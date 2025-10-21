Cracker Free Tamil Nadu Village: ना कर्णकर्कश्श आवाज, ना धूर...चैन्नईतील वेतांगुडीत पक्ष्यांसाठी फटाक्यांविना साजरी केली जाते दिवाळी

Vettangudi Bird Sanctuary: दिवाळीतील फटाक्यांमुळे राजधानी दिल्लीसह प्रमुख शहरांचा श्वास घुसमटला असताना, तमिळनाडूतील एका छोट्याशा खेड्याने दीपोत्सव कशा पद्धतीने साजरा करायचा याचा आदर्श वस्तूपाठच घालून दिला आहे. शिवगंगा जिल्ह्यातील वेतांगुडी या खेड्यातील गावकरी हे मागील पन्नास वर्षांपासून स्थलांतरित पक्ष्यांना त्रास होऊ नये म्हणून फटाके फोडणे टाळतात. याच गावापासून प्रेरणा घेत अन्य गावांनीही फटाक्यांवर फुली मारली आहे..तमिळनाडू सरकारच्या पर्यावरण, वातावरण बदल आणि जंगल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू यांनी 'पीटीआय'शी बोलताना या गावाबाबत माहिती दिली. शिवगंगातील हरित फटाक्यांना देशभर मोठी मागणी आहे पण याच जिल्ह्यातील वेतांगुडी हे गाव मात्र फटाक्यांपासून जाणीवपूर्वक दूर राहणे पसंत करते, असे त्या म्हणाल्या. .पर्यावरण आणि वन विभागाने या गावाबाबत एक माहितीपट तयार केला असून त्यातून 'मौन हेच किती बोलके' असते हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या माहितीपटामध्ये अरुमुगम (वय ७८) आजोबांची प्रतिक्रिया दाखविण्यात आली असून त्यात ते म्हणतात की, या ठिकाणी १९७२ पासून स्थलांतरित पक्षी यायला सुरुवात झाली. या खेड्याचा आणि जंगलाचा मिळून विस्तार हा ३६.८९ हेक्टर एवढा असून सिंचनासाठी तीन मोठ्या टाक्यांचीही उभारणी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे पाण्याचे हे साठे परस्परांना जोडण्यात आलेले आहेत. या जंगलास १९७७ मध्ये पक्षी अभयारण्याचा दर्जा देण्यात आला होता.."राज्य सरकारने या पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी पुढाकार घेण्याआधीच आम्ही जंगल आणि पक्ष्यांचा बचाव करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते," असे अरुमुगम आजोबांकडून सांगण्यात आले."आमच्या पूर्वजांना या पक्ष्यांचे महत्त्व आधीच कळले होते. जेव्हा हे स्थलांतरित पक्षी या भागामध्ये येतात तेव्हा पाऊस पडतो आणि पीकपाणीही चांगले होते पण जेव्हा ते पाठ फिरवतात तेव्हा मात्र पर्जन्यवृष्टी देखील होत नाही," असे ते म्हणाले. साधारणपणे वीस वर्षांपूर्वी इरोड जिल्ह्यातील पक्षी अभायरण्याशेजारील दहा गावांनी देखील फटाके न फोडण्याचा निर्धार केला होता. ही गावे शिवगंगापासून अडीचशे किलोमीटर दूरवर आहेत..पक्ष्यांमुळे काय झाले ?जिल्हाभरातील पर्यटन वाढलेलोकांना मोठा रोजगार मिळालाखेड्यांतील सुबत्ता वाढलीजंगल वाचल्याने शेतीला आधारस्थानिक जैवविविधतेला बळशोभेच्या फटाक्यांचा वापर वाढला.पक्ष्यांना होणारा त्रासश्वसनात अडथळे, पंख, पाय मोडणेभूक कमी होणे, अशक्तपणा जाणवणेतीव्र भीतीमुळे अचानक मृत्यू होणेडोळ्यांना इजा होणेपालक पक्षी घरटे सोडून गेल्याने पिल्ले अनाथताण, भूक मंदावणे आणि थकवा जाणवणे.या पक्ष्यांचा अधिवासपाणकावळे, तिरंदाज, सर्पपक्षी, चमच्या, दर्वीमुखबगळे, छोटे बगळे, शिळ बदक, मराल चिनी तलाव बगळा.अशी काळजी घ्यावीपाळीव श्वान, मांजरींना घरात सुरक्षित, शांत कोपऱ्यात ठेवाखिडक्या आणि दारे बंद ठेवाआवाजाचा त्रास कमी करण्यासाठी घरात टीव्ही, संगीत लावाशांत ठेवण्यासाठी त्यांचे आवडते खेळणे किंवा खाऊ द्याजखमी किंवा आजारी प्राणी दिसल्यास तातडीने प्राणी कल्याण संस्था किंवा पशुवैद्यकांशी संपर्क साधाझाडांखाली फटाके फोडणे टाळाफटाके फोडताना त्यांची दिशा इमारती, झाडांकडे नसावीकमी आवाज, कमी प्रदूषण करणारे (ग्रीन) फटाके वापरा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.