काही अवशेषांमध्ये ते मातीच्या गोळ्यांच्या स्वरूपात दाखवले आहे. काहींचा असा विश्वास आहे की वाईट डोळ्याची संकल्पना पॅलेओलिथिक युगापासून आहे. हा माती किंवा मूर्तींमध्ये चित्रित केलेला एक प्रकारचा वाईट डोळा होता..असे तयार झाले Evil Eyeतुर्की आणि ग्रीक संस्कृतीत मान्यतेनुसार एखाद्याचे खुप कौतुक केल्यास त्याला नजर लागू शकते. यामुळे असे चिन्ह तयार केले ज्याला आय बीड म्हणून ओळखले जाते. निळ्या रंगात एक डोळ्याचा आकार दिसतो. आजसुद्धा हे ग्रीक संस्कृतीचा एक महत्वाचा भाग आहे. ज्या गोष्टींना वाईट नजर लागण्याची भीती असते तेथे हे चिन्ह वापरले जाते. Evil Eye नकारात्मक ऊर्जी कमी करते. म्हणजे ज्या व्यक्तीने हे घातले असेल तो नकारात्मक गोष्टींपासून दूर राहतो अशी मान्यता आहे. पण हे कितपत खरे आहे हे सांगणे कठिण आहे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.