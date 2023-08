Uric Acid Remedies : यूरिक ऍसिडचा त्रास असलेल्या रूग्णांनी या भाज्या कधीच खाऊ नयेत, कारण...

Uric Acid Remedies : युरिक ॲसिड हे आपल्या शरीरात बनणारे एक केमिकल आहे, जे शरीरात प्यूरिन नावाच्या केमिकलच्या विघटनाने तयार होते. शरीरात युरिक ॲसिडचे प्रमाण वाढले तर अनेक गंभीर आजारांचा धोकाही वाढू शकतो. म्हणूनच ते नियंत्रणात ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे.

महिलांमध्ये युरिक ॲसिडचा सामान्य स्तर 3.5 ते 6 mg/dL इतका असतो. तर पुरुषांमध्ये युरिक ॲसिडची नॉर्मल लेव्हल 4 ते 6.5 mg/dL इतकी मानली जाते. जेव्हा युरिक ॲसिडची पातळी सामान्य स्तरापेक्षा वाढते, तेव्हा ते शरीराच्या वेगवेगळ्या भागात जमा होते. त्यामुळे सांध्यामध्येही वेदना होतात.

जेव्हा शरीरात यूरिक ऍसिडचे प्रमाण वाढते तेव्हा हाडांमध्ये गॅप पडतो. याशिवाय हाडांचे दुखणे वाढू लागते आणि चालण्यातही अडचण येते. कारण सूज आणि वेदना यामुळे तुमची प्रकृती बिघडते. (Uric Acid Remedies : These 5 vegetables can be beneficial for people with high uric acid, each one is rich in protein)

तुमच्या शरीरातही युरिक ॲसिडचे प्रमाण वाढले असेल आणि तुम्हाला ते औषधांनी नव्हे तर नैसर्गिकरित्या नियंत्रित करायचे असेल, तर काही नैसर्गिक उपाय हे तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.

अशा परिस्थितीत शरीरातील प्युरीन वाढवणाऱ्या सर्व गोष्टींचे सेवन टाळावे आणि अशाच पदार्थांच्या यादीत या प्रथिनयुक्त भाज्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. चला तर मग जाणून घेऊया कोणत्या भाज्या युरिक ऍसिडच्या रुग्णांनी टाळल्या पाहिजे. (Uric Acid)

शरीरातील युरिक अ‍ॅसिड वाढलंय हे कसं लक्षात येतं

हाय ब्लडप्रेशर (High BP)

यूरिक अॅसिड वाढल्यावर या भाज्या टाळा

मशरूम

मशरूम ही अशी प्रथिनेयुक्त भाजी आहे की ती शाकाहारी लोकांसाठी जवळजवळ मांस मानली जाते. वास्तविक, आज तुम्ही ते कसेही खाल्ले तरी, शरीर पचल्यानंतर प्युरीन काढेल, जे जास्त यूरिक ऍसिड किंवा गाउट समस्या असलेल्या लोकांसाठी हानिकारक असू शकते.

ब्रोकोली

ब्रोकोलीचे जास्त प्रमाणात यूरिक ऍसिड सेवन होण्याची समस्या अनेक प्रकारे हानिकारक असू शकते. त्यातील प्रथिने शरीरातील प्युरीन पचनाचा वेग कमी करू शकतात आणि वेदना आणि जळजळ वाढवू शकतात. त्यामुळे जर तुम्हाला युरिक अॅसिडची समस्या असेल तर ब्रोकोली खाणे टाळा.

पालक

यूरिक अॅसिड जास्त होण्याच्या समस्येमध्ये पालक हानिकारक ठरू शकतो. कारण त्यात प्रथिने मुबलक प्रमाणात असतात जे गाउटच्या समस्येमध्ये प्युरीन वाढवून सूज वाढवते. याशिवाय वेदनाही होऊ शकतात. त्यामुळे जास्त यूरिक अॅसिड असलेले पालक टाळा.

वाटाणे

मोसमातही लोक वाटाणे खातात. मटारमध्ये प्रोटीनचे प्रमाण चांगले असते, जे शरीरात प्युरीन वाढवण्याचे काम करते. या प्युरीनमुळे जळजळ आणि वेदना वाढतात कारण ते हाडांमध्ये जमा होतात. त्यामुळे जर तुम्हाला युरिक अॅसिडची समस्या असेल तर मटार खाणे टाळा.

हे लक्षात ठेवा

प्युरीनयुक्त पदार्थांचे सेवन कमी करा

अनावश्यक औषधे घेणे टाळा

शरीराच्या वजनाकडे विशेष लक्ष द्या

यासोबतच मद्य आणि साखरयुक्त पेयांपासून दूर राहा

आहारात भाज्या आणि फळांचा समावेश करा

यासोबतच स्वत:ला हायड्रेटेड ठेवण्यासाठी दिवसातून सुमारे 2 ते 3 लीटर पाणी प्या.