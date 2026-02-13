Valentines Day: प्रेम व्यक्त करण्याची निसर्गातली वेगळीच रीत; मादीला मासा देऊन जोडी जुळवतो ‘नदी सुरय’

व्हॅलेंटाईन डे निमित्त जसं प्रेम व्यक्त करायची मानवी विश्वातली पद्धत असते तशाच पशुपक्ष्यांतही काही रीतभातच असतात बरं! तसं कुणाच्या प्रेम प्रकरणात लक्ष घालू नये म्हणतात. पण काय करणार? निसर्ग अभ्यासकांना पशुपक्ष्यांच्या या खासगी आयुष्याचेही निरीक्षण करावं लागतं. त्यामुळे नदी सुरयसारख्या अनोख्या पक्ष्यांच्या गमती कळतात. नर नदी सुरय हा मादीला पटवण्यासाठी गुलाब वगैरे देत नाही बरं का... तो चक्क मासा देऊन त्याच्या व्हॅलेंटाईनला पटवतो. .नदी सुरय (रिव्हर टर्न) हा प्रामुख्याने नद्या आणि मोठ्या जलाशयांच्या परिसरात आढळणारा एक सुंदर पाणपक्षी आहे. साधारणपणे कबुतराच्या आकाराच्या (३८-४६ सेमी) या पक्षाचा रंग प्रामुख्याने फिकट राखाडी आणि पांढरा असतो. विणीच्या हंगामात याच्या डोक्यावर काळी 'टोपी' असते आणि चोच गडद पिवळ्या किंवा नारिंगी रंगाची असते..Valentines Day: जोडीदार गमावल्यानंतर अन्न-पाणीही त्यागणारा 'सारस क्रौंच' का मानला जातो दिव्य प्रेमाचं प्रतीक?.हा पक्षी प्रामुख्याने गोड्या पाण्याच्या नद्या, तलाव आणि धरणे याठिकाणी आढळतो. वाळूच्या बेटांवर किंवा नदीकाठच्या वाळूत ते आपली घरटी तयार करतात. एरवी बहुतांश पक्ष्यांचा विणीचा हंगाम पावसाळ्यात असतो. मात्र नदी सुरय पक्षांचा विणीचा काळ याच व्हॅलेंटाईन डे दरम्यान म्हणजे साधारणपणे फेब्रुवारी ते मे महिन्यांच्या दरम्यान असतो. प्रियकराला आपलं प्रेम व्यक्त करण्यासाठी प्रेयसीला काहीतरी भेट द्यावी लागते. आपल्या माणसांच्या जगात प्रेयसीला गलाब देण्याची पद्धत आहे.ज्यांचा गुलाब स्वीकारला जातो त्यांचं आयुष्य प्रेमानं गुलाबून जातं. ज्यांना नकार मिळतो ते आचार्य अत्र्यांची 'प्रेमाचा गुलकंद' ही कविता वाचत आपल्या नाकारलेल्या गुलाबांचा गुलकंद करून खात बसतात..नदी सुरय या पक्ष्यांमध्येही नराला या विणीच्या हंगामात आपलं प्रेम व्यक्त करायला मादीला काहीतरी भेट द्यावी लागते. मात्र, प्रियकर नदी सुरय प्रेयसीला काही गुलाब देत नाही. त्याला माहीत आहे त्याची प्रेयसी काही गुलाब खात नाही. तिची आवड त्याला माहीत असते. तिला आवडतात मासे... म्हणून तो पाण्यावर समांतर अलवार उडत एखादा छानसा मासा चोचीत धरतो आणि तिला देतो. पण हे मत्स्य-माध्यम केवळ प्रेम व्यक्त करण्यापूरतंच नसतं बरं का... शेवटी कसं आहे मुलगा दिसायला गोजिरवाणा असो नसो, पण मुलीचं पालनपोषण करण्याची कुवत नको का? म्हणून नदी सुरय पक्ष्यांमध्ये पहिला मासा त्याच्या चोचीतून तिनं आपल्या चोचीत घेतला की, जोडी तयार होते. पण तिच्याशी मीलन करण्यापूर्वीसुद्धा आणखी एक मत्स्य परीक्षा द्यावी लागतेच. मीलनापूर्वी तो तिला एक मस्त मासा खायला देतो. मग अशा तरबेज मासेमारावर खुष झालेली ती जोडीदारासोबत तिचा संसार सुरू करते.नदी सुरयचे मुख्य खाद्य मासे असले तरी खेकडे, बेडकाचे डिंभ आणि पाणकीटकसुद्धा ते खातात. भारतात नद्यांतील पाण्याच्या प्रदूषणामुळे या पक्ष्यांची संख्या कमी झालेली आहे. त्यामुळे जोडीदाराला मासा देऊन प्रेम प्रस्ताव देणारा हा पक्षी वाचवायलाच हवा..पावसाच्या सरी, फुललेला पिसारा आणि प्रेमाची हाक; लांडोरला भुरळ घालण्यासाठी मोर काय काय करतो?.वाळूत बांधतो घरटीसहसा नदी सुरय पक्षी नद्यांच्या काठांवरील किंवा जलाशयांच्या प्रवाहातील वाळूत घरटी तयार करतात. जमीन खरवडून किंवा गवताखाली खड्डा तयार करून ते कपासारखे घरटे तयार करतात. दर वेळी मादी तीन अंडी घालते. अंडी हिरवट करड्या किंवा पिवळसर रंगाची असून त्यांवर फिकट तपकिरी ठिपके असतात. यांच्या सर्व जाती क्वचितच स्थलांतर करतात. विणीच्या हंगामानंतर ही पिले विखुरतात आणि जवळच्या नवीन प्रदेशात राहू लागतात..सूर पकडून टिपतो मासानदी सुरय पक्षाची शिकार करण्याची पद्धतसुद्धा अनोखी आहे. याचे 'सुस्य' नाव त्याच्या उडण्याच्या शैलीवरून पडले आहे हा पक्षी पाण्याच्या ६-९ मी. अंतरावर घिरट्या घालत राहतो आणि मासा दिसताच पाण्यात जोराने 'सूर' मारून पाण्यात बुडी मारतो व मासा पकडतो. म्हणून कदाचित त्याला सुरय है साजेसं नावं मिळालं असावं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.