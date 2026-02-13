लाइफस्टाइल

Valentine Week : व्हॉलिबॉलच्या मैदानावर फुललेलं प्रेम! कोच अभय आणि अंजली यांची रंजक प्रेमकहाणी; 37 वर्षांनंतरही 'रोझ डे'ने ताजा केला आठवणींचा सुगंध

Valentine Week Special Story of a Nagpur Volleyball Coach and Player Who Fell in Love : नागपूरमध्ये व्हॉलीबॉलच्या मैदानावर सुरू झालेली अभय आणि अंजली चोरघडे यांची ओळख प्रेमात बदलली. ३७ वर्षांनंतरही विश्वास, जिद्द आणि सहकार्यामुळे त्यांची प्रेमकहाणी प्रेरणादायी ठरते.
Valentine Week Special Story

Valentine Week Special Story

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नागपूर : खेळाच्या मैदानावर सुरू झालेली एक साधी ओळख आयुष्यभराच्या सहप्रवासात रूपांतरित होईल, याची कल्पनाही त्यावेळी नव्हती. जिद्द, मेहनत आणि परस्परांवरील विश्वास यांच्या बळावर फुललेली अभय आणि अंजली चोरघडे यांची प्रेमकहाणी आज ३७ वर्षांनंतरही (Valentine Week Special Story) तितकीच रंजक वाटते.

Loading content, please wait...
Valentines Day
love story
Valentine Week

Related Stories

No stories found.