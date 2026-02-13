Valentine Day 2026 Marathi Wishes: 'व्हॅलेंटाईन डे' निमित्त तुमच्या प्रेमळ व्यक्तीला पाठवा हृदयस्पर्शी शुभेच्छा, प्रेमाचा दिवस बनेल स्पेशल

Best heart touching love messages in Marathi: व्हॅलेंटाईन डे म्हणजे प्रेम व्यक्त करण्याचा, भावना शब्दांत मांडण्याचा आणि आपल्या खास व्यक्तीला आपलं मन सांगण्याचा सुंदर दिवस आहे. 14 फेब्रुवारीला साजरा होणारा हा दिवस जगभरात प्रेमाचा उत्सव म्हणून ओळखला जातो. या खास दिवशी आपल्या जोडीदाराला, प्रियकर-प्रेयसीला किंवा जीवनसाथीला मनापासून शुभेच्छा देणे म्हणजे नात्यातील गोडवा अधिक वाढवण्याचा एक सुंदर मार्गच आहे. कधी कधी मनात खूप काही असतं, पण योग्य शब्द सापडत नाहीत. अशा वेळी मराठीतून व्यक्त केलेल्या प्रेमळ शुभेच्छा नात्याला आणखी गोडवा वाढवतात. म्हणूनच व्हॅलेंटाईन डे निमित्त तुमच्या प्रेमळ व्यक्तीला खास, हृदयस्पर्शी आणि भावनिक मराठी शुभेच्छा पाठवा आणि प्रेमाचा हा दिवस आणखी स्पेशल बनवा. .डोळ्यातल्या स्वप्नाला कधी प्रत्यक्षातही आणकितीप्रेम करतो तुझ्यावर हे न सांगताही जाणहॅपी व्हॅलेंटाईन डे डिअर...!.Valentine Day 2026 'व्हॅलेंटाईन डे' साठी शॉपिंग करताय? मग 'या' ट्रेंडी अन् स्टायलिश कपड्यांची करा खरेदी, सर्वजण करतील कौतुक.या प्रेमाच्या दिवशीतु समोर आल्यावर आसपास कोणी नसावं वाटतंएकसारख तुझ्याचकडे पाहात बसाव वाटतहॅपी व्हॅलेंटाईन डे डिअर...! .चंद्राचा तो शीतला गारवामनातील तो प्रेमाचा गारवाह्या नशिल्या संध्याकाळी हात तुझा हाती हवाहॅपी व्हॅलेंटाईन डे डिअर...!.तुझ्या हसण्याइतका आजचा सुंदर दिवससंपूर्ण वर्षभर वाट पाहत होतोया दिवसाचीकारण आजचाच तो दिवस आहेजेव्हा मला मागायचा आहेआयुष्यासाठी तुझी साथ हॅपी व्हॅलेंटाईन डे डिअर...!.तुझ्या हसण्याने उमलतेसकाळतुझ्या सावलीत विसरतो मी कालतुझा हात धरला की विसरतो जगालातूच माझी दुनिया हॅपी व्हॅलेंटाईन डे डिअर...!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.