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Smile Day: ड्युचेन स्माईलपासून मोनालिसाच्या गूढ हास्यापर्यंत; वाचा मानवाच्या १९ प्रकारच्या हसण्यामागचं थक्क करणारं विज्ञान!

The Psychology of Smiling: आपण चेहऱ्यावर आणत असलेले प्रत्येक हास्य आनंदाचेच असते का? जाणून घ्या काय सांगते मानसतज्ज्ञांचे संशोधन...
Types of Smiles Science Behind the 19 Grins and True Meanings

Types of Smiles: Science Behind the 19 Grins and True Meanings

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Meanings Behind Smiles: 'हास्य' किंवा 'स्माईल' (Smile) ही मानवाला लाभलेली एक सुंदर देणगी मानली जाते. सहसा हसणाऱ्या व्यक्तीला आपण आनंदी, आदरणीय, आत्मीय आणि मैत्रीपूर्ण मानतो. पण, आपण मानत असलेला हा विचार पूर्णपणे सत्य नाही. वैज्ञानिक आणि मानसशास्त्रीय संशोधनातून एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे, ते म्हणजे मानवी चेहऱ्यावर फुलणाऱ्या १९ प्रकारच्या हास्यांपैकी फक्त ६ प्रकारची हास्ये ही खऱ्याखुऱ्या आनंदाशी संबंधित असतात. उरलेली १३ प्रकारची हास्ये ही वेदना, भीती, तिरस्कार, मानहानी किंवा नैराश्य लपवण्यासाठी वापरली जातात.

याविषयी शास्त्रज्ञांनी केलेले विविध प्रयोग आणि ऐतिहासिक संशोधनातून हास्याशी संबंधित अनेक रंजक व थक्क करणाऱ्या बाबी उघडकीस आल्या आहेत.

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