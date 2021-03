हेल्मेट न घातल्यामुळे ट्रक चालकावर कारवाई; परिवहन विभागाचा भोंगळ कारभार

गेल्या काही काळात वाहतुकीचे नियम चांगलेच कठोर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता वाहन चालवतांना हेल्मेट घालणं सक्तीचं झालं आहे. त्यातूनही जर एखादी व्यक्ती हेल्मेटविना आढळून आली तर त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात येते. त्यामुळे दुचाकी चालवताना हेल्मेट वापरणं गरजेचं आहे. परंतु, चारचाकी किंवा ट्रक चालवतांना तुम्ही कधी हेल्मेट वापरलं आहे का?, अर्थात याचं उत्तर नाही असंच असेल. कोणतेही चारचाकी किंवा अवजड वाहन चालवत असताना सीटबेल्ट बांधणं गरजेचं असतं. मात्र, ओडिशामध्ये एक अजब प्रकार घडला आहे. एका ट्रक ड्रायव्हरने हेल्मेट न घालता ट्रक चालवल्यामुळे त्याच्याकडून दंड आकारण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सध्या सोशल मीडियावर चर्चा रंगली असून ओडिसामधील परिवहन विभागाचा भोंगळ कारभार समोर आला आहे. ओडिशामधील गंजम जिल्ह्यात हा प्रकार घडला आहे.

ओडिशामधील गंजम येथील प्रमोद कुमार यांनी ट्रक चालवतांना हेल्मेट न घातल्यामुळे त्यांच्याकडून दंड आकारण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे परिवहन विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितलेलं कारण ऐकून प्रमोद कुमारदेखील थक्क झाल्याचं त्यांनी सांगितलं

