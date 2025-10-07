लाइफस्टाइल

नातवाच्या प्रेमाची वीण अन् साडीच्या प्रत्येक धाग्यात दडलेलं प्रेम... 'या' दोन हृदयस्पर्शी कहाणी सांगतील नात्यांमधील गोडवा!

Love Expressed Through Gifts : नातवांनी पहिल्या पगारात आजीला दिलेली भेट वस्तु आणि नवऱ्याने दिलेल्या भेटीतून प्रेम व्यक्त करण्याच्या दोन हृदयस्पर्शी पद्धतींबद्दल नक्की वाचा.
Love Expressed Through Gifts

Love Expressed Through Gifts

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Family Bond : मला आठवते माझा नातू विराज जेव्हा नोकरीच्या मुलाखतीसाठी सुरतला गेला, तेव्हा त्याने तिथून येताना मला एक साडी आणली होती. तसेच तो नोकरीला लागल्यावर त्याने पहिल्या पगारात एक सुंदर साडी माझ्यासाठी घेतली.

Loading content, please wait...
lifestyle
family
Life
love marriage
wife and husband
Lover
Love
Gift

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com