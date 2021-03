केसांना जास्वंद फूल लावून पहाच; त्याचे खूप फायदे मिळतील

पुणे : जास्वंद फूल हे गणेशाला वाहिले जाते. जास्वंदच्या फुलापासून त्याची पानेसुद्धा केस वाढण्यास मदत होते? होय ! हे सुंदर फूल आपल्या केसांसाठी उत्तम आहे आणि हे एक अतिशय लोकप्रिय औषधी वनस्पती देखील आहे. डोक्यावरील केस गेले असतील तरीही हे पॅचेसवरसुद्धा केस वाढवण्यास मदत करते. या फुलांचे आणखी बरेच फायदे आहेत, चला तर मग ते फायदे जाणून घेऊयात. जास्वंदाचे फायदे केसांच्या वाढीस गती देते

टक्कल पडण्यापासून बचाव करते

डोक्यातील कोंडा कमी करण्यास मदत करते

केसांना डीप-कंडीशन करते

केस पांढरे होण्यापासून वाचवते जास्वंदाचा वापर कसा करायचा दही आणि जास्वंद हेयर मास्क : हे मास्क आपले केस मजबूत आणि कोमल बनवण्याबरोबरच त्याचे पोषण करण्यासाठी देखील कार्य करते. साहित्य 1 जास्वंद फूल

4-5 जास्वंदाची पाने

4-5 टेबलस्पून दही अशा पद्धतीने तयार करा सुरवातीला जास्वंदाची फुलं आणि पाने बारीक करून पेस्ट बनवा. आता त्यात दही घाला आणि संध्याकाळ होईपर्यंत मिक्स करा. तयार हेयर मास्क केसांच्या मुळांपासून संपूर्ण लांबीपर्यंत लावा. 45 ते 60 मिनिटांनंतर कोमट पाण्याने केस धुवा. तुम्ही हा हेयर मास्क आठवड्यातून एक किंवा दोनदा लावू शकता. आवळा आणि जास्वंद हेयर मास्क : हे हेयर मास्क केसांच्या वाढीस मदत करेल आणि त्यांना मजबूत देखील करेल. साहित्य 2-3 टेबलस्पून जास्वंदाची फुलं आणि पानांची पेस्ट

9 टेबलस्पून आवळा पावडर

पाणी अशा पद्धतीने तयार करा जास्वंदाच्या फुलांची व पानांची बनलेली पेस्ट आवळा पूडमध्ये मिक्स करावे. आता मुलायम कंसिस्टेंसीसाठी थोडेसे पाणी आणि मिक्स करा. तयार झालेले हेयर मास्क केसांच्या मुळांपासून संपूर्ण केसांच्या लांबीपर्यंत लावा आणि 45 ते 60 मिनिटे ठेवा. सौम्य शैम्पूने केस धुवा. तुम्ही आठवड्यातून दोनदा लावू शकता. अद्रक आणि जास्वंद हेयर मास्क : हे हेअर मास्क केसांना पुन्हा वाढण्यास मदत करतो. साहित्य 2-3 टेबलस्पून अद्रक रस

2-3 टेबलस्पून वाळलेले जास्वंदाची पाने अशा पद्धतीने तयार करा मुलायम पेस्ट बनविण्यासाठी अद्रक रस आणि वाळलेले जास्वंदाची पाने एका भांड्यात घ्या आणि ते मिक्स करा. आता ही पेस्ट केसांच्या मुळांवर लावा. 25 मिनिटांसाठी हेयर मास्क धुवा. तुम्ही हे हेयर मास्क आठवड्यातून दोन वेळा लावू शकता.

Web Title: Try putting Jaswant flowers on the hair It will have many benefits