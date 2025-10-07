नातवाच्या प्रेमाची वीण अन् साडीच्या प्रत्येक धाग्यात दडलेलं प्रेम... 'या' दोन हृदयस्पर्शी कहाणी सांगतील नात्यांमधील गोडवा!

Family Bond : मला आठवते माझा नातू विराज जेव्हा नोकरीच्या मुलाखतीसाठी सुरतला गेला, तेव्हा त्याने तिथून येताना मला एक साडी आणली होती. तसेच तो नोकरीला लागल्यावर त्याने पहिल्या पगारात एक सुंदर साडी माझ्यासाठी घेतली. .माझा धाकटा नातू निखिलला नोकरी लागली तेव्हा त्याने अगदी भारी किमतीची प्युअर पैठणी मला घेतली. मला ते सर्व प्रसंग व साड्या चांगल्याच आठवणीत आहेत - कारण माझ्या दोन्ही नातवंडांनी अगदी आठवणीने व प्रेमाने सर्वांत आधी आपल्या पहिल्या पगारातून माझ्यासाठी त्या खरेदी केल्या होत्या. .त्याची किंमत किंवा प्रकार हे गौण; पण त्यांनी आठवणीने त्यांच्या आईच्याही आधी आजीला आपल्या पहिल्या पगारातून साडी घेतली हे मी विसरू शकत नाही. हे करण्यासाठी त्यांना त्यांच्या घरातूनच प्रेरणा मिळाली. अर्थात त्यामागे त्यांच्या आई-वडिलांच्या संस्काराचा खूप मोठा हात आहे.रत्नमाला विचारे.वीस साड्यांच्या भेटीची गोष्टनेहमीप्रमाणे माझा नवरा उशिरा आला. दारावरची बेल वाजली. मी दार उघडलं. कितीही उशीर झाला, तरी बाहेरून आलेल्या माणसाला आल्या आल्या काही विचारायचं नाही, हा समजूतदारपणा मीही तेवढ्या समजुतीनं पाळला आणि पुन्हा माझं काम करण्यात गुंतले. कामात गुंतलेली असतानाच माझ्या पतिराजांनी धक्कातंत्र देण्यास सुरुवात केली. माझ्यासमोर माझ्यासाठी आणलेली साडी दाखवली. .मी मनात म्हटलं, ‘‘पत्नी प्रेमापोटी आणली.’’ त्यामुळे मी आनंदानं त्या साडीचा स्वीकार केला; पण अहो! साड्यांचं हे चक्र दोन-तीन साड्यापुरतं मर्यादित नव्हतं बरं! एक नव्हे, दोन नव्हे, तर वीस साड्या त्यांनी माझ्यापुढे एकानंतर एक ठेवल्या. सर्वसामान्य कुटुंबात शिवाय पंधरा वर्षांपूर्वी तर हा आश्चर्याचा धक्काच होता. .प्रत्येक नवी साडी दाखवणं आणि आश्चर्याच्या धक्यानं मी अभिप्राय द्यायचा, या पलीकडे मी आणखी काय करू शकणार होते! कारण, धक्कातंत्रानं मी आनंदाबरोबर भांबावून गेले होते. प्रत्येकाच्या प्रेम व्यक्त करण्याच्या पद्धती वेगवेगळ्या, त्यातीलच ही एक पद्धत. .Fashion Tips : ट्रेण्ड्सच्या मागे धावू नका! मानसी नाईकच्या या फॅशन टिप्स तुम्हाला बनवतील अधिक सुंदर.या साड्यांच्या विणलेल्या प्रत्येक धाग्यामध्ये प्रेमाचे असंख्य धागे होते; पण त्याचबरोबर एकमेकांबद्दल असलेल्या जाणिवा, अनेक संवेदना या धाग्यांमध्ये सामावलेल्या असल्यामुळे या साड्यांचा स्पर्श नुसता मुलायम नव्हे, तर प्रेमभावनेनं ओतप्रोत भरलेला. प्रेम व्यक्त करण्याची थोडी वेगळी पद्धत मला फार आवडली. पती-पत्नीच्या नात्यांमधील गोफ आणखी घट्ट करणारे हे प्रेमाचे धागे त्या अनेक साड्यांमध्ये मला लाभले. शुभांगी भोसले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.