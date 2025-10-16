Vasubaras 2025 Rangoli Designs: वसुबारसच्या दिवशी अंगणात काढा सुंदर अन् आकर्षक रांगोळी, पाहा 'या' सोप्या डिझाईन्स

Vasubaras 2025 Rangoli Designs: दिवाळीची सुरुवात वसुबारसने होते. ज्याला गोवत्स द्वादशी असेही म्हणतात. यंदा वसुबारस १७ ऑक्टोबर, शुक्रवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे. .या दिवशी गाई आणि तिच्या वासराची पूजा केली जाते. या शुभ प्रसंगी, जर तुम्ही अंगण सजवण्यासाठी सुंदर व आकषर्क रांगोळी डिझाईन्स शोधत असाल, तर खालील फोटोमधून आयडिया घेऊन तुम्ही छान रांगोळ्या काढू शकता..Veterinary Doctor: पशुवैद्यकीय डॉक्टर होण्यासाठी कोणते शिक्षण घ्यावे? जाणून घ्या अभ्यासक्रम अन् किती पगार मिळतो.दिवाळीचा पहिला दिवस शुभ मानला जातो आणि या दिवशी अंगणात रांगोळी काढण्याची परंपरा आहे. याच दिवशी आपण गाई आणि तिच्या वासराप्रती कृतज्ञता व्यक्त करतो. सर्वप्रथम, रांगोळीसाठी एक चौकोन आकार तयार करा आणि त्यात पोपटी रंग भरावा.त्या चौकटीत गाई आणि वासराचं चित्र काढागाईसाठी पांढरा रंग, तर वासरासाठी चॉकलेटी रंग वापरा. चित्राच्या बाजूला पांढऱ्या रांगोळीने "दिवाळीचा पहिला दिवस वसुबारस" असं लिहा. ही रांगोळी केवळ आकर्षक नाही, तर धार्मिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्याही अर्थपूर्ण आहे. ती कमी वेळात तयार होते आणि घराच्या सजावटीत एक विशेष सौंदर्य निर्माण करते. .वसुबारसच्या दिवशी अंगणात रांगोळी काढायची असल्यास, सुरुवातीला रांगोळीसाठी एक गोल आकार काढा आणि त्यामध्ये लाल रंग भरा. त्या गोलात गाई आणि वासराच्या गळ्यात घंटी असलेलं चित्र रेखाटा, आणि दोघांनाही पांढऱ्या रंगाची रांगोळी वापरून रंगवा वापरा. यानंतर, त्याच रांगोळीत दोन पणत्या काढा आणि त्या निळ्या व गुलाबी रंगानी सजवा. चित्राच्या शेजारी पिवळ्या किंवा हिरव्या रांगोळीने "वसुबारस" असं लिहा आणि त्यासोबत एक स्वस्तिकही काढा. .Diwali Cleaning: दिवाळी साफसफाईत 'या' ४ वस्तू सापडल्या तर नशीब चमकेल अन् घरात येईल सुख-समृद्धी.वसुबारस दिवशी दारासमोर काढायचा विचार करत असाल, तर पहिल्यांदा एक गोल आकार काढा आणि त्यामध्ये निळा रंग भरा. त्या गोलाच्या एका बाजूस मोरपीस तर दुसऱ्या बाजूस पिवळ्या रांगोळीचे टिपके काढा आणि त्याच्या मध्यभागी "वसुबारस" असं लिहा. ही रांगोळी काढायला एकदम सोपी आहे आणि कमी वेळेत रांगोळी काढून होते. .दिवाळीचा पहिला दिवस रांगोळी काढून घराची शोभा वाढवायची असेल तर सर्वप्रथम, एक गोल रांगोळीचा आकार काढा आणि त्यामध्ये लाल रंग भरा.त्या गोलात गाई आणि वासराचं चित्र काढा, त्यांच्या गळ्यात घंटी दाखवा आणि दोघांनाही पांढऱ्या रंगाने रंगवा. यानंतर जांभळ्या रंगाने रांगोळीत साधं पण छान डिझाईन तयार करा..सुरुवातीला रांगोळीसाठी एक गोल आकार तयार करा आणि त्यात जांभळा रंग भरा. त्यामध्ये गाईचं तोंड काढून समोर "वसुबारस" असं पांढऱ्या रांगोळीने काढा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.