Vasu Baras Marathi Wishes: आली दिवाळी ,आली दिवाळी...! मित्रपरिवाराला अन् नातेवाईकांना पाठवा मराठीतून वसुबारच्या खास शुभेच्छा

वसुबारस हा दिवाळीचा पहिला सण असून, या दिवशी गायींची पूजा केली जाते. मित्रपरिवाराला आणि नातेवाईकांना मराठीतून शुभेच्छा देऊन सण अधिक खास बनवा. वसुबारस निमित्त हार्दिक शुभेच्छा!.Vasu Baras Marathi Wishes: दिव्यांचा सण म्हणजे दिवाळी. या सणाचा पहिला दिवस वसुबारसने सुरू होतो. आश्विन महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील द्वादशीला वसुबारस हा सण साजरा केला जातो. या दिवसी गायींची पूजा केली जाते. तसेच नैवेद्य दाखवले जाते. या सणाला अधिक खास बनवण्यासाठी मित्रपरिवाराला आणि नातेवाईकांना मराठीतून खास शुभेच्छा देऊ शकता..गाई म्हशी कोणाच्या, लक्ष्मणाच्या लक्ष्मण कोणाचा, तर आई वडिलांचादे माय खोबऱ्याची वाटी,वाघाच्या पाठीत घालीन काठीवसुबारस निमित्त हार्दिक शुभेच्छा..! गोमातेची करू मनोभावे पूजाव्हावी कृपा, नांदावी रिद्धीसिद्धीगोवत्स पूजनाने लाभावी समृद्धीदिवाळीचा पहिला दिवसवसुबारस निमित्त हार्दिक शुभेच्छा..!.स्नेहाच्या दिव्यात तेवते वात तेजाचीवसुबारस म्हणजेपूजाधेनु वासराचीवसुबारस निमित्त हार्दिक शुभेच्छा..! दिवाळीचा पहिला सणहि दिवाळी तुम्हाला आणि तुमच्या कुटींबीयांनासुख,समृद्धीचे जावोवसुबारस निमित्त हार्दिक शुभेच्छा..!.Vasubaras 2025: यंदा 17 की 18 कधी आहे वसुबारस? जाणून महत्व अन् पूजा विधी.गोमातेचा आशीर्वाद घेऊनआनंदाची वाटपुढे जाऊवसुबारसचा सण घेऊनवसुबारस निमित्त हार्दिक शुभेच्छा..! आज वसुबारसदिवाळीचा पहिला दिवस दिवाळी तुम्हाला आणि कुटूंबियांना सुखसमृद्धी आणि भरभराटीची जावोवसुबारस निमित्त हार्दिक शुभेच्छा..!.वसूबारस या शब्दातील वसू म्हणजे धनत्यासाठी असलेली बारस म्हणजे द्वादशीवसुबारस निमित्त हार्दिक शुभेच्छा..! दारी सजले तुळशी वृदांवनत्यासवे होई कामधेनुचे पूजनगोमातेच्या उपकारांचे करूणा स्मरणसाजरा करूया वसुबारस हा सणवसुबारस निमित्त हार्दिक शुभेच्छा..!.गाय आणि वारसाच्या अंगी असणारीवात्सल्या, उदारताप्रसन्नता लाभो, हीच प्रार्थनावसुबारस निमित्त हार्दिक शुभेच्छा..! जिच्या सेवने सर्व संकट दूर होतातअशा गाय मातेमध्ये आहे सर्व देवांचा अंशवसुबारस निमित्त हार्दिक शुभेच्छा..! गोमातेची करू मनोभावे पूजाव्हावी कृपा, नांदावी रिद्धीसिद्धी, गोवत्स पूजनाने लाभावी समृद्धी,दिवाळीचा पहिला दिवसवसुबारस निमित्त हार्दिक शुभेच्छा..!