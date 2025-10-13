लाइफस्टाइल

Diwali 2025 Gift Idea: यंदा दिवाळीत द्या अनोखे गिफ्ट, कमी खर्चात नातेवाईक अन् मित्रांना करा खुश

Diwali 2025: बजेटमध्ये मिळवा युनिक गिफ्ट्स, नातेवाईक अन् मित्रांसाठी खास पर्याय
पुजा बोनकिले
दिवाळीमध्ये युनिक गिफ्ट देण्याचा ट्रेंड आहे. पारंपारिक मिठाई बॉक्सऐवजी, लोक अर्थपूर्ण आणि शाश्वत भेटवस्तू निवडत आहेत. तुम्ही देखील पुढील वस्तू भेट देऊ शकता.

दिवाळी अगदी जवळ आली आहे आणि उत्सवाची धूम वातावरणात दिसत आहे. बाजारपेठा दिवे, आकाशकंदील, झेंडूच्या माळा, सजावटीच्या वस्तूंने सजलेले आहे. आपल्या मनात अनेकदा एक प्रश्न येतो आणि तो म्हणजे 'या दिवाळीला प्रियजनांना काय द्यायचे? प्रत्येक दुकानात अनेक हॅम्पर्स, चमकदार मिठाईचे बॉक्स विक्रीस असतात. यंदा केवळ सुक्या मेव्याचा किंवा चॉकलेटचा बॉक्स न देता पुढील युनिक गिफ्ट देखील देऊ शकता.

