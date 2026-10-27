Smile Day: ड्युचेन स्माईलपासून मोनालिसाच्या गूढ हास्यापर्यंत; वाचा मानवाच्या १९ प्रकारच्या हसण्यामागचं थक्क करणारं विज्ञान!

Meanings Behind Smiles: 'हास्य' किंवा 'स्माईल' (Smile) ही मानवाला लाभलेली एक सुंदर देणगी मानली जाते. सहसा हसणाऱ्या व्यक्तीला आपण आनंदी, आदरणीय, आत्मीय आणि मैत्रीपूर्ण मानतो. पण, आपण मानत असलेला हा विचार पूर्णपणे सत्य नाही. वैज्ञानिक आणि मानसशास्त्रीय संशोधनातून एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे, ते म्हणजे मानवी चेहऱ्यावर फुलणाऱ्या १९ प्रकारच्या हास्यांपैकी फक्त ६ प्रकारची हास्ये ही खऱ्याखुऱ्या आनंदाशी संबंधित असतात. उरलेली १३ प्रकारची हास्ये ही वेदना, भीती, तिरस्कार, मानहानी किंवा नैराश्य लपवण्यासाठी वापरली जातात.याविषयी शास्त्रज्ञांनी केलेले विविध प्रयोग आणि ऐतिहासिक संशोधनातून हास्याशी संबंधित अनेक रंजक व थक्क करणाऱ्या बाबी उघडकीस आल्या आहेत..१९२४ चा क्रूर प्रयोग आणि हास्याचे गूढ१९२४ मध्ये युनिव्हर्सिटी ऑफ मिनेसोटामध्ये कार्नी लँडिस (Carney Landis) या शास्त्रज्ञाने एक विचित्र प्रयोग केला. वेदना किंवा धक्का बसल्यानंतर माणसाच्या चेहऱ्यावर एकच ठराविक भाव उमटतात का, हे त्यांना पाहायचे होते. त्यासाठी त्यांनी लोकांच्या हातांना विजेचे शॉक देणे आणि त्यांच्यासमोर उंदरांचे मुंडके कापण्यास सांगणे यांसारखे त्रासदायक प्रयोग केले.या प्रयोगाचा निष्कर्ष अत्यंत धक्कादायक होता. तीव्र वेदना, भीती आणि भयंकर परिस्थिती असतानाही प्रयोगात सहभागी झालेल्या बहुतांश लोकांच्या चेहऱ्यावर रडण्याऐवजी किंवा ओरडण्याऐवजी केवळ हास्य (Smile) दिसून आले. यावरून स्पष्ट झाले की, हास्य हा केवळ आनंदाचा आविष्कार नसून, विषम परिस्थितीत भावना लपवण्याचे ते एक माध्यमही असू शकते..Smile Makeover: दातांच्या सौंदर्योपचारांकडे वाढतोय कल; आधुनिक उपचारांमुळे 'स्माइल मेकओव्हर'ला सर्वाधिक पसंती.खरे हास्य विरुद्ध बनावट हास्य: 'ड्युचेन स्माईल'चा शोध१९ व्या शतकातील फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट ड्युचेन डी बॉलोन (Duchenne de Boulogne) यांनी चेहऱ्यावरील स्नायूंच्या हालचालींचा अभ्यास करून खऱ्या आणि बनावट हास्यातील फरक शोधून काढला.ड्युचेन स्माईल (Duchenne Smile): जेव्हा माणूस खरोखरच आनंदी असतो, तेव्हा त्याच्या चेहऱ्यावरील गालाचे स्नायू (Zygomatic Major) ओठांचे कोपरे वर खेचतात आणि डोळ्यांभोवतीचे स्नायू (Orbicularis Oculi) आकुंचन पावतात. यामुळे डोळ्यांच्या कडांवर बारीक सुरकुत्या (Crow's Feet) पडतात आणि डोळे चमकतात. याला 'ड्युचेन स्माईल' किंवा खरे हास्य म्हणतात.बनावट किंवा सामाजिक हास्य: आजच्या काळात जवळपास ७१ टक्के लोक डोळ्यांच्या स्नायूंची हालचाल करून बनावट हास्य (Fake Smile) दाखवू शकतात. अनेकदा लोक फक्त शिष्टाचार पाळण्यासाठी, वाईट बातमीचा परिणाम कमी करण्यासाठी ('क्वालिफायर स्माईल') किंवा संवाद साधण्यासाठी ओठांवर खोटे हास्य ठेवतात..भीती, असहायता आणि संस्कृतीचा प्रभावभीतीचे हास्य (Fear Smile): चिम्पांझी किंवा माकडे जेव्हा घाबरतात, तेव्हा ते आपले दात दाखवून ओठ मागे खेचतात. ही भीतीची किंवा शरणागतीची खूण असते. मानवामध्येही नकळतपणे ही सवय टिकून राहिली आहे. लहान मुले किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर लोक अनेकदा असहायतेतून हसताना दिसतात.दुःखातील हास्य (Miserable Smile): तीव्र दुःख, निराशा किंवा वेदना सहन करताना माणूस थोडेसे हसून 'सर्व काही ठीक आहे' असे दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. ऑलिम्पिकमध्ये रौप्य पदक जिंकणारे (सुवर्ण पदक गमावणारे) खेळाडूही अनेकदा असे हास्य देतात..संस्कृतीनुसार बदलणारे अर्थ: पाश्चिमात्य संस्कृतीत उघड्या दातांनी हसणे सामान्य मानले जाते, तर जपान आणि इतर आशियाई देशांमध्ये जाहीरपणे जास्त हसणे अयोग्य मानले जाते. जपानमध्ये तोंडापेक्षा डोळ्यांनी हसण्यावर अधिक भर दिला जातो. इंडोनेशियामध्ये राग व्यक्त करणे अयोग्य मानले जात असल्याने लोक रागाच्या वेळी अधिक हसतात.मोनालिसाचे गूढ हास्य: प्रसिद्ध चित्रकार लिओनार्डो दा विंची यांच्या 'मोनालिसा' (Mona Lisa) चित्रातील जगप्रसिद्ध हास्य हे मानसशास्त्रज्ञांच्या मते एक 'फ्लर्टेशिअस स्माईल' (Flirtatious Smile) म्हणजेच लाजाळू आणि मोहिनी घालणारे हास्य आहे..थोडक्यात सांगायचे तर...पुढील वेळी कोणी तुम्हाला "हसत राहा" असा सल्ला दिला, तर लक्षात ठेवा - तुम्ही चेहऱ्यावर आणलेले हास्य हे खऱ्याखुऱ्या आनंदाचे आहे की एखाद्या भावनेला लपवणारा मुखवटा, हे पूर्णपणे तुमच्यावर आणि परिस्थितीवर अवलंबून असते..Shraddha Kapoor Smile : 'श्रद्धाचं हसणं तर चेटकिणीसारखं'... श्रद्धा कपूरबद्दल दिग्दर्शक अमर कौशिकचं वक्तव्य, नेटकरी म्हणाले...'हे बोलताना जरा...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.