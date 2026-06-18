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अखंड सौभाग्यासाठी वटपौर्णिमेचे मंत्र, अर्थ आणि पारंपरिक नैवेद्य जाणून घ्या

वटपौर्णिमेच्या दिवशी शास्त्रोक्त मंत्रोच्चार, वडाला सूत गुंडाळणे आणि विशेष नैवेद्य अर्पण यामुळे अखंड सौभाग्य, पुत्र-पौत्रसुख आणि दुःखसागरातून मुक्ती मिळते अशी धार्मिक मान्यता
Lunar Calendar Adjustments: Managing the Adhik Maas Delay Vectors on June 29

Lunar Calendar Adjustments: Managing the Adhik Maas Delay Vectors on June 29

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हिंदू संस्कृतीत वटपौर्णिमा हा महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि पवित्र सण मानला जातो. वटपौर्णिमेच्या पूजेमध्ये नैवेद्य आणि मंत्रोच्चाराला विशेष महत्त्व असते. शास्त्रोक्त पद्धतीने पूजा करताना योग्य मंत्र म्हटल्यास आणि विशिष्ट नैवेद्याचा मान राखल्यास पूजेचे पूर्ण फळ मिळते अशी धार्मिक मान्यता आहे. यंदा वटपौर्णिमा सोमवार, २९ जून २०२६ रोजी साजरी केली जात आहे. यावर्षी ज्येष्ठ महिन्यात 'अधिक मास' आल्यामुळे नेहमीपेक्षा हा सण काहीसा उशिरा येत आहे.

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