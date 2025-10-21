लाइफस्टाइल

Cracker Free Tamil Nadu Village: ना कर्णकर्कश्श आवाज, ना धूर...चैन्नईतील वेतांगुडीत पक्ष्यांसाठी फटाक्यांविना साजरी केली जाते दिवाळी

Vettangudi Village Diwali: तमिळनाडूतल्या वेतांगुडी गावात फटाक्यांशिवाय साजरी होते दिवाळी, पक्ष्यांसाठी सुरक्षित आणि शांतिपूर्ण अनुभव.
Vettangudi Villagers Celebrate Cracker-Free Diwali for Birds

Vettangudi Villagers Celebrate Cracker-Free Diwali for Birds

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Vettangudi Bird Sanctuary: दिवाळीतील फटाक्यांमुळे राजधानी दिल्लीसह प्रमुख शहरांचा श्वास घुसमटला असताना, तमिळनाडूतील एका छोट्याशा खेड्याने दीपोत्सव कशा पद्धतीने साजरा करायचा याचा आदर्श वस्तूपाठच घालून दिला आहे. शिवगंगा जिल्ह्यातील वेतांगुडी या खेड्यातील गावकरी हे मागील पन्नास वर्षांपासून स्थलांतरित पक्ष्यांना त्रास होऊ नये म्हणून फटाके फोडणे टाळतात. याच गावापासून प्रेरणा घेत अन्य गावांनीही फटाक्यांवर फुली मारली आहे.

Loading content, please wait...
Diwali Festival
Travel
Tamil Nadu
bird
birds
Chennai
exotic birds
eco friendly
Sanctuary
Diwali
Tourism

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com