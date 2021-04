आपल्या केसांना कोणतेही हेअर प्रॉडक्ट लावण्यापूर्वी त्याचा क्रम जाणून घ्या

अकोला : आजकाल धावपळीच्या जीवनशैलीत अशी उत्पादनं आपल्याला बरीच आकर्षित करतात. त्यामुळे आपल्यालाही आपले केस असेच सुंदर दिसावे असं वाटत असतं आणि ते साहजिकच आहे. तसेच आपल्या केसांना हेअर प्रॉडक्टपासून जास्तीत जास्त फायदा मिळावा अशी आपली इच्छा असल्यास आपण ते लागू करण्याचा योग्य क्रम देखील जाणून घ्यावा लागेल. आपल्या सर्वांना हे माहिती आहे की चांगल्या त्वचेची काळजी घेण्यासाठी फक्त चांगल्या उत्पादनांचा समावेश करणे पुरेसे नाही. त्याऐवजी आपण त्यांना आपल्या त्वचेवर कसे ठेवता हेही तितकेच महत्वाचे आहे. तुमच्या केसांची देखभाल नियमित करण्याच्या बाबतीतही असेच काही घडते. आपण केसांचे प्रॉडक्ट योग्य वेळी आणि योग्य क्रमाने लागू केल्यास आपल्याला त्याचा पूर्ण लाभ मिळेल. तथापि, समस्या अशी आहे की बर्‍याच महिलांना या योग्य क्रमांकाबद्दल माहिती नसते. विशेषत: आजच्या काळात जेव्हा केसांची देखभाल करण्यासाठी कंडिशनर मधून अनेक केसांची उत्पादने बाजारात उपलब्ध असतात तेव्हा परिस्थिती अधिकच नैसर्गिक आहे. आपल्या केसांची काळजी घेण्यासाठी आपण बाजारातून वेगवेगळ्या प्रकारच्या हेअर प्रॉडक्ट आणली असतील, परंतु हे केव्हा वापरावे हे माहित नाही. तर, या लेखात, आज आम्ही आपला हा गोंधळ दूर करीत आहोत... तेलकट केस सामान्यत: महिलांचा असा विश्वास आहे की केसांची निगा राखण्यासाठी चांगली केसांची देखभाल नियमित केली जाते. परंतु हे केस धुण्यापूर्वी प्रत्यक्षात सुरू होते. केसांची निगा राखण्याच्या पध्दतीची पहिली पायरी म्हणजे केसांना तेल देणे. ब्लड सर्कुलेशन सुधारून केसांची वाढ सुधारते. म्हणून केस केस धुण्याआधी दोन ते तीन तासांपूर्वी आपण केसांमध्ये तेलाची मालिश करा. यासाठी तुम्ही बदामाच्या तेलासाठी नारळ तेल वापरू शकता. मालिश करण्यापूर्वी आपण तेल किंचित गरम करणे आवश्यक आहे. शॅम्पू आणि कंडिशनर यानंतर केस धुण्याची वेळ आली आहे. यासाठी आपण आपल्या केसांचा प्रकार लक्षात घेऊन शॅम्पू निवडू शकता. केस स्वच्छ झाल्यावर ओल्या केसांवर कंडिशनर लावा. तथापि, हे लक्षात ठेवावे की टाळूवर कधीही कंडिशनर लावू नका. डीप कंडीशनिंग मास्क जर आपले केस खूप कोरडे आणि निर्जीव असतील तर आपण त्यांच्यात नवीन जीवन जोडण्यासाठी डीप कंडीशनिंग मास्क वापरू शकता. आपण आठवड्यातून दोन किंवा तीन वेळा ओल्या केसांवर हा डीप कंडीशनिंग मास्क लावू शकता. हा मास्क लागू केल्यानंतर, आपण सर्व सूचनांचे पालन केले पाहिजे. लीव इन कंडीशनर कोरड्या केसांसाठी लीव्ह-इन कंडिशनर देखील चांगले मानले जातात. जेव्हा आपण केसांना डीप कंडिशनिंग करीत नाही, तेव्हा कंडिशनर नक्कीच कार्य करेल. केसांना केस धुण्यासाठी फक्त जेव्हा तुम्ही बाहेर येता तेव्हा जास्तीचे पाणी किंचित पिळून केसांना कंडिशनरमध्ये लावा. यानंतर आपल्याला केस स्वच्छ धुण्याची आवश्यकता नाही. हेअर सीरम हेअर सीरम हे एक स्मूथ प्रॉडक्ट आहे जे आपल्या स्ट्रँडमध्ये ओलावा लॉक करते, त्यांना चमकदार आणि मऊ करते. आपण ते ओलसर किंवा कोरड्या केसांवर लावू शकता. कोरड्या केसांमध्ये हायड्रेशनची पातळी वाढविण्यासाठी हेयर सीरम लावणे चांगले. तथापि, हे टाळूवर देखील लावण्यास विसरू नका. यासाठी आपण थोडा सीरम घ्या आणि आपल्या तळहाताच्या दरम्यान चोळा आणि आपल्या केसांच्या टोकाला लावा. हीट प्रोटेक्टेट स्प्रे या हेअर प्रॉडक्टची आवश्यकता केसांना हीट स्टाईल करण्याच्या आधी वापरल्या जाते. याच्या नावावरूनच आपल्यालाल हे लक्षा येऊ शकतं. केसांना हीट दिल्या जात असल्यामुळे हेअर डॅमेज खुप प्रमाणात कमी होतं. यासह आपल्याला केसांची कोरडेपणापासून ब्रेक मिळतो तसेच अनेक समस्या कमी होऊ लागतात. हेअर स्प्रे हेअर स्प्रे हे केसांचे प्रॉडक्ट आहे जे सामान्यत: केसांच्या स्टाईलिंगनंतरच वापरले जाते. हे आपल्या केशरचना सेट करण्यास मदत करते. ज्यामुळे, केस किंवा केशरचना इत्यादी लवकर खराब होण्याचा धोका कमी होतो.



Web Title: tips for before use of hair products for women men both