महागडी खरेदी नको, 'मिक्स अँड मॅच'ने बना स्टायलिश; स्मिता शेवाळे यांच्या खास टिप्स

स्मिता शेवाळे Actress Smita Shewale Shares the Ultimate Fashion Mantra : यावर्षातला माझा या सदरातला हा शेवटचा लेख. दरवर्षी नवीन डायरी घेऊन त्यामध्ये रोजनिशी लिहिणं किवा एखादा विचार लिहिणं एवढाच काय तो माझा लिखाणाचा अनुभव होता. या मैत्रीण पुरवणीमध्ये वर्षभर संपादकीय सहकाऱ्यांच्या मदतीमुळे दर गुरुवारी लेख लिहू शकले. .कलाकार किंवा अभिनेत्री म्हणून लेखकांनी लिहून दिलेले विचार किंवा त्यांची वाक्यं पाठ करून बोलणं हे खरंतर मला सोप्पं वाटायचं; पण लिखाणाची आवड मात्र या सदरामुळे लागली, हे नक्की. अगदी वेळोवेळी मी काय करते आहे याची माहिती माझ्या वाचकांना कळत गेली. काही वेळेला या लेखातून किंवा माझ्या यू-ट्यूब चॅनेलवरून रोजच्या घडामोडी, माझे विचार मी तुमच्याबरोबर शेअर केले. पुण्यात राहायला आल्यापासून अनेक नवनवीन गोष्टी करून बघण्याचा माझा हा प्रयत्न मला खूप आनंद देऊन गेला. या सदरानं मला स्वतःचे विचार मांडण्याची संधी दिली..माझ्या यू-ट्यूब चॅनेलवर वेगवेगळ्या विषयांवर माहिती देण्याचा माझा प्रयत्न असतो. त्यावर योग्य माहिती देत असताना बऱ्याच गोष्टी वाचायला लागतात, निरनिराळ्या गोष्टींची माहिती गोळा करावी लागते. काहीही शोधायचं असेल, तर त्यासाठी स्वतःला प्रश्न पडणं गरजेचं असतं. सामान्यपणे इतरांनाही काय समस्या असतील, त्यांचे काय प्रश्न असतील यावर आपण कोणाचं मार्गदर्शन घेऊ शकतो या विचारांनी मी 'चारची कॉफी स्मिता बरोबर' हा पॉडकास्टही सुरू केला. रोजच्या आयुष्यात पडणारे प्रश्न जेव्हा या गप्पा सत्रामध्ये मी वेगवेगळ्या तज्ज्ञांना विचारते, तेव्हा मला फार आनंद होत असतो. .अभिनेत्री आणि कबीरची आई या दोन भूमिकांत असल्यामुळे त्या व्यवस्थित पार पडायला हव्यात यासाठी माझा हट्ट असतो. त्यामुळेच इतर पालकांना जे प्रश्न पडतात, तेच मलाही पडत असतात. योग्य-अयोग्य याबाबतीत प्रमाणीकरण करताना इतरांचा जसा गोंधळ होत असेल तसा माझाही होतो. अशा वेळी इतरांकडून सल्ले घेणं, मान्यता घेणं हे आपल्याला महत्त्वाचं वाटतं; परंतु स्वतःचे विचार वृद्धिंगत होण्यासाठी त्या विषयावरचं सखोल ज्ञान आपला संभ्रम दूर करू शकतं. हाच विचार करून नवनवीन विषयांची माहिती जमवून ती आत्मसात करण्याचा प्रयत्न माझ्या युट्यूब चॅनेलच्या माध्यमातून मी करते आहे. अशाच विविध माध्यमांतून मी माझ्या मैत्रिणींशी जोडलेले आहे. त्यामुळे त्यांचे येणारे मेल, कमेंट्स मला खूप प्रोत्साहन देत असतात. .माझ्या मैत्रिणींना पडणारे प्रश्न मला महत्त्वाचे वाटतात. त्याची उत्तरं देण्यासाठी मी पराकाष्ठा करते. त्यामुळे माझ्या प्रेक्षकांबरोबर, सबस्क्रायबर्सबरोबर आणि या सदरातल्या वाचकांबरोबर माझे बंध अधिक घट्ट होत चाललेले आहेत याचा मला आनंद वाटतो. या लेखात केवळ मी समारोपाचं भाषण न करता तुम्हाला पडणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरं आणि छान टिप्सही देण्याचा प्रयत्न करणार आहे..खूप जणांना प्रश्न पडतो, की सध्या कोणता फॅशन ट्रेंड सुरू आहे. फॅशन ट्रेंड्स अचानक सुरू होत नाहीत. पूर्वी फॅशनविषयक मासिकं आणि रॅम्प शो हेच ट्रेंड ठरवायचे; पण आजकाल सोशल मीडिया हे प्रमुख माध्यम ठरलं आहे. फॅशन ट्रेंड्स हे समाज,जीवनशैली, हवामान, सेलिब्रिटींचा प्रभाव किंवा महिलांच्या गरजांमधून हळूहळू आकार घेत असतात; मात्र प्रत्येक ट्रेंड आपल्यासाठी योग्यच असेल असं नाही. फॅशनमध्ये कंफर्टेबल असण्याची भावना आपल्याला यायला हवी, तर ते आपल्या रोजच्या वापरासाठी उपयुक्त ठरू शकतं..तुमची 'फॅशन' युनिक कशी कराल? अभिनेत्री स्मिता शेवाळेच्या स्टायलिश दिसण्यासाठी 4 'गोल्डन' टिप्स! .फॅशन ट्रेंड ओळखा; पण स्वतःला विसरू नकासगळ्यांना जे छान दिसतं, ते तुमच्यावरही तसंच दिसेलच असं नाही. ट्रेंड पाहा; पण तुमची ओळख जपा.सोशल मीडियाचा योग्य वापर कराइन्स्टाग्राम रील्स, फॅशन इन्फ्लुएन्सर्स, सेलिब्रिटीज यांच्या स्टाइलमधून आयडिया नक्की घ्या; पण थेट कॉपी न करता इन्स्पिरेशन घ्या.महागडे नको, स्मार्ट खरेदी करा.ट्रेंडसाठी प्रचंड खर्च करायची गरज नाही. affordable brands, mix & match आणि reuse हेच स्मार्ट फॅशनचं सूत्र आहे.ट्रेंड्सना स्वतःच्या स्टाइलशी जुळवाट्रेंडी रंग, पॅटर्न किंवा ॲक्सेसरीज आपल्या सध्याच्या कपड्यांत मिसळा. पूर्ण outfit बदलण्याची गरज नाही.कंफर्ट आणि आत्मविश्वास सर्वांत महत्त्वाचाजे कपडे घालून तुम्ही confident आणि comfortable वाटता, तोच तुमचा परफेक्ट ट्रेंड समजा..