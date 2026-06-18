अखंड सौभाग्यासाठी वटपौर्णिमेचे मंत्र, अर्थ आणि पारंपरिक नैवेद्य जाणून घ्या

हिंदू संस्कृतीत वटपौर्णिमा हा महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि पवित्र सण मानला जातो. वटपौर्णिमेच्या पूजेमध्ये नैवेद्य आणि मंत्रोच्चाराला विशेष महत्त्व असते. शास्त्रोक्त पद्धतीने पूजा करताना योग्य मंत्र म्हटल्यास आणि विशिष्ट नैवेद्याचा मान राखल्यास पूजेचे पूर्ण फळ मिळते अशी धार्मिक मान्यता आहे. यंदा वटपौर्णिमा सोमवार, २९ जून २०२६ रोजी साजरी केली जात आहे. यावर्षी ज्येष्ठ महिन्यात 'अधिक मास' आल्यामुळे नेहमीपेक्षा हा सण काहीसा उशिरा येत आहे. .हे आहेत पूजेचे महत्त्वाचे मंत्र आणि त्यांचे अर्थपूजा करताना आणि प्रदक्षिणा घालताना खालील तीन मुख्य मंत्रांचा उच्चार आवर्जून करावा.१. वडाला सूत गुंडाळताना (फेरे मारताना) म्हणायचा मंत्र"अवैधव्यं च सौभाग्यं देहि त्वं मम सुव्रते।पुत्रान् पौत्रांश्च सौख्यं च गृहाणाध्र्यं नमोस्तुते।।"अर्थ - हे सुव्रते (सावित्री/वटदेवता), मला अखंड सौभाग्य आणि वैधव्यापासून मुक्ती दे. मला पुत्र-पौत्रांचे सुख लाभू दे, मी दिलेले अर्घ्य स्वीकारून मला आशीर्वाद दे..२.वटवृक्षाला पाणी अर्पण करताना म्हणायचा मंत्र"वट सिंचामि ते मूलं सलिलैरमृतोपमै:।यथा शाखाप्रशाखाभिर्वृद्धोसि त्वं महीतले।तथा पुत्रैश्च पौत्रैस्च सम्पन्नं कुरु मां सदा।।"अर्थ - हे वटवृक्षा, मी तुझ्या मुळांना अमृततुल्य पाण्याने सिंचन करत आहे. ज्याप्रमाणे पृथ्वीवर तुझ्या फांद्या आणि उपशाखांचा विस्तार झाला आहे, त्याचप्रमाणे माझा संसारही मुले, नातवंडे आणि धनधान्याने संपन्न होऊ दे..३.पूजेच्या शेवटी वडाला नमस्कार करताना म्हणायचा मंत्र"सावित्री ब्रम्हा वादिनी सर्वदा प्रिय भाषिणी।तेन सत्येनमां पाहि दुःखसंसार सागरात।।"अर्थ: ब्रह्मवादिनी आणि नेहमी गोड बोलणाऱ्या हे माता सावित्री, तुझ्या त्या सत्य आणि पातिव्रत्याच्या बळाने माझे या दुःखमयी संसारसागरातून रक्षण कर..जाणून घ्या वटपौर्णिमेचा विशेष नैवेद्यवटपौर्णिमेच्या पूजेसाठी गुळ-खोबरं, पंचामृत आणि आंबे यांचा मुख्य नैवेद्य दाखवला जातो. ऋतुमानानुसार उपलब्ध असणारी फळे वडाला अर्पण करण्याची पद्धत आहे.पारंपरिक नैवेद्य - वटवृक्षाची पूजा करताना देवाला आणि वडाला गुळ-खोबरे, आंबे आणि दूध-साखरेचा नैवेद्य प्रामुख्याने दाखवावा. यादिवशी सुवासिनी स्त्रिया घरात साग्रसंगीत जेवण तयार करतात, ज्यामध्ये प्रामुख्याने पुरणपोळी किंवा सुक्या मेव्याच्या खिरीचा नैवेद्य केला जातो.फळांचा मान - या सणात आंब्याला मानाचे स्थान आहे. पूजेनंतर ५ सुवासिनींची आंबे आणि गव्हाने ओटी भरण्याची प्रथा आहे. तसेच उपल्बतेनुसार पाच प्रकारची ऋतूफळे, जसे की केळी, सफरचंद, संत्री किंवा मोसंबी, चिकू, जांभूळ किंवा फणस पूजेच्या थाळीत किंवा वडाच्या मुळाशी ठेवून नैवेद्य दाखवला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.