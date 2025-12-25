लाइफस्टाइल

महागडी खरेदी नको, 'मिक्स अँड मॅच'ने बना स्टायलिश; स्मिता शेवाळे यांच्या खास टिप्स

Trend vs Comfort : फॅशन म्हणजे केवळ सेलिब्रिटींची कॉपी करणे नव्हे. अभिनेत्री स्मिता शेवाळे यांच्याकडून जाणून घ्या बदलत्या ट्रेंडमध्ये स्वतःचा कम्फर्ट आणि आत्मविश्वास कसा जपावा आणि स्मार्ट खरेदी कशी करावी.
Trend vs Comfort Actress Smita Shewale's fashion tips

Trend vs Comfort Actress Smita Shewale's fashion tips

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

स्मिता शेवाळे

Actress Smita Shewale Shares the Ultimate Fashion Mantra : यावर्षातला माझा या सदरातला हा शेवटचा लेख. दरवर्षी नवीन डायरी घेऊन त्यामध्ये रोजनिशी लिहिणं किवा एखादा विचार लिहिणं एवढाच काय तो माझा लिखाणाचा अनुभव होता. या मैत्रीण पुरवणीमध्ये वर्षभर संपादकीय सहकाऱ्यांच्या मदतीमुळे दर गुरुवारी लेख लिहू शकले.

Loading content, please wait...
trend
actress
fashion tips
Fashion Designing
Fashion Show
Fashion accessories

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com