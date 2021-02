अशा टिप्स ज्या घर स्वच्छ ठेवण्यासाठी करतील मदत! खिशालाही परवडतील

नाशिक : घर स्वच्छ ठेवण्यासाठी आणि कपाट सेट करण्यासाठी आम्ही आपल्याला काही टिप्स देत आहोत, जे तुमच्या खिशालाही परवडतील आणि काही मिनिटांत आपले काम करतील. रॉड वापरा महागड्या स्टोरेज युनिट्सवर खर्च करण्याऐवजी स्कार्फ, बेल्ट आणि ओढणी आपल्या कपाटात ठेवण्यासाठी टेन्शन रॉड वापरा. किंवा शॉवरचे हूक एका हॅन्गरवर टांगून ठेवा आणि त्यावर लटकवा क्रॅक भरा काचेच्या खिडकीत असलेले लहान छिद्र नेल पॉलिशने भरा. होल किंवा क्रॅकमध्ये क्लियर कोट भरा आणि एकदा ते कोरडे झाल्यानंतर पुन्हा त्यावर कोट लावा आणि क्रॅक भरत नाही तोपर्यंत प्रक्रिया पुन्हा करा. गॅझेटचे संरक्षण आपले इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट ओले झाल्यास त्यांना त्वरित बंद करा आणि त्यांना कोरडे टॉवेल्स किंवा कपड्यांसह त्वरित पुसून टाका. यानंतर, कच्च्या तांदळात 48 तास मोठ्या भांड्यात ठेवा. तांदूळ संपूर्ण मॉइश्चरायझर शोषून घेईल. स्पॉटलेस आयरन व्हिनेगर आणि बेकिंग सोडाच्या मदतीने आपण (आयरन) लोखंड स्वच्छ करू शकता. एक चमचा व्हिनेगर आणि दोन चमचे बेकिंग सोडा मिसळा आणि डागलेल्या गंजलेल्या भागावर लावा. ते कोरडे झाल्यावर ओल्या मऊ कापडाने पुसून घ्या. मोज्यांची जोडी रहाणे मोजोची जोडी राखणे हे कठीण कामापेक्षा कमी नाही, म्हणून त्यांना मॅश बॅगमध्ये ठेवा आणि ते धुण्यापूर्वी वॉशिंग मशीनमध्ये ठेवा. जेणेकरून कपडे धुल्यानंतर आपला जोडी शोधण्यात आपला वेळ वाया घालवू नये. पाण्यापासून बुटांचे संरक्षण आपल्या शूज पाण्याने खराब करू नका, तर त्यांना बीस वॅक्ससह वॉटरप्रूफ बनवा. आपल्या शूजवर बीफॅक्सचा भरपूर रगडा. नंतर त्यांना फ्लो ड्रायरने वितळवून 30-45 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवा.

