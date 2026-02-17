लाइफस्टाइल

Valentine's Day 2026: व्हॅलेंटाईनला फुलांपेक्षा कंडोमची विक्री जास्त! 'हे' शहर आघाडीवर, भारतात नवा ट्रेंड

२०२६ च्या व्हॅलेंटाईन सप्ताहात भारतातील प्रेमाच्या अभिव्यक्तीचा नवा पैलू समोर आला आहे. यंदा फुलं, चॉकलेट आणि पारंपरिक भेटवस्तूंच्या जोडीला कंडोम व इतर लैंगिक आरोग्य उत्पादनांची विक्री मोठ्या प्रमाणात वाढली. बंगळुरूने या स्पर्धेत आघाडी घेतली असून, देशभरात या उत्पादनांच्या विक्रीत तीनपट वाढ नोंदवली गेली. २०२५ चा सर्वाधिक विक्रीचा विक्रम यंदा सहज मोडला गेला.

