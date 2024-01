Hair Care Tips : हिवाळ्यात तुमचेही केस खूप गळतात? मग, ‘या’ घरगुती उपायांची घ्या मदत

खराब केसांसाठी असा करा उपाय

थंडीच्या दिवसांमध्ये अनेक महिलांचे केस खराब होतात. केस तुटण्यासोबतच ते जास्त प्रमाणात गळतात. या समस्यांनी जर तुम्ही त्रस्त असाल तर सर्वात आधी २ चमचे व्हिनेगर घ्या आणि त्यात १ अंडे फेटून घाला. हे सर्व मिश्रण चांगल्या प्रकारे मिसळा आणि केसांना लावा. जवळपास अर्ध्या तासानंतर केस धुवा. हा उपाय केल्याने तुमची खराब केसांची समस्या दूर होण्यास मदत होईल. (Do this remedy for bad hair)