Valentine Day Outfit Ideas For Women : 'व्हॅलेंटाईन्स डे'ला स्पेशल दिसायचं आहे? मग 'हे' ट्रेंडी आऊटफिट्स नक्की ट्राय करा

Elegant And Attractive Looks For Valentine's Day For Women: १४ फेरबुवारीला जगभरात दरवर्षी व्हॅलेंटाईन डे साजरा केला जातो. या प्रेमाच्या सणाची प्रेमीयुगुल आतुरतेने वाट पाहत असतात. या खास दिवशी प्रत्येक जण परफेक्ट लूकने छान आणि स्पेशल दिसायचा प्रयत्न करत असतात. डेटला जायचं असो, कॅज्युअल आऊटिंग असो किंवा रोमेंटिक डिनर डेट, योग्य आऊटफिट तुमच्या व्यक्तिमत्वाला आकर्षक बनवतात. तुमचा लुक एलिगंट आणि आकर्षक बनवण्यासाठी योग्य आउटफिट निवडणे महत्त्वाचे आहे. चला तर मग, व्हॅलेंटाईन डेटसाठी काही खास स्टायलिश आऊटफिट्स जाणून घेऊया. .लाल किंवा गुलाबी ड्रेस लाल हा व्हॅलेंटाईन डेचा सिग्नेचर कलर आहे. तसेच लाल हा प्रेमाचा देखील रंग आहे. त्यामुळे हा रंग तुमच्या प्रेमळ भावना व्यक्त करण्यासाठी परफेक्ट आहे. लाल किंवा गुलाबी रंगातला बॉडीकॉन किंवा फ्लोई ड्रेस तुम्हाला एलिगंट लुक देतो. आणि या रंगांचे ड्रेससेस कधीच आउट ऑफ फॅशन जात नाहीत, त्यामुळे हा पर्याय नेहमीच हिट ठरतो. सॅटिन किंवा सिल्क गाउनजर तुम्ही खास डिनर डेटसाठी तयारी करत असाल, तर सॅटिन किंवा सिल्क गाउन ही सर्वोत्तम निवड आहे. हे मटेरियल तुमच्या लुकमध्ये एक खास क्लासी टच देते. गाउनसोबत हलका किंवा बोल्ड मेकअप आणि साधे दागिने घालून तुमचा लुक आकर्षक बनवू शकता..Valentines Special Skincare: फक्त एका दिवसात व्हा व्हॅलेंटाइन रेडी! ‘या’ ५ घरगुती उपायांनी मिळवा नैसर्गिक ग्लो.को-ऑर्ड सेटको-ऑर्ड सेट्स सध्या खूप ट्रेंडमध्ये आहेत. हे फॅशनेबल आणि कम्फर्टेबल असतात, जे तुम्हाला स्मार्ट आणि स्टायलिश लुक देतात. लंच डेट किंवा कॅज्युअल हँगआउटसाठी हे आउटफिट्स परफेक्ट पर्याय आहेत.लेस किंवा शीअर टॉप्सजर तुम्हाला थोडा कॅज्युअल लुक हवा असेल, तर लेस किंवा शीअर टॉप्स निवडा. याला हाय-वेस्ट जीन्स किंवा स्टायलिश,साध्या किंवा लेदर स्कर्टसोबत पेअर करा. या कॉम्बिनेशनमुळे तुम्हाला एक ट्रेंडी लुक मिळतो, जो अगदी सहजपणे कॅरी करता येतो आणि तुम्ही सुंदर दिसता..फ्लोरल ड्रेस जर तुम्हाला व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी एक फ्रेश, सोबर आणि रोमेंटिक लुक हवा असेल, तर फ्लोरल ड्रेस हा परफेक्ट पर्याय आहे. रंगीबेरंगी फुलांचे सुंदर प्रिंट्स तुमच्या लुकमध्ये एक हलकं-फुलकं, पण तरीही स्टायलिश टच देतात.स्कर्ट्सव्हॅलेंटाईन डेटसाठी स्कर्ट्स हा एक परफेक्ट आणि स्टायलिश पर्याय आहे. तुम्ही प्लिटेड, अॅल-लाइन, लेदर, मिनी किंवा मॅक्सी स्कर्ट निवडू शकता, जे तुमच्या डेटच्या ठिकाणानुसार परफेक्ट लुक देतात. प्लिटेड स्कर्ट एलिगंट दिसतो, तर लेदर स्कर्ट बोल्ड आणि ग्लॅमरस लुक देतो. मिनी स्कर्ट फन आणि फ्लर्टी व्हाइब्ससाठी योग्य आहे, तर मॅक्सी स्कर्ट तुम्हाला रोमेंटिक टच देतो..Valentines Day: जोडीदार गमावल्यानंतर अन्न-पाणीही त्यागणारा 'सारस क्रौंच' का मानला जातो दिव्य प्रेमाचं प्रतीक?.स्टाइलींग टिप्सडेटच्या दिवशी मिनिमल ज्वेलरी, स्टायलिश घड्याळ, आणि एक छानसा परफ्यूम तुम्हाला एक कम्प्लिट लुक देतात. तसेच कमीत कमी मेकअप करा. त्याकरता लाईट लिपस्टीक, थोडा ब्लश आणि मस्काराने मेकअप करा. यामुळे तुम्ही फ्रेश आणि ग्लोईंग दिसता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.