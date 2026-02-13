Valentine Week : व्हॉलिबॉलच्या मैदानावर फुललेलं प्रेम! कोच अभय आणि अंजली यांची रंजक प्रेमकहाणी; 37 वर्षांनंतरही 'रोझ डे'ने ताजा केला आठवणींचा सुगंध

नागपूर : खेळाच्या मैदानावर सुरू झालेली एक साधी ओळख आयुष्यभराच्या सहप्रवासात रूपांतरित होईल, याची कल्पनाही त्यावेळी नव्हती. जिद्द, मेहनत आणि परस्परांवरील विश्वास यांच्या बळावर फुललेली अभय आणि अंजली चोरघडे यांची प्रेमकहाणी आज ३७ वर्षांनंतरही (Valentine Week Special Story) तितकीच रंजक वाटते..महाविद्यालयीन काळात व्हॉलिबॉलच्या मैदानावर (Nagpur love story) अंजलीची (पूर्वाश्रमीची अंजली देशपांडे) अभय यांच्याशी ओळख झाली. अभय हे तिचे प्रशिक्षक होते. अंजलीची खेळावरील निष्ठा, मेहनत आणि जिंकण्याची जिद्द पाहून अभय प्रभावित झाले. प्रशिक्षक म्हणून मार्गदर्शन करताना दोघांमधील संवाद वाढत गेला आणि हळूहळू त्या नात्याला जिव्हाळ्याची किनार मिळाली..अंजली सांगतात,‘कोच म्हणून ते माझ्यावर खूप विश्वास ठेवायचे. माझ्या प्रगतीची, माझ्या कम्फर्टची नेहमी काळजी घ्यायचे. त्यांनी मनातील भावना व्यक्त केल्यानंतर मी थोडा वेळ मागितला; पण हळूहळू हे नातं प्रेमात बदललं.’ १९८६ मध्ये अंजलीच्या उल्लेखनीय कामगिरीची दखल घेत त्यांना उत्कृष्ट खेळाडू म्हणून ‘छत्रपती पुरस्कारा’ने गौरविण्यात आले..Love Story : एक 'ब्लाइंड डेट' ठरली प्रेमाचे कारण! महाराष्ट्रीयन-दक्षिण भारतीय संस्कृतींना जोडणारे प्रेमबंध, अवघ्या पाच महिन्यांत घेतला लग्नाचा निर्णय!.या यशामुळे तिचा आत्मविश्वास आणखी वाढला. पुढे क्रीडा क्षेत्रातील यशाच्या जोरावर अंजलीला दूरसंचार विभागात क्रीडा कोट्यातून नोकरीही मिळाली. दरम्यान, गप्पा-गोष्टींच्या निमित्ताने दोघांचा सहवास अधिकच वाढत गेला. घरच्यांकडून मुलगा पाहण्याचा विषय निघाला; मात्र अंजलीच्या मनात अभय यांच्याबाबत निर्णय पक्का झाला होता. त्यांच्या घरून या नात्याला विरोध नव्हता; पण अभय यांच्या घरी पत्रिका जुळत नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. अडथळे आले तरी अभय आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. वर्षभराच्या प्रेमसंबंधानंतर १९८९ मध्ये दोघे विवाहबंधनात अडकले..३७ वर्षांनंतर ‘रोझ डे’ला पुन्हा फुललं गुलाबत्या काळात व्हॅलेंटाइन डे’ साजरा करण्याची प्रथा नव्हती आणि प्रेम व्यक्त करण्याचे मार्गही आजइतके खुले नव्हते. मात्र काळ बदलला, पिढ्या बदलल्या तसा त्यांच्या नात्यातील विश्वास आणि आपुलकी अधिकच बहरत गेली. यंदा २०२६ मध्ये, लग्नाला ३७ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर, ‘रोझ डे’च्या निमित्ताने अभय यांनी अंजलीला गुलाब देत पुन्हा एकदा प्रेम व्यक्त केले. त्या क्षणी भूतकाळातील आठवणी ताज्या झाल्या आणि आयुष्याच्या प्रवासातील प्रत्येक टप्पा डोळ्यांसमोर उभा राहिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.