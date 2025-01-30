Valentine Day 2026 'व्हॅलेंटाईन डे' साठी शॉपिंग करताय? मग 'या' ट्रेंडी अन् स्टायलिश कपड्यांची करा खरेदी, सर्वजण करतील कौतुक

Trendy Valentine’s Day Fashion 2026: व्हॅलेंटाईन डे वीक 7 तारखेपासून सुरू झाला आहे. हा वीक प्रत्येक जोडप्यासाठी खास असतो. या दिवशी सुंदर दिसावे अशी प्रत्येक मुलीची इच्छा असते. व्हॅलेंटाईन डे ला खास दिसण्यासाठी मुली खास खरेदी करतात. या वीकमध्ये प्रत्येक दिवस वेगळा असतो. जो प्रत्येकजण जोडीदारासोबत साजरा करतात. जर तुम्हाला काहीतरी वेगळे आणि ट्रेंडी घालायचे असेल तर स्टायलिश आणि ट्रेंडी ड्रेसबद्दल सांगणार आहोत. .ऑफ शोल्डर ड्रेसजर तुम्हाला स्टायलिश आणि हॉट दिसायचे असेल तर ऑफ शोल्डर ड्रेस हा उत्तम पर्याय आहे. या प्रकारचा ड्रेस बाजारात तुम्हाला सहज मिळेल. तुम्ही हे घालू शकता आणि डेटवर जाऊ शकता किंवा चित्रपट पाहू शकता. हा ड्रेस व्हॅलेंटाईन डे साठी योग्य आहे..बलून स्लीव्ह ड्रेसव्हॅलेंटाईन वीकमध्ये तुम्हाला स्टायलिश आणि परफेक्ट लूक हवा असेल तर बलून स्लीव्ह ड्रेस घालू शकता. हे सध्या खुप ट्रेंडमध्ये आहे. तुम्हाला 1000 रुपयांच्या आत सहजपणे असे ड्रेस मिळतील. हा ड्रेस परिधान केल्यावर खूप सुंदर आणि स्टाइलिश दिसाल..सिंगल शोल्डर ड्रेसजर तुम्हाला ऑफ शोल्डर ड्रेस घालणे सोयीचे नसेल तर तुम्ही सिंगल शोल्डर ड्रेस घालू शकता. हा ड्रेस परिधान केल्यावर अतिशय स्टायलिश आणि युनिक लुक मिळतो. हे परिधान करून तुम्ही सहज नाचू शकता. तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही लांब सिंगल शोल्डर ड्रेसही खरेदी करू शकता..पारंपारिक ड्रेसतुमचं नवं लग्न झालं असेल आणि व्हॅलेंटाईन डेला वेस्टर्न ड्रेस घालायचा नसेल, तर तुम्ही साडी किंवा सूट निवडू शकता. या दिवशी तुम्ही ला रंगाचा अनारकली सूट किंवा चमकदार साडी नेसू शकता. यामुळे तुम्हाला एक उत्तम लुक मिळेल. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.