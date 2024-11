लाइफस्टाइल

World Diabetes Day: 'ही' आठ चिन्हे सांगतील तुमच्या मुलांना डायबिटीज आहे की नाही

Diabetes symptoms to look out in children: मधुमेह असलेल्या मुलांमध्ये काही सर्वसामान्य वाटणारी लक्षणे असतात, ज्यांकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही. ही लक्षणे आढळून आल्यास पालकांनी बालरोग एंडोक्रिनोलॉजिस्टशी संपर्क साधला पाहिजे.