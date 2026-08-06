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फ्युजन रेसिपी : उपवासासाठीचा डोसा

श्रावणातील उपवासात पारंपरिक साबुदाणा-वरईला फ्युजन ट्विस्ट; भगर-साबुदाण्याच्या आंबट डोश्यांनी वाढवा चव आणि पौष्टिकता
A light and delicious fasting dosa made with barnyard millet (varai) and sabudana—perfect for Shravan vrat meals.

A light and delicious fasting dosa made with barnyard millet (varai) and sabudana—perfect for Shravan vrat meals.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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माधुरी पाटणकर

श्रावण महिना लवकरच सुरू होत आहे. या महिन्यात विविध सण, व्रतांच्या निमित्ताने उपास करावे लागतात. साबुदाण्याची खिचडी किंवा वरईचे तांदूळ खाऊन कंटाळा येतो. त्यामुळे वेगळा पदार्थ बघूया.

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