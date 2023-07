Vastu Tips : असाध्य आजारही बरा करते मीठ, हा उपाय आजच करा फरक अनुभवा!

Vastu Tips : आपल्या सगळ्या घराची वास्तू पूर्णपणे नकारात्मक व सकारात्मक उर्जेने व्यापलेली असते. घरात अशा काही वस्तू असतात त्यातून सकारात्मक उर्जा मिळते आणि नकळतपणे काही असे दोष असतात त्यामुळे नकारात्मक उर्जेला प्रोत्साहन मिळते.

हेच दोष दूर करण्यासाठी वास्तूत काही उपाय सांगितले गेले आहेत. आज यातला उपाय जाणून घेऊया. हे आहेत मीठाचे उपाय. वास्तूत मीठाचा उपयोग नकारात्मक उर्जा नष्ट करण्यासाठी केला जातो. मीठाचे काही सोपे आणि फायदेशीर उपाय.

मीठ जेवणाची चव तर वाढवतेच पण ते तुमचे आरोग्यही चांगले ठेवते. आज वास्तुशास्त्रामध्ये आपण आचार्य इंदू प्रकाश यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत की आपण आपल्या घरातील आजार दूर करण्यासाठी मीठाचा वापर कसा करू शकतो. (Vastu Tips : Do this remedy of a piece of salt today itself, it will get rid of every disease)

आज वास्तुशास्त्रामध्ये आपण आरोग्याशी संबंधित समस्यांपासून मुक्त होण्यासाठी मीठाचे फायदे सांगणार आहोत. घरातील कोणत्याही सदस्याची तब्येत बिघडली की घरातील संपूर्ण वातावरण विस्कळीत होते.

जर तुमच्या घरातील कोणत्याही सदस्याची तब्येतही खराब असेल तर त्यांच्या झोपण्याच्या खोलीच्या डोक्यावर एका भांड्यात सेंधानाचे काही तुकडे ठेवा, परंतु ज्यांची तब्येत खराब आहे, त्यांचे डोके पूर्वेकडे असले पाहिजे. (Vastu Tips)

यासोबतच अन्नामध्ये फक्त रॉक मीठ किंवा काळे मीठ वापरावे, तर सामान्य मिठाचा वापर कमीत कमी करावा. असे केल्याने आरोग्य लवकर सुधारण्यास सुरुवात होते. अशा प्रकारे घरातील अशांत वातावरणही शांत होऊ लागेल.

वास्तुशास्त्रानुसार, घरातील किरकोळ भांडणे आणि भांडणे टाळण्यासाठी पती-पत्नीमधील कलह दूर करण्यासाठी मीठ खूप प्रभावी ठरू शकते. बेडरुमच्या एका कोपऱ्यात रॉक सॉल्ट किंवा स्टँडिंग सॉल्टचा तुकडा घ्या आणि हा तुकडा महिनाभर त्याच कोपऱ्यात ठेवा.

वास्तुशास्त्रानुसार, घर नियमितपणे मिठाच्या पाण्याचे पुसले गेले तर घरात सकारात्मक ऊर्जा वास करते. घरातील सर्व वास्तुदोष दूर होतात. चुकीच्या दिशेला शौचालयामुळे वास्तू दोष असल्यास काचेच्या भांड्यात खडे मीठ भरून खिडकीमध्ये ठेवल्यास वास्तुदोष दूर होतो. हे मीठ दर दोन महिन्यांनी बदलत राहा.

घरातील नकारात्मक ऊर्जेचा नाश करण्यासाठी प्रत्येक कोपऱ्यात काचेच्या प्लेटमध्ये सेंधव मिठाचा तुकडा ठेवावा. यामुळे घरात सकारात्मक ऊर्जेचा संचार होतो. घरात सुख-समृद्धी नांदते.

एक महिन्यानंतर, जुन्या मिठाचा तुकडा काढून टाका आणि नवीन तुकडा ठेवा. असे केल्याने घरामध्ये शांतता राहील आणि किरकोळ वाद कमी होतील, दुसरीकडे मानसिक अस्वस्थता दूर होईल. यासोबतच नकारात्मकताही दूर होईल.

तुरटी आहे उपयोगी

वास्तुशास्त्रानुसार घरातील वास्तुदोष दूर करण्यासाठी तुरटीचे छोटे तुकडे खिडकी किंवा दरवाजाजवळ काचेच्या प्लेटमध्ये ठेवा. दर महिन्याला तुरटी बदलत राहा. यामुळे वास्तुदोष दूर होतात. घरात सकारात्मक वातावरण राहते.

कोणाला सतत वाईट स्वप्ने पडत असतील तर झोपताना उशाखाली तुरटी ठेवू शकता. यामुळे भयानक स्वप्ने दिसणे थांबतील.

जर तुम्हाला कोणतेही काम करावेसे वाटत नसेल, मन लागत नसेल किंवा तुम्हाला नीट अभ्यास करता येत नसेल तर तुमच्या टेबलावर तुरटीचा तुकडा ठेवा. यामुळे तुमचे मन शांत राहील आणि तुम्ही तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करू शकाल.