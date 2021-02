व्हर्च्युअल मिटिंगसाठी पाच प्रकारच्या हेअरस्टाईल आहेत भारीच

अहमदनगर ः कोरोनानंतर मोठ्या प्रमाणात कामाच्या स्वरूपात बदल झाला आहे. ऑनलाइन सत्राच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे आता कमीत कमी वेळात आणि शक्य तितक्या लवकर तुम्ही कॅमेरा-तयार पद्धतींचा अवलंब केला पाहिजे. या कॅमेरा रेडी लूकमध्ये केशरचनादेखील महत्वाची भूमिका निभावतात. काही वेळात तुम्ही केशरचना करू शकता, असे काही प्रकार आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. ब्रेडेड पोनीटेल आपण मागील बाजूस केस ठेवू इच्छित असाल आणि आपल्याला अत्याधुनिक लुक देखील हवा असेल तर लो ब्रेडेड पोनीटेल वापरुन पहा. केस गोळा करा आणि पोनीटेल बनवा आणि त्यांना ट्रेंडी लवचिक बँडने सुरक्षित करा. नंतर केसांना तीन भागांमध्ये विभागून ब्रेडिंग सुरू करा. जर आपले केस लांब असतील तर तळाचे केस उघडे ठेवा. केशरचना अधिक लांब ठेवण्यासाठी केसांची फवारणी करावी. हेडबँडसह देखावा पूर्ण करा. फ्रेंच ब्रेड स्वच्छ आणि फ्रेंच ब्रेड बनविण्याचा निर्णय कधीही चुकीचा असू शकत नाही! हे अधिकृत कॉलसाठीदेखील चांगले होईल. किरीट क्षेत्रापासून ते तयार करणे प्रारंभ करा. यासाठी केसांना तीन भागात विभागून घ्या. हे केशरचना फार परिपूर्ण दिसत नाही, परंतु हे त्याचे वैशिष्ट्य आहे. हे थोड्या वेळात सहजपणे तयार केले जाते. आणि अभिजात देखील दिसू शकते. आपल्या केसांना हलक्या हाताने सजवा आणि त्यास दोन भाग करा. वरच्या केसांमध्ये उलट्या कंघी करा, ज्यामुळे ती थोडीशी गुंतागुंत होईल. नंतर पातळ रबर बँडने एक-एक करून दोन्ही भाग सुरक्षित करा आणि केस फिरवून केस रबरभोवती गुंडाळा. यू-पिनसह सुरक्षित करा आणि त्यात एक स्क्रेंची (केसांचे सामान) किंवा केसांसाठी कोणतेही इतर सामान घाला. नैसर्गिक स्वरुपासाठी आपण काही केस बाहेर ठेवू शकता किंवा संपूर्ण बन सैल ठेवू शकता. स्कार्फ करा हे केशरचना कुरळे केसांना अधिक अनुकूल करते. परंतु आपण आपल्या सरळ केसांवरदेखील प्रयत्न करू शकता. रबर बँडसह पोनीटेल बनवा आणि रंगीबेरंगी स्कार्फने सजवा. केस न धुता हे केशरचना देखील करता येऊ शकते. पीनअप ज्यांचे केस जास्त पातळ आहेत, तसेच त्यांना केसांना तोंड येऊ द्यायचे नाही. यासाठी, बॉबी पिनच्या सहाय्याने केस सुरक्षित करा. ही केशरचना पातळ केसांना पूर्णपणे सपाट दिसण्यात आणि त्यात व्हॉल्यूम जोडण्यापासून प्रतिबंधित करते. आपल्याला हे समजेल की हे करण्यासाठी, आपण एक साधी आणि साधी दिसणारी केशरचना थोडी ड्रिमॅटिक बनविण्यासाठी ओटीटी हेअर पीन वापरली पाहिजे. या केशरचना नक्कीच निराश करणार नाहीत. विशेषत: जेव्हा तुमचा दिवस खूप व्यस्त असेल. तसेच, आपल्यासोबत हेडबँड ठेवा. जेव्हा आपल्याला कोणत्याही प्रकारच्या केशरचनासाठी वेळ मिळत नाही, तेव्हा आपले केस परत घ्या. एक हेडबँड घाला.

