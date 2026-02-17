Valentine's Day 2026: व्हॅलेंटाईनला फुलांपेक्षा कंडोमची विक्री जास्त! 'हे' शहर आघाडीवर, भारतात नवा ट्रेंड

२०२६ च्या व्हॅलेंटाईन सप्ताहात भारतातील प्रेमाच्या अभिव्यक्तीचा नवा पैलू समोर आला आहे. यंदा फुलं, चॉकलेट आणि पारंपरिक भेटवस्तूंच्या जोडीला कंडोम व इतर लैंगिक आरोग्य उत्पादनांची विक्री मोठ्या प्रमाणात वाढली. बंगळुरूने या स्पर्धेत आघाडी घेतली असून, देशभरात या उत्पादनांच्या विक्रीत तीनपट वाढ नोंदवली गेली. २०२५ चा सर्वाधिक विक्रीचा विक्रम यंदा सहज मोडला गेला..क्विक कॉमर्स अॅप्सच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, ७ ते १४ फेब्रुवारी या कालावधीत लैंगिक आरोग्य उत्पादनांच्या ऑनलाइन ऑर्डर्समध्ये अभूतपूर्व उडी दिसली. इन्स्टामार्टच्या अहवालानुसार यंदा गेल्या वर्षाच्या तुलनेत तीनपट जास्त ऑर्डर्स नोंदवल्या गेल्या. पूर्वी व्हॅलेंटाईन डे म्हणजे फक्त गुलाब, चॉकलेट आणि टेडी बेअर्स यांचाच उत्सव होता. आता मात्र तरुण पिढी सुरक्षित संबंध, आरोग्य जाणीव आणि खुल्या चर्चेकडे वळली आहे. ज्या गोष्टी एकेकाळी निषिद्ध समजल्या जात होत्या, त्या आज सहज स्वीकारल्या जात आहेत..Viral Video: "अभिषेक आता माझा, तू त्याला बाबू का म्हणतेस?"; दोन तरुणींमध्ये तुफान राडा, केस पकडून लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण.बंगळुरूसह कोलकातानेही या उत्सवात नवी उंची गाठली. दोन्ही शहरांत चॉकलेट, टेडी बेअर्स आणि व्हॅलेंटाईन कार्ड्सची विक्री पूर्वीच्या सर्व रेकॉर्ड्स तोडून पुढे गेली. बंगळुरूने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद आणि चेन्नई या महानगरांना मागे टाकत व्हॅलेंटाईन कार्ड्सच्या विक्रीत पहिले स्थान पटकावले. टेडी डे दिवशी सॉफ्ट टॉयजची विक्री ५६८ टक्क्यांनी वाढली. कोलकातातील एका ग्राहकाने एकाच ऑर्डरमध्ये २५,००० रुपयांचे चॉकलेट खरेदी केले..केवळ लैंगिक आरोग्य उत्पादनांपुरते मर्यादित न राहता सौंदर्य आणि वैयक्तिक काळजी उत्पादनांनाही यंदा प्रचंड मागणी राहिली. बाथ, बॉडी केअर आणि मेकअप आयटम्स व्हॅलेंटाईन कार्टमध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय ठरले. कटक येथील एका ग्राहकाने एकाच वेळी १५,०९३ रुपयांचा मेकअप संच ऑर्डर केला. तर सूरत येथील दुसऱ्या ग्राहकाने केसांची काळजी, बॉडी उत्पादनांसाठी १०,८४५ रुपये खर्च केले. या शहराने दिल्ली आणि मुंबईला मागे टाकत सौंदर्य उत्पादनांच्या विक्रीतही नवा आकडा प्रस्थापित केला..हा सगळा ट्रेंड ऑनलाइन शॉपिंगच्या सोयीतून अधिकाधिक मजबूत होत आहे. घरी बसून, गोपनीयतेसह आणि त्वरित डिलिव्हरीसह उत्पादने मिळत असल्याने तरुण जोडप्यांना हे सोयीचे वाटते. भारत केवळ लोकसंख्येच्या बाबतीत नव्हे तर आरोग्य जाणिवेच्या दृष्टीनेही वेगाने प्रगती करत आहे. २०२६ च्या व्हॅलेंटाईन डेने हे स्पष्ट केले की, प्रेम आता केवळ भावनिक नाही तर जबाबदार आणि जागरूकही आहे..गर्दीच्या वेळी CSMT रेल्वे स्थानकात संतापजनक प्रकार! प्लॅटफॉर्ममधील रुळावर व्यक्ती झोपला, समोरून ट्रेन आली अन्...; VIDEO VIRAL .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.