Chocolate Day: चॉकलेटच्या जन्माची कहाणी

चॉकलेट खायला आवडत नाही, असा क्वचितच एखादा व्यक्ती असेल. चांगल्या गोष्टीची सुरुवात असो, आनंदाची बातमी असो, गर्लफ्रेंडला भेट म्हणून असो किंवा मग कुठलंही सेलिब्रेशन असो.. चॉकलेट देऊन तोंड गोड केलंच जातं. व्हॅलेंटाइन वीकमधल्या 'चॉकलेट डे'ला तर विशेष महत्त्व आहे. आपल्या प्रिय व्यक्तींना चॉकलेट देऊन त्यांच्या आयुष्यात प्रेमाचा गोडवा भरण्याचा हा दिवस. लहानांपासून वृद्धांपर्यंत प्रत्येकाच्याच आयुष्यात गोडवा आणणाऱ्या या चॉकलेटची निर्मिती कशी झाली, त्याचा इतिहास काय आहे हे तुम्हाला माहितीये का? शेफ मनिष खन्ना यांनी त्यांच्या एका लेखात उल्लेख केल्यानुसार, चॉकलेटला जवळपास ४००० वर्षांचा इतिहास आहे. तुम्हाला यावर विश्वास बसणार नाही, पण पहिल्यांदा चॉकलेट गोड चवीऐवजी कडू पेय म्हणून वापरण्यात आलं होतं. चॉकलेट त्याच्या जन्मस्थळाहून म्हणजेच स्पेननंतर फ्रान्स आणि हळूहळू संपूर्ण युरोपमध्ये पसरत गेलं. १८२८ मध्ये सर्वांत पहिली चॉकलेट प्रेसची निर्मिती झाली. व्हेन हाँटेन यांनी चॉकलेटमध्ये कन्फेक्शनरी घटक वापरून त्याचा उत्पादन खर्चही कमी केला. यामुळे चॉकलेट खरेदी करणं हे सर्वसामान्यांनाही परवडू लागलं. हेही वाचा : केसांना तेल लावताना चुकूनही या चुका करू नका चॉकलेट कोको बीन्सपासून तयार केलं जातं. हे कोको बीन्स सूर्यप्रकाशात सुकवले जातात. त्यानंतर त्यांचे कवच काढून त्यावर प्रक्रिया केली जाते. चॉकलेटचे साधारणपणे डार्क, मिल्क, व्हाइट आणि कोको पावडर हे प्रकार आहेत. या प्रकारांवरून सध्या बाजारात चॉकलेट विविध रुपांमध्ये उपलब्ध असतात. कोणत्याही पदार्थाचे अतिप्रमाणात सेवन केल्यास त्याचा दुष्परिणाम होणारच मात्र योग्य प्रमाणात त्याचे सेवन केले तर तो गुणकारी ठरु शकतो. याप्रमाणेच चॉकलेटचे योग्य प्रमाणात सेवन केले तर त्याचे अनेक फायदेसुद्धा आहेत.

