ऑनलाइन शिक्षण घेण्यापूर्वी या गोष्टींची घ्या विशेष काळजी

पुणे : यावर्षी जगभर कोरोनाने धुमाकूळ घातला होता. या वाढत्या कोरोनामुळे जवळजवळ अनेकजण घरी बसून ऑनलाइन अभ्यास करीत आहे किंवा काहीजण काम करीत आहे. कोरोना साथीमुळे जवळजवळ संपूर्ण जग ऑनलाइन मार्गावर काम करत आहे. कोरोनामुळे शाळा आणि ट्यूशनद्वारे शिक्षक ऑनलाईन क्लास घेत आहेत. आजही काही तरुणाई ऑनलाईन शिकण्याने उत्साही आहेत तर काही निरुत्साही आहेत. तुम्हीसुद्धा ऑनलाईन शिक्षणासाठी जात असाल तर जाण्यापूर्वी तुम्हाला काही खास गोष्टींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. या लेखात काही टिप्स सांगणार आहोत, ज्याचा वापर करुन तुम्ही ऑनलाइन शिक्षण चांगले बनवू शकता. चला तर मग त्या विशेष गोष्टी जाणून घेऊया. ऑनलाइन शिक्षण घेण्यापूर्वी तुम्हाला ज्या विषयाचा अभ्यास करायचा आहे, त्याविषयी नेटवर सर्च करा. जर तुम्हाला शक्य असल्यास आपल्या मित्र-मैत्रिणींना या विषयात ऑनलाइन शिक्षण घेऊ शकाल की नाही हे देखील विचारा. तुम्ही तयार असेल तरच एखाद्या विषयासाठी ऑनलाइन शिक्षणासाठी जावा. कोरोना विषाणूमुळे ऑनलाइन कोर्समध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत बर्‍याच ऑनलाइन शिक्षणाद्वारे मुलांना भुरळ घालण्याची ऑफर येत असतात, अशा प्रकारे तुम्ही अचूक माहिती घेतल्यानंतरच ऑनलाइन लर्निंग क्लासमध्ये जॉइन करा. काही संस्थेच्या पूर्ण माहितीबद्दल माहिती दिल्यानंतरच इंटरनेटवर जावा. आजकाल बरेच ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन लर्निंगसाठी विविध प्रकारच्या वैयक्तिक माहिती विचारतात. अशा परिस्थितीत तुम्ही खाजगी माहिती देणे टाळा. म्हणजे अकाउंट नंबर, पासवर्ड इ. कोणाबरोबरही कधीही शेअर करू नका. तुम्ही ज्या ऑनलाइन संस्थेस ऑनलाईन लर्निंगसाठी जाणार आहात. त्यावेळी त्या इतर संस्थेची तुलना करा. कोण सर्वोत्कृष्ट आहे आणि कोण नाही हे माहित असलेच पाहिजे. तुम्हाला कोर्स योग्यरित्या कोण शिकवू शकतो आणि कोण नाही याची फी सोबत तुलना करा. संपादन : सुस्मिता वडतिले

