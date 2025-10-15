लाइफस्टाइल

Vasu Baras Marathi Wishes: आली दिवाळी ,आली दिवाळी...! मित्रपरिवाराला अन् नातेवाईकांना पाठवा मराठीतून वसुबारच्या खास शुभेच्छा

दिवाळीचा पहिला दिवस म्हणजे वसुबारस. या दिवसाला खास बनवण्यासाठी मराठीतून खास शुभेच्छा पाठवू शकता.
पुजा बोनकिले
Summary

वसुबारस हा दिवाळीचा पहिला सण असून, या दिवशी गायींची पूजा केली जाते. मित्रपरिवाराला आणि नातेवाईकांना मराठीतून शुभेच्छा देऊन सण अधिक खास बनवा. वसुबारस निमित्त हार्दिक शुभेच्छा!

Vasu Baras Marathi Wishes: दिव्यांचा सण म्हणजे दिवाळी. या सणाचा पहिला दिवस वसुबारसने सुरू होतो. आश्विन महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील द्वादशीला वसुबारस हा सण साजरा केला जातो. या दिवसी गायींची पूजा केली जाते. तसेच नैवेद्य दाखवले जाते. या सणाला अधिक खास बनवण्यासाठी मित्रपरिवाराला आणि नातेवाईकांना मराठीतून खास शुभेच्छा देऊ शकता.

