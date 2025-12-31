Viral: व्हायरल ठरणारी जपानी हेअर वॉशिंग मेथड नेमकी काय? केसांच्या आरोग्यासाठी कितपत फायदेशीर जाणून घ्या

Japanese Hair Care Routine: खूप सारे ब्युटी ट्रेंड्स येत-जात असताना, सध्या जपानी हेअर वॉशिंग मेथड (Japanese Hair Washing Method) जगभरात चर्चेचा विषय बनली आहे. आपण महागडे शॅम्पू, सिरम किंवा ट्रीटमेंट्स वापरून जाड, मजबूत आणि चमकदार केस मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतो. पण केस धुताना आपण कोणते प्रोडक्ट्स वापरतो यापेक्षा ते कसे धुतले पाहिजे यावर केसांचं आरोग्य अवलंबून असतं. आणि ही जपानी पद्धत याच गोष्टीवर भर देणारी असल्यामुळे ती वेगळी ठरते. या मेथडमध्ये केस धुणं हे केवळ रोजचं काम न राहता, स्काल्प आणि केसांची काळजी घेणारा एक जाणीवपूर्वक केलेला सेल्फ-केअर रिच्युअल बनत आहे..काय आहे जपानी हेअर वॉशिंग मेथड ?जपानी हेअर वॉशिंग मेथड प्रामुख्याने निरोगी स्काल्पवर आधारित आहे. यात किती प्रॉडक्ट वापरला यापेक्षा तो कसा वापरला जातो, याला जास्त महत्त्व दिलं जातं. शॅम्पू लावण्यापूर्वी केस १–२ मिनिटे कोमट पाण्याने नीट भिजवले जातात, ज्यामुळे केसांवरील घाण, घाम आणि अतिरिक्त तेल बर्याच अंशी निघून जातं आणि स्काल्प स्वच्छ होण्याासाठी तयार होतो. त्यानंतर शॅम्पू थेट डोक्यावर न लावता, तो आधी तळहातावर घेऊन फेस तयार केला जातो आणि हा फेस फक्त स्काल्पवर लावला जातो. .Viral Video: ७०–८० वयातही शिकण्याची धडपड! महाराष्ट्रात धुमाकूळ घालत आहे ‘आजीबाईंची शाळा’; व्हायरल व्हिडिओ पाहून व्हाल भावूक .मसाज करताना नखांचा वापर टाळून बोटांच्या टोकांनी हळूवार गोलाकार हालचाली केल्या जातात. ज्यामुळे रक्ताभिसरण सुधारतं आणि स्काल्पला कोणतीही इजा न होता स्वच्छता होते. विशेष म्हणजे या मेथडमध्ये केसांच्या लांबीवर वेगळा शॅम्पू चोळला जात नाही; स्काल्पवरून खाली येणारा फेसच केस स्वच्छ करतो. यामुळे केस कोरडे पडत नाहीत, तुटणं कमी होतं आणि या पद्धतीत “अतिशय स्वच्छ” वाटणाऱ्या केसांपेक्षा निरोगी स्काल्प आणि नैसर्गिक चमकदार केस यावर जास्त लक्ष दिलं जातं..ही पद्धत व्हायरल का होत आहे?या मेथडला लोकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळण्यामागे काही महत्त्वाची कारणं आहेत:सोपे आणि परवडणारे: तुमच्याकडे असलेलाच शॅम्पू वापरून ही पद्धत वापरता येते. वेगळे महागडे प्रोडक्ट्स वापरायची गरज पडत नाही.केसांचे कमी नुकसान: जोरात घासणं किंवा जास्त प्रॉडक्ट्स वापरणं टाळलं जातं, त्यामुळे केसांचं नैसर्गिक तेल टिकून राहतं. यामुळे फ्रिझीनेस आणि स्प्लिट एन्ड्स कमी होतात.मानसिक शांतता आणि सेल्फ-केअर: हळूवार मसाज आणि जाणीवपूर्वक केलेली प्रक्रिया मनाला शांत करणारी ठरते..Viral Video: 91व्या वर्षीही करतात 12 तास ड्यूटी! फिट राहण्याचं सिक्रेट विचारताच आजोबांनी दिलं असं काही उत्तर...नेटकरीही झाले थक्क.लोकांचा अनुभव काय? ही पद्धत वापरणाऱ्या अनेकांनी कोरडा स्काल्प, खाज, प्रोडक्टसचा थर साचणं आणि वारंवार केस धुण्याची गरज कमी झाल्याचा अनुभव सांगितला आहे. निरोगी स्काल्प जास्त काळ स्वच्छ राहतो, हे यामागचे मुख्य कारण आहे..कोणासाठी फायदेशीर आणि कोणी काळजी घ्यावी?ही पद्धत बहुतांश केसांच्या प्रकारांसाठी उपयुक्त आहे, विशेषतः:संवेदनशील स्काल्पकोरडे किंवा डॅमेज्ड केसवारंवार केस तुटण्याची समस्यापण तीव्र कोंडा, सोरायसिस, फंगल इन्फेक्शन यांसारख्या वैद्यकीय स्काल्प समस्या असतील तर फक्त या पद्धतीवर अवलंबून राहू नये. अशा वेळी त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे. ही पद्धत स्काल्प हेल्थला पूरक आहे, पण वैद्यकीय उपचारांचा पर्याय नाही..एकंदरीत, जपानी हेअर वॉशिंग मेथड ही कमी उत्पादनांतून अधिक परिणाम देणारी, शास्त्रशुद्ध आणि शांत अनुभव देणारी केस धुण्याची पद्धत म्हणून लोकप्रिय होत आहे. तुम्हीसुद्धा ही पद्धत वापरू शकता. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.