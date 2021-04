देशात दिवसेंदिवस कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत वाढ होत आहे. त्यामुळे देशातील वाढती रुग्णसंख्या पाहता प्रशासन सतर्क झालं असून लसीकरणाची मोहीम मोठ्या संख्येने वाढवली आहे. तसंच वारंवार नागरिकांमध्येही जनजागृतीही करण्यात येत आहे. या सगळ्यामध्ये सोशल मीडियावर लसीकरणासंदर्भात अनेक अफवा पसरल्याचं दिसून येत आहे. यामध्येच आता व्हॉट्स अ‍ॅपच्या माध्यमातून लसीकरणासाठी नोंदणी करता येऊ शकते असं सांगण्यात येत आहे. मात्र, ही माहिती खोटी असून ती अफवा असल्याचा खुलासा आरोग्य मंत्रालयाकडून देण्यात आला आहे.

अलिकडेच आरोग्य मंत्रालयाकडून एक ट्विट करण्यात आलं आहे. या ट्विटमध्ये त्यांनी व्हॉट्स अ‍ॅपवरुन लसीकरणासाठी नाव नोंदणी करता येऊ शकत नाही हे स्पष्ट शब्दांमध्ये सांगितलं आहे. तसंच सोशल मीडियावर व्हायरल होणारा मेसेज किंवा माहिती चुकीची व खोटी असल्याचं सांगितलं आहे.

An image claiming that COVID-19 #Vaccination appointment can be booked through #WhatsApp is circulating on social media. #PIBFactCheck: This claim is #Fake.

Registration for #COVID19 vaccination can be done only through the COWIN portal and Arogya Setu app. pic.twitter.com/HmqvpraDlo

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 12, 2021